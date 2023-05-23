Что с «Ростелекомом»? Он упал и не встает (ОБНОВЛЕНО)

Фото: Ростелеком
Пользователи оператора «Ростелеком» сообщают о массовых сбоях в его работе. Это подтверждает аналитический сайт «Детектор сбоев».
Проблема проявляется в отсутствии доступа к интернету у клиентов «Ростелекома». Пользователи отмечают, что наибольшие трудности вызывает открытие зарубежных сайтов, вроде веб-версии Telegram, YouTube, GitHub, Twich и так далее. Есть сложности со входом в сетевые игры.
«Ростелеком» пока не комментировал сбои.
ОБНОВЛЕНО: Комментарий «Ростелекома»:
Пользователи оператора «Ростелеком» сообщают о массовых сбоях в его работе. Это подтверждает аналитический сайт «Детектор сбоев».
Проблема проявляется в отсутствии доступа к интернету у клиентов «Ростелекома». Пользователи отмечают, что наибольшие трудности вызывает открытие зарубежных сайтов, вроде веб-версии Telegram, YouTube, GitHub, Twich и так далее. Есть сложности со входом в сетевые игры.
«Ростелеком» пока не комментировал сбои.
ОБНОВЛЕНО: Комментарий «Ростелекома»:
Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам.