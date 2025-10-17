Что позволено Apple — то не прощается никому другому. Вот яркое доказательство



Фото: Samsung



Компания Apple представила свой iPhone Air всего месяц с небольшим назад. Смартфон вызвал восторги блогеров по всему миру, несмотря на ряд очевидных минусов. Спустя несколько недель люди говорят, что даже автономность новинки оказалась вполне приемлемой — и это при супернизкой емкости аккумулятора, антирекордной для современных айфонов.

Apple всё продумала

Apple скрыла всё ненужное

Apple всё прощается

Хотя прогрев фанбазы был довольно длинным и качественным, выпустив iPhone Air с таким количеством странных решений, Apple определенно пошла на большой риск. С 2024-го инсайды и утечки готовили нас не только к супертонкому айфону, но и к его недостаткам, и в первую очередь — высокому ценнику, одной камере и маленькому аккумулятору.Оглядываясь назад, диву даешься, насколько грамотно всё это было сделано. Через сливы мы неоднократно слышали о ценнике в районе $1500, некоторые инсайдеры прямо говорили — iPhone 17 Edge / Air будет дороже, чем iPhone 17 Pro Max. Из-за своей инновационности, суперсвежести, элитарного налета. Всё это звучало нелогично, учитывая, что те же инсайдеры сообщали о железе: не топовый процессор, одна камера, средний размер дисплея.Теперь этот диссонанс становится понятен: наслушавшись инсайдов о совершенно новом айфоне за $1500, потенциальный покупатель будет просто счастлив, увидев его за $999. А эмоция — лучший стимул к покупке.Та же история случилась с аккумулятором. Утечки старательно готовили нас к тому, что моднейший Air будет работать без розетки меньше, чем топовые Pro и Pro Max, корпус будет тонким, емкая батарая туда не поместится. Мы с пониманием кивали: конечно, это логично, против физики не попрешь. А по факту тесты показывают автономность плюс-минус на уровне базовой версии iPhone 17. То есть оказалось снова лучше, чем ожидалось.При этом обратите внимание, что инсайды подготовили нас не ко всем недостаткам Air, а лишь только к очевидным — к тем, которые сразу заметят и будут обсуждать. Цена и автономность оказались более приятными, чем в прогнозах, ну а одна камера — она и в Африке одна камера, как обещали — так и случилось. За прошедший год до сентября 2025-го фанаты к этой информации хотя бы привыкли.А вот к монодинамику нас совсем никто не готовил. Почему? Да просто этот нюанс предварительно не заметен, а после покупки начинает работать «магия Apple» и ощущение свежести, так что владелец, скорее всего, смирится с этим (значительным вообще-то) недостатком.То же касается и смещенного Dynamic Island. Из-за нестандартной 6,5-дюймовой диагонали дисплея Air «островок» оказался чуть ниже от верхнего края экрана, чем у остальных моделей. Как следствие, во многих приложениях сверху видны отнюдь не элитарные артефакты. Можно сказать, что виновата не Apple, а разработчики приложений; а можно ответить, что у Apple есть достаточно инструментов, чтобы простимулировать девелоперов адаптировать софт под новое устройство.Наверняка, многие уже забыли; но на множестве слухов о предстоящем iPhone Air руководство Samsung развернуло судорожную деятельность. В результате этого родился странный зверь — Galaxy S25 Edge (даже нейминг взят из инсайдов об айфоне, ведь старая линейка Edge от самой Samsung отличалась совсем другими фичами). Устройство вышло откровенно никаким; лично я не видел о нем ни одного комплиментарного обзора.Любопытно, что S25 Edge имеет схожие с iPhone Air недостатки, а некоторых наоборот не имеет. Например, размер аккумулятора там тоже сверхнизкий. А вот камер, напротив, две. Да и стереодинамики тоже на месте. Но это не помогло.Сегодня в СМИ появилась информация, что Samsung не будет продолжать линейку в следующем году — иными словами, Galaxy S26 Edge можно не ждать. Причина проста: супертонкий смартфон провалился в продажах, причем даже в Китае — рынке, на котором априори залетает вообще всё что угодно из-за его монструозных объемов.При этом Apple на днях запустила предзаказы iPhone Air в Китае и вы наверняка уже догадались, что все они были уже распроданы. Магия Apple!