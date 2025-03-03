Что с мобильной связью в Крыму в 2025 году? Какие операторы, тарифы и покрытие, сколько стоит интернет





Недавно «Мегафон» и YOTA порадовали отменой роуминга в Крыму и Севастополе. Эта информация стала новостью для многих россиян, которые полагали, что роуминга на полуострове нет уже больше десяти лет.

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