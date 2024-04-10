Топ-менеджер «Яндекса» рассказал, что происходит с сервисами после разделения компании на российскую и зарубежную

Глава поискового бизнеса «Яндекса» Дмитрий Масюк дал интервью «Коммерсанту», обсудив с журналистами текущее положение дел в компании и её перспективы. По его словам, после выхода российского бизнеса «Яндекса» из-под управления нидерландской компанией Yandex N.V каких-либо негативных последствий не произошло.
Масюк отверг слухи, что у российского «Яндекса» заберут какие-либо сервисы — все они продолжат работать и развиваться «в соответствии с долгосрочной стратегией». Также он сообщил, что зарубежные сервисы Yandex N.V никак не будут конкурировать с российскими сервисами «Яндекса», поскольку между компаниями существует договорённость об этом, а их сотрудники продолжают дружелюбное общение, чтобы исключить совпадение интересов на том или ином рынке. «Мы как братья, которые решили жить отдельно — общаемся, созваниваемся», — говорит Масюк.
Google по-прежнему является для «Яндекса» главным конкурентом в России, несмотря на то, что больше не проявляет интереса к нашей стране и задавлен здесь банкротством местного офиса, штрафами и требованиями со стороны властей. Поисковик «Яндекса» вытесняет Google со всех платформ, но это происходит медленно, поэтому говорить о безусловном превосходстве пока рано.
Планы «Яндекса» на развитие собственных сервисов распространяются не только на Россию, но и на другие страны. Например, автомобильная система «Яндекс Авто» (аналог Android Auto и Apple CarPlay) в будущем может быть лицензирована китайским производителям автомобилей. «Яндекс» также планирует интенсивно работать с нейросетевыми технологиями и радикально обновит свою поисковую систему — апдейт станет крупнейшим за последние два десятилетия и должен дать пользователям «совершенно новый опыт работы с информацией в интернете».
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