Власти раскрыли, что сделают с Telegram после запуска общенационального мессенджера

Александр


Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что запуск российского национального мессенджера не означает автоматической блокировки Telegram. Ключевым условием он назвал соблюдение иностранной платформой российского законодательства.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — подчеркнул Горелкин. Это заявление можно расценить как  сигнал, адресованный как руководству Telegram, так и пользователям, опасающимся потери доступа к популярному сервису. Соблюдение законов подразумевает выполнение требований российских нормативных актов, касающихся данных пользователей, взаимодействия с регуляторами (включая Роскомнадзор) и контентную модерацию.

Говоря о конкретном кандидате на роль национального мессенджера, Горелкин обозначил приложение Max, разрабатываемое компанией VK, как наиболее вероятного претендента. «Приложение Max от VK имеет все шансы стать той самой национальной цифровой платформой», — заявил парламентарий. Он уточнил, что окончательное решение о выборе и статусе национального мессенджера остаётся за Правительством РФ. Это указывает на то, что Max уже рассматривается властями как технически и инфраструктурно подходящая платформа для выполнения масштабных государственных задач в сфере коммуникаций.

Горелкин обозначил ожидаемую функциональность национального мессенджера, прямо отсылаясь к популярной в Telegram модели каналов. По его словам, мессенджер должен обеспечивать возможность создания и ведения каналов, аналогичных телеграмным. Однако он выделил принципиальное отличие: национальная платформа должна гарантировать их читателям достоверность информации, распространяемой через такие каналы. Это требование подразумевает внедрение механизмов верификации источников, фактчекинга контента и более строгой модерации или ответственности администраторов каналов по сравнению с текущей практикой в Telegram, где распространение непроверенной или ложной информации является частой проблемой.

Выступление Горелкина происходит на фоне активного продвижения идеи технологического суверенитета и импортозамещения в IT-сфере. Законодательные инициативы последнего времени (например, ограничения на использование иностранных мессенджеров банками и госорганами) создают запрос на отечественные альтернативы.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Павел Дуров официально встроил Grok AI в Telegram. Власти РФ не в восторге от этого
Вас забанили в Telegram? Всё из-за новой странной настройки мессенджера
Telegram объявил о награде: 4 млн рублей тому, кто лучше всех унизит WhatsApp

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+26
iPhone 6s
"Однако он выделил принципиальное отличие: национальная платформа должна гарантировать их читателям достоверность информации, распространяемой через такие каналы." — то есть, если наконец появится достоверная и правдивая информация о, так скромно скажем, некоторых политических аспектах жизни страны и её внешней политики, то Колыма тут же будет перенаселена журналистами и блогерами, попавшими туда за "дискредитацию" самой мирной армии на земле, которая куда только свой нос не сувала?)
2 часа назад в 17:30
#
+670
law
У меня в максе 2 человека из всего справочкника где 900 номеров)
2 часа назад в 17:53
#