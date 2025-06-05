Власти раскрыли, что сделают с Telegram после запуска общенационального мессенджера

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что запуск российского национального мессенджера не означает автоматической блокировки Telegram. Ключевым условием он назвал соблюдение иностранной платформой российского законодательства.
Говоря о конкретном кандидате на роль национального мессенджера, Горелкин обозначил приложение Max, разрабатываемое компанией VK, как наиболее вероятного претендента. «Приложение Max от VK имеет все шансы стать той самой национальной цифровой платформой», — заявил парламентарий. Он уточнил, что окончательное решение о выборе и статусе национального мессенджера остаётся за Правительством РФ. Это указывает на то, что Max уже рассматривается властями как технически и инфраструктурно подходящая платформа для выполнения масштабных государственных задач в сфере коммуникаций.
Горелкин обозначил ожидаемую функциональность национального мессенджера, прямо отсылаясь к популярной в Telegram модели каналов. По его словам, мессенджер должен обеспечивать возможность создания и ведения каналов, аналогичных телеграмным. Однако он выделил принципиальное отличие: национальная платформа должна гарантировать их читателям достоверность информации, распространяемой через такие каналы. Это требование подразумевает внедрение механизмов верификации источников, фактчекинга контента и более строгой модерации или ответственности администраторов каналов по сравнению с текущей практикой в Telegram, где распространение непроверенной или ложной информации является частой проблемой.
Выступление Горелкина происходит на фоне активного продвижения идеи технологического суверенитета и импортозамещения в IT-сфере. Законодательные инициативы последнего времени (например, ограничения на использование иностранных мессенджеров банками и госорганами) создают запрос на отечественные альтернативы.