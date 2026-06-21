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Что случилось с iPad за 6 лет? Похоже, Apple создала бессмертный гаджет
Согласитесь, что даже сейчас, в 2026 году, iPad остается одним из самых непонятых устройств в линейке Apple. Огромное количество пользователей искренне не видят в нем практического смысла, ведь в большинстве случаев сценарии его использования банально ограничиваются просмотром сериалов и видео на YouTube. И отчасти эта логика справедлива: работать и монтировать гораздо удобнее на полноценном компьютере, играть — на домашней консоли, а серфить социальные сети — на ходу со смартфона. Однако у планшетов Apple есть один монументальный плюс, который перекрывает любые сомнения: это абсолютно неубиваемые, вечные устройства. Моему основному планшету пошел шестой год, и то, как он пережил это время, заставляет сильно удивиться.
От «растянутого айфона» к первому осознанному выбору
Мои взаимоотношения с этой категорией гаджетов начались еще с релиза легендарного iPad 2. Признаться честно, изначально я вообще не понял этот продукт. В то время он казался мне просто искусственно увеличенным экраном iPhone, но по глупости я пытался следовать трендам и зачем-то обновлялся каждый год — сначала на iPad 3, затем на iPad 4. Осознав бессмысленность этой гонки, я решил взять длительную паузу.
Возврат к планшетам случился в 2015 году с покупкой iPad Air 2. Аппарат приобретался исключительно под базовые задачи: посмотреть ролики и изредка залипнуть в мобильные игры вроде «Marvel: Битва чемпионов». Этот планшет честно отработал у меня три года, после чего благополучно отправился к родителям.
А настоящий переворот в сознании случился в 2020 году, когда Apple презентовала полностью переосмысленный iPad Air. Он получил премиальный безрамочный дизайн и лишился физической кнопки Home. Фактически это была визуальная копия флагманского iPad Pro 2018 года, но по гораздо более привлекательной цене. Внутри стоял мощный на тот момент чип A14 Bionic, который предлагал колоссальный запас производительности.
Окрыленный покупкой, я попытался выжать из него максимум: пробовал вести дневник, делать рабочие заметки, вручную рисовать обложки для своего YouTube-канала, накидывать сценарии и даже монтировать несложные видео. Я даже стилус с гравировкой на сайте Apple докупил. Но эйфория быстро прошла, когда пришло четкое понимание, что для тяжелой профессиональной работы связка MacBook и большого монитора подходит лучше.
Первые «звоночки» и софтверное увядание
Тем не менее, Apple продолжала развивать экосистему. С выходом iPadOS 15 в первый же год жизни устройства появилась функция «Универсального управления» (Universal Control), которая позволила бесшовно использовать одну мышь и клавиатуру одновременно на Mac и iPad. В паре с режимом Sidecar планшет намертво прописался на моем рабочем столе в качестве отличного третьего монитора для ноутбука.
А я уже ждал следующих обновлений, поскольку тогда небезызвестный Джон Проссер (с которым сейчас Apple судится из-за утечек) говорил о превращении iPadOS в аналог macOS. Следующий переломный момент наступил в 2022 году. Apple выкатила амбициозный многооконный режим Stage Manager, но демонстративно оставила мой iPad Air 2020 года за бортом. Практически сразу после этого вышел новый Air на десктопном чипе M1, и стало окончательно ясно: жизненный цикл моего устройства искусственно сворачивают.
С каждым последующим крупным апдейтом операционной системы реальных нововведений становилось всё меньше, а вот количество микролагов, системных багов и раздражающего троттлинга только росло. Планшет предсказуемо деградировал до состояния прикроватного экрана для фонового воспроизведения медиаконтента.
Именно тогда появились мысли о продаже с целью купить новый помощнее. Ведь несмотря на ограничения, делать быстрые зарисовки, монтировать короткие ролики и накидывать текстовые черновики на планшете мне было банально удобнее, чем на маленьком экране смартфона. Финальным ударом казался прошлый год, когда тяжелая iPadOS 26 с концепцией «жидкого стекла» давалась процессору 2020 года с огромным трудом.
Второе дыхание на шестой год эксплуатации
Чем тяжелее становилось дышать моему девайу с iPadOS 26, тем удивительнее оказался недавний релиз бета-версии iPadOS 27 (мой обзор тут). Вопреки устоявшейся традиции Apple замедлять старые устройства, эта прошивка буквально вдохнула в шестилетний планшет вторую жизнь. Аппарат начал работать с той же поразительной скоростью и плавностью, как в день его распаковки из коробки. Сложно было поверить, что железо такого возраста способно выдавать подобную отзывчивость.
Забавный факт: «Постановщик» всё же появился на iPad Air 2020, но только в iPadOS 26. Что мешало Apple внедрить его 4 года назад — загадка. Сейчас гаджет снова вернулся в мой рабочий цикл: он помогает нарезать черновые видео, выполняет роль мобильного экрана предпросмотра прямо во время съемок и, само собой, сопровождает меня показом видео за едой, во время работы и даже во время сна.
Что касается физического состояния, то за шесть лет планшет пережил несколько серьезных падений на твердые поверхности. На удивление, на стекле нет ни единого скола, но после последнего раза я принял решение наклеить стекло. Из визуальных следов времени — лишь пара микроскопических вмятин на прочном алюминиевом корпусе и едва заметные потертости на спинке. В остальном устройство выглядит превосходно.
Итог: инвестиция, которая себя окупила
Планшеты от Apple — тупо бессмертные девайсы. Это феноменально живучие инструменты, и моя история не имеет ничего общего с «ошибкой выжившего». Хотите докажу? Упомянутый выше iPad Air 2, купленный в далеком 2015 году, до сих пор находится в строю. На нем уже 11 лет мои родители умудряются смотреть видео, играть в старые таймкиллеры и просматривать рецепты на тематических сайтах. Да, его батарея сейчас держит от силы пару часов, но для устройства из прошлой технологической эпохи это норма.
Мой текущий iPad Air (2020) спустя 6 лет тоже столкнулся с естественным износом аккумулятора — остаточная емкость упала до 73%, что отчетливо дает о себе знать. Однако это копеечная проблема, которая легко решается заменой элемента в сервисе. Единственным весомым минусом лично для меня сейчас выступает полное отсутствие поддержки локального искусственного интеллекта Siri AI, завязанного на свежую архитектуру процессоров. Именно по этой причине в ближайшие месяцы мне придется обновиться на модель с М-чипом. Ну а этот ветеран софтверных войн останется на рабочем столе как идеальный, неубиваемый дополнительный монитор для Mac.
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