Что смотрели, кого обсуждали и во что играли пользователи ВКонтакте в 2024 году

Brand Analytics и ВКонтакте подводят итоги года и рассказывают, какие персоны и темы привлекли внимание пользователей в 2024-м. В рейтинг попали селебрити, спортсмены, фильмы и сериалы, аниме, игры, k-pop и сленг.

Инфлюенсеры года

Пары года

Актёры года

Фильмы года

Сериалы года

Спортсмены года

Игры года

Сленг года

K-pop и аниме года

Рейтинг составлен с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. При составлении рейтинга обсуждаемости учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях социальной сети ВКонтакте с 1 января по 15 ноября 2024 года; тональность обсуждений не учитывалась. Для исследования было обработано 31,5 миллиарда публикаций, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.Самой обсуждаемой персоной среди российских инфлюенсеров стал певец SHAMAN. Пользователи говорили про его развод и выступление на VK Fest. Второе место занял Баста, который стал артистом с самой большой аудиторией в 2024 году по версии VK Музыки — 20 миллионов уникальных слушателей на платформе. Замыкает отечественный топ-3 певица Ольга Бузова, которая выпустила трек Made in Russia и запомнилась как ведущая шоу «Звёзды в Африке».Среди иностранных звёзд больше всего упоминаний у Ланы Дель Рей: в 2024-м певица выступила на «Коачелле» и вышла замуж. Вторую строчку заняла Билли Айлиш, которая в мае выпустила новый альбом. На третьем месте — Канье Уэст: в соцсети много обсуждали слух о его возможном концерте в России.Среди российских знаменитостей самыми обсуждаемыми стали Джиган и Оксана Самойлова. В конце октября они вызвались помочь бутовским козам. Вторую строчку заняли Татьяна Ким и Владислав Бакальчук: в соцсети говорили про их развод. На третьем месте — Павел Дуров и Ирина Болгар.Среди иностранных звёзд больше всего упоминаний в соцсети у Канье Уэста и Бьянки Цензори. За ними следуют Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, о расставании которых стало известно в августе этого года. На третьей строчке — Джастин и Хейли Бибер: пользователи обсуждали не только саму пару, но и рождение их ребёнка.На первой строчке среди российских актёров разместился Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана». На второй — Сергей Безруков: из-за трендов на эпоху 90-х пользователи чаще вспоминали его роль Саши Белого в сериале «Бригада». Третье место занял Юра Борисов: за роль в «Аноре» ему предрекают номинацию на «Оскар».Среди иностранных актёров самой обсуждаемой персоной стала Леди Гага. В этом году она появилась в образе Харли Квинн в фильме «Джокер: Безумие на двоих» и выпустила альбом Harlequin — он состоит из песен, ставших саундтреком к сиквелу. Далее идут Леонардо Ди Каприо и Дженна Ортега, сыгравшая во второй части «Битлджуса».Первое место заняла экранизация «Мастера и Маргариты» с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым. Вторым самым обсуждаемым фильмом года стали «Бременские музыканты», где главные роли исполнили Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Сергей Бурунов и Константин Хабенский. «Лёд 3» замыкает топ-3 категории.Среди международных хитов самым упоминаемым в соцсети стал сиквел «Дюна 2» с Тимоти Шаламе и Зендеей. Далее идут «Дэдпул и Росомаха» с вернувшимся в геройскую киновселенную Хью Джекманом и «Битлджус Битлджус» — продолжение популярной комедии об озорном призраке авторства Тима Бёртона.В 2024 году самым обсуждаемым российским сериалом стала «Комбинация» — история становления культовой поп-группы. На второй строчке разместилось «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли. Сериал Евгения Стычкина «Игры» о подготовке и проведении Олимпиады-80 в Москве занял третье место.Турецкий кинематограф продолжает набирать популярность. В 2024 году самым упоминаемым в соцсети сериалом стал «Зимородок». Второе место заняла лайв-экшен-адаптация «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix. Пользователей заинтересовал сериал «Властелин колец: Кольца власти» — приквел знаменитой саги о приключениях в Средиземье стал третьим по упоминаниям.Самой обсуждаемой российской спортсменкой 2024 года стала фигуристка Камила Валиева. На второй строчке — капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и трёхкратный чемпион мира Александр Овечкин. Замыкает топ-3 олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.В мировом топе обсуждаемых спортсменов первое место занял восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, второе — капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. На третьей строчке разместился Килиан Мбаппе: в июне 2024 года состоялся громкий переход футболиста из французского ПСЖ в испанский «Реал Мадрид».Шутер Helldivers 2, победитель премии TIGA Awards 2024, стал самой обсуждаемой игрой этого года. На втором месте — экшен-RPG Zenless Zone Zero от создателей популярной Genshin Impact. Третью строчку занял ролевой экшен Black Myth: Wukong — игра года по версии Golden Joystick Awards 2024.Среди российских видеоигр самой обсуждаемой стала «Смута», которую разработчики перезапустили в ноябре с исправлениями ошибок и улучшенной озвучкой.Самым обсуждаемым сленговым словом этого года стало «пов» (POV или point of view — «точка зрения»). На втором месте — «аура» (или aura points — «баллы ауры»). Ею измеряют уровень удачи и везения в разных ситуациях. Замыкает топ-3 «аутентичность», которую используют в значении «верный своей личности, духу или характеру».Лидерами в категории k-pop стали группы Stray Kids, ATEEZ и ENHYPEN.Среди аниме больше всего обсуждали «Синюю тюрьму: Блю Лок» — сериал про отбор среди футболистов. Следом за ним идёт «Провожающая в последний путь Фрирен» — трогательная история о приключениях эльфийки. Замыкает топ-3 «Моя геройская академия».ВКонтакте подводит итоги года для музыки, мемов, контентной платформы и других тем.