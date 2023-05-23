Что с «Ростелекомом»? Он упал и не встает (ОБНОВЛЕНО)

Олег

Ростелеком

Фото: Ростелеком

Пользователи оператора «Ростелеком» сообщают о массовых сбоях в его работе. Это подтверждает аналитический сайт «Детектор сбоев».

Проблема проявляется в отсутствии доступа к интернету у клиентов «Ростелекома». Пользователи отмечают, что наибольшие трудности вызывает открытие зарубежных сайтов, вроде веб-версии Telegram, YouTube, GitHub, Twich и так далее. Есть сложности со входом в сетевые игры. 

Ростелеком

«Ростелеком» пока не комментировал сбои. 

ОБНОВЛЕНО: Комментарий «Ростелекома»: 
Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Детектор сбоев
Cсылки по теме:
Бот поддержки «Тинькофф-банка» прессанул клиентку за несуществующий кредит. Его наглость поражает!
Владельцы iPhone 14 столкнулись с браком. Смартфон ежедневно сбоит
Запущен «Мониторинг сбоев» — аналог сервиса Downdetector
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3082
kardigan
Не замечал
Сегодня в 08:24
#
Dmitriy
+541
Dmitriy
Тесты чебурнета?
Сегодня в 08:54
#
0
dimah
Все работает, у меня РТК.
2 часа назад в 10:02
#
Купить рекламу