Ранее на этой неделе в официальном блоге WhatsApp появилась информация о том, что компания позволит пользователям «в их привычном ритме» просматривать обновление политики конфиденциальности. В приложениях мессенджера появится специальный баннер с разъяснениями новых условий. А что произойдет с пользователями, которые отказаться принимать новую политику до 15 мая?
Сообщается, что если пользователи не примут новые условия, то они не смогут читать или отправлять сообщения. У них останется только возможность принимать звонки и просматривать уведомления.
Вероятно, к таким пользователям будет применена политика неактивных учетных записей. В соответствии с правилами WhatsApp такие аккаунты удаляются после 120 дней бездействия.
Напомним, мессенджер получил негативную реакцию со стороны пользователей в связи с введением обновленной политики конфиденциальности, в рамках которой предполагается обмен некоторыми данными с Facebook. После этого в WhatsApp приняли решение отложить вступление в силу новых условий, вызвавших массовое недовольство в Индии, а это один из основных рынков для компании.
После негативной реакции WhatsApp заявила, что запланированное обновление конфиденциальности создало путаницу среди пользователей. Условия использования мессенджера с 2016 года предполагают обмен некоторыми метаданными с Facebook, в том числе номером телефона и информацией об устройстве. В рамках новой политики подразумевается обмен информацией между компаниями о платежах и транзакциях. Это необходимо для расширения функций электронной коммерции на платформе WhatsApp.
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Кому он не нужен, его уже давно удалили, а те, кто им пользуется, и дальше будут это делать.