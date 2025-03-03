Что с мобильной связью в Крыму в 2025 году? Какие операторы, тарифы и покрытие, сколько стоит интернет

Недавно «Мегафон» и YOTA порадовали отменой роуминга в Крыму и Севастополе. Эта информация стала новостью для многих россиян, которые полагали, что роуминга на полуострове нет уже больше десяти лет.
Статус полуостроваТерритория Республики Крым и города Севастополь получила у мобильных операторов необычное название — «национальный роуминг». Это вроде бы и не заграница, но цены и условия всё равно другие. В Крыму свой мир в вопросе сотовой связи, и фактически его приравнивают к некоторым особенно отдаленным регионам Дальнего Востока, вроде Камчатки или Чукотки.
В описаниях тарифов или услуг Крым и Севастополь всегда фигурируют мелким шрифтом среди исключений из правил. Если по всей стране тариф предоставляет условные 30 Гб интернета, то на полуострове — 1 Мб.
Почему Крым и Севастополь всегда пишут отдельно? Город Севастополь физически является частью полуострова Крым, но юридически — это отдельный регион. Так повелось уже давно из-за военного статуса города. Сегодня Республика Крым и город Севастополь — это две разные юрисдикции в пределах одного участка суши.
Крымские мобильные операторы
Сотовые вышки на полуострове принадлежат двум операторам — Win Mobile и Volna Mobile; появились они тут именно в такой последовательности. Находясь на полуострове с сим-картой любого из российских операторов, вы увидите в «шапке» дисплея либо VOLNA, либо WIN. Бывают и другие, например, K-telecom, а также цифры 250-60, 250-32 и прочие — всё это названия других частот тех же операторов.
Для всех номеров телефонов, которые выдаются в Крыму, выделен пул +7-978-ххх-хх-хх, независимо от оператора. Как же их различать? Хороший вопрос. Номера VOLNA местные отличают по первым цифрам после «978», но процесс все равно неочевиден и зачастую вы не знаете, на номер какого оператора звоните.
Теоретически два оператора на одной территории могут конкурировать между собой, но де-факто условия по тарифам у них очень схожи, если не сказать — идентичны. Обе компании копируют друг у друга как выгодные, так и негативные для клиентов нововведения.
К примеру, когда один решил убрать из линейки все доступные тарифы без абонентской платы, второй тут же скопировал это решение и теперь «бесплатных» тарифов нет ни у одной компании.
В последнее время на полуострове всё чаще мелькает бренд «Миранда-Медиа». Не будем углубляться в хитросплетения местного бизнеса; скажу лишь, что «Миранда» является поставщиком трафика как мобильного, так и оптоволоконного интернета в Крым. Прямо сейчас он доступен в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а теперь начал развертывать присутствие и в Крыму. Во всех случаях код его номеров +7-979.
Отдельная история — МТС, и это очень интересно. В 2014 году оператор начал активно продавать свои сим-карты на полуострове, а спустя 6-7 лет стал дистанцироваться от Крыма. При этом ни одного салона МТС в Крыму не найти: любые манипуляции с симками, номерами, тарифами и паспортами производятся через местных ИП-посредников, которые зачастую берут деньги за заведомо бесплатные услуги — например, за замену испорченной SIM. Самые прошаренные пользуются личным кабинетом оператора.
Сейчас номер МТС всё так же можно купить у перекупщиков: в небольших частных магазинчиках, торгующих китайскими аксессуарами, а также в сети магазинов «ПАРК». Формально МТС относит номера 978 к Краснодарскому краю, но технически для них существует отдельный тариф «СуперМТС.» с точкой в конце (ранее назывался «СуперМТС 2014») и несколько услуг, а остальные доступные россиянам линейки для крымчан недоступны. Такая вот хитрость. В примечаниях к другим тарифам вы найдете удручающую надпись: «Действует в сети МТС России».
Что с eSIMПолучить электронный номер можно и у WIN, и у «Волны». Правда, не без нюансов: «Вин мобайл» не продает eSIM на сайте и получить её можно исключительно в салонах оператора, которые имеются далеко не в каждом населенном пункте.
Новоиспеченная «Миранда» тоже продает eSIM на сайте, личность подтверждается с помощью «Госуслуг» и электронной подписи. Также можно приобрести eSIM на сайте МТС, но номеров +7-978 там не продают — сим-карта в любом случае будет материковая.
Что с покрытием и скоростью интернетаДолгое время после 2014 года на полуострове не было нормального мобильного интернета — выйдя за пределы зоны действия Wi-Fi-роутера, можно было рассчитывать в лучшем случае на EDGE. Сегодня всё гораздо лучше: большинство населенных пунктов (даже небольших сёл с населением в пару тысяч человек) уже покрыты LTE, а в худшем случае смартфон поймает 3G.
Более распространенной, устойчивой и скоростной сетью местные считают покрытие WIN, поскольку она базируется на уже существовавшем ранее оборудовании, а вышки «Волны» добрались еще не до всех уголков полуострова. В зоне покрытия LTE можно рассчитывать на скорость 50-80 Мбит/с или даже больше, в зависимости от агломерации и погоды.
В плане покрытия «козырными» считаются сим-карты МТС, поскольку они умеют подключаться к любым доступным рядом вышкам — а значит смартфон всегда будет в сети, если поблизости есть базовая станция хотя бы одного из операторов. У абонентов WIN и VOLNA такой фишки нет, их сим-карты подключаются строго к собственным сетям.
У МТС есть еще одно преимущество перед крымскими операторами — она котируется за границей. Ни WIN, ни «Волна» не поймают сеть, если вы захотите поехать с ними за рубеж, а МТС работает и исправно получает коды подтверждения от банков и мессенджеров.
В целом, находясь в Крыму, вы можете остаться без мобильного интернета лишь в нескольких случаях:
- Горный рельеф мешает сигналу
- В вечернее или ночное время
- Сим-карта одного местного оператора не цепляется к вышке другого.
По поводу второго пункта: примерно с лета 2024 года во многих населенных пунктах Крыма на ночь отключается мобильный интернет. Телефонная связь остается, позвонить или отправить СМС вы сможете, но передача трафика полностью останавливается, а пиктограммы LTE, 3G, EDGE или GPRS не отображаются вовсе. Утром соединение восстанавливается не всегда, поэтому местные используют свой лайфхак. Всё это стоит учитывать, чтобы неожиданно для себя не остаться без связи в критический момент.
Сколько стоит интернетСейчас у крымских мобильных операторов можно подключить несколько тарифов со включенным пакетом трафика — его объем варьируется от 10 до 60 Гб и от 300 до 600 рублей в месяц, в которые входят также минуты и СМС. Например:
Полного мобильного безлимита в Крыму сейчас нет. Операторы хитрят, указывая неограниченный трафик на отдельных тарифах, однако в условиях мелким шрифтом можно прочесть об ограничениях скорости. Обычно предлагается тариф с «безлимитом» по трафику, который дает условные 5 Гб в сутки на полной скорости; после исчерпания скорость урезается до нежизнеспособных 256 Кбит/с и трафик при этом не ограничивается. За такой «липовый» безлимит крымские операторы просят от 800 до 1000 рублей в месяц.
У МТС ситуация традиционно другая. Для крымских номеров доступны только пакеты «Турбо-кнопка», а также крайне невыгодные услуги «БИТ» (75 Мб в сутки за 200 руб/мес) и «СуперБИТ» (3 Гб за 250 руб/мес). Некоторые крымчане приловчились переподключать турбо-кнопки каждый месяц, чтобы сэкономить и при этом пользоваться плюшками покрытия сим-карт МТС.
Если сначала подключить самую большую турбо-кнопку — 20 Гб на месяц за 600 рублей, а потом за день до истечения подключить следующую поменьше, и делать так каждый месяц, то в среднем за год получается около 200-250 рублей в месяц и гораздо больше трафика, чем на «СуперБИТе».
Что нужно знать приезжимВ конце расскажем самое важное для гостей и отдыхающих, желающих посетить Крым и Севастополь. Как не переплачивать за связь в Крыму — коротко по пунктам:
1. С какой симкой ехать
- Наилучший вариант — МТС. Такой номер будет работать со всеми вышками на полуострове и обеспечит вам настолько хорошую связь, насколько это вообще возможно в регионе. А еще симка будет работать без национального роуминга. Понадобится лишь подключить дополнительный интернет-пакет из тех, что работают в Крыму, а звокни и СМС будут как дома. Если у вас нет МТС, можно приобрести симку на время поездки или взять попользоваться у друзей. На сайте МТС есть возможность купить eSIM, не выходя из дома.
- Приемлемо — «Мегафон». Оператор недавно частично отменил роуминг в Крыму, так что вам даже не придется ничего дополнительно подключать. Пакеты минут, СМС и интернета будут расходоваться, как обычно. Правда, есть нюанс: роуминга не будет только в сети K-telecom, а это значит что вы будете привязаны к вышкам определенного оператора — впрочем, не самого худшего из двух. Прочитать об использовании «Мегафона» в Крыму можно здесь.
- Местная SIM-карта. Покупать её на короткий срок я бы советовал только тем, у кого нет в закромах симки МТС и «Мегафона». Абоненты Tele2, билайна и всего разнообразия виртуальных банковских операторов дорого заплатят за связь в Крыму, так что для них будет лучше купить местный номер. Например, «Т-мобайл» сейчас предлагает купить 2 Гб за 1299 рублей. Советуем выбрать WIN, так как у него покрытие лучше.
В Крыму не поймает сеть ни одна зарубежная сим-карта. Это логично: чтобы номер другого оператора работал в чужих сетях, между ними должен быть заключен договор. Однако крымские операторы считаются подсанкционными, так что никакие зарубежные в их сетях не работают. И наоборот.