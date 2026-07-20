Что такое AltStore на iOS? Чем он полезен для россиян? Какие в нём риски? Как его установить? Тут всё что нужно знать

Что такое AltStore

Чего не будет в AltStore

Какие риски

Угон Apple ID. Создатели AltStore утверждают, что учетные данные отправляются напрямую на серверы Apple и не сохраняются разработчиками. Оснований не верить им нет, но и гарантий никто дать не может. Если вы опасаетесь за свой основной аккаунт, просто создайте новый профиль Apple ID специально под AltStore.

Создатели AltStore утверждают, что учетные данные отправляются напрямую на серверы Apple и не сохраняются разработчиками. Оснований не верить им нет, но и гарантий никто дать не может. Если вы опасаетесь за свой основной аккаунт, просто создайте новый профиль Apple ID специально под AltStore. Неофициальный софт. В каталоге собраны программы, которые не прошли модерацию App Store. Причины отказа могут быть разными: от безобидной конкуренции с сервисами Apple до запросов на избыточные разрешения и доступ к персональным данным. Все приложения вы устанавливаете на свой страх и риск.

Взлом системы. Так как AltStore обходится без джейлбрейка, угрозы взлома самой системы нет. Магазин работает в стандартной «песочнице» iOS, и базовые протоколы безопасности продолжения продолжают защищать ядро устройства.

Так как AltStore обходится без джейлбрейка, угрозы взлома самой системы нет. Магазин работает в стандартной «песочнице» iOS, и базовые протоколы безопасности продолжения продолжают защищать ядро устройства. Слежка. Загруженные программы получают ровно те доступы, которые вы разрешаете им вручную. Главное — изучать отзывы перед установкой и следить за тем, какие разрешения просит конкретный софт.

Как установить AltStore

Подключите iPhone или iPad к компьютеру через кабель и разблокируйте экран.

Подтвердите выбор «Доверять этому компьютеру», если делаете это впервые.

Откройте Finder или iTunes, найдите свое устройство и активируйте опцию «Показывать этот iPhone по Wi-Fi».

Скачайте инсталлятор AltServer с официального сайта для macOS или Windows.

Установите и запустите приложение AltServer.

Найдите иконку утилиты в строке меню (macOS) или системном трее (Windows).

Нажмите на нее, выберите пункт Install AltStore и укажите подключенный гаджет.

При запросе авторизации введите данные Apple ID.

После завершения процесса на ПК откройте на устройстве: «Настройки» → «Основные» → «VPN и управление устройством», выберите профиль и нажмите «Доверять».

Перейдите в «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Режим разработчика» и включите его.

Как устанавливать приложения из AltStore

Как установить IPA через AltStore

Скачайте «чистый» .ipa файл и сохраните его в стандартное приложение «Файлы».

Нажмите на файл и выберите меню «Поделиться».

В списке программ выберите AltStore.

Дождитесь завершения инсталляции.

Минусы

Лимит на 3 приложения. Режим разработчика позволяет держать на устройстве не более трех сторонних утилит одновременно (включая сам AltStore). Чтобы поставить новое приложение, одно из текущих придется временно сгрузить с сохранением данных. Эксплойт MacDirtyCow позволяет снять 3-штучный лимит, но только на iOS 14.0-16.1.2, за исключением iOS 15.7.2.

Режим разработчика позволяет держать на устройстве не более трех сторонних утилит одновременно (включая сам AltStore). Чтобы поставить новое приложение, одно из текущих придется временно сгрузить с сохранением данных. Эксплойт MacDirtyCow позволяет снять 3-штучный лимит, но только на iOS 14.0-16.1.2, за исключением iOS 15.7.2. Обновление каждые 7 дней. Каждая установленная программа работает ровно неделю. Чтобы подпись не истекала, AltStore автоматически переподписывает приложения раз в 7 дней при условии, что ваш ПК с запущенным AltServer находится в общей Wi-Fi сети.

Каждая установленная программа работает ровно неделю. Чтобы подпись не истекала, AltStore автоматически переподписывает приложения раз в 7 дней при условии, что ваш ПК с запущенным AltServer находится в общей Wi-Fi сети. Срок действия самого AltStore. Поскольку сервис сам существует на iPhone «на птичьих правах», его сертификат также нужно регулярно обновлять через AltServer на компьютере. Данные приложений при этом не теряются.

Выводы

О жестком контроле приложений в Apple App Store знают практически все. Эта строгая модерация считается одним из главных столпов безопасности iOS, хотя даже она время от времени пропускает сомнительный софт. Тем не менее, фильтрация контента действительно делает использование устройств Apple удобным и спокойным.У такой системы есть и обратная сторона: в официальный магазин часто не попадают нужные и полезные программы, не вписывающиеся в строгие гайдлайны компании. Кроме того, некоторые сервисы удаляют уже после релиза. Для решения этой проблемы еще в 2019 году разработчик Райли Тестус запустил альтернативный каталог iOS-приложений — задолго до того, как сторонние сторы стали трендом в Европе.Это альтернативный магазин приложений, позволяющий обойти ограничения Apple абсолютно легальным путем. AltStore работает без джейлбрейка, задействуя штатный режим разработчика: система считает вас создателем софта и разрешает инсталлировать программы якобы для личного тестирования. По факту же вы получаете возможность ставить любые iOS-приложения, попавшие под ограничения App Store.Чтобы iOS не блокировала запуск установленного софта, AltStore подписывает его персональным сертификатом. Для этого при первоначальной настройке потребуется ввести логин и пароль Apple ID. Использовать основной аккаунт необязательно — можно легко создать отдельный профиль специально для эти целей.Не стоит ждать от этого магазина глубокой кастомизации системы, кастомных лончеров или тем оформления. AltStore работает в базовых рамках iOS, поэтому максимум, что вы получите — это софт, который Apple считает невыгодным для своего бизнеса, сервисы-конкуренты или удаленные из App Store по требованиям регуляторов программы.Прежде чем переходить к установке, важно изучить потенциальные риски:Существуют также опасения, которые не имеют ничего общего с реальностью:Для установки потребуется ПК на Windows или Mac. Сам процесс занимает всего пару минут:Иконка магазина появится на рабочем столе. Кабель больше не нужен: для дальнейшей работы достаточно, чтобы ПК был включен с запущенным AltServer и находился в одной Wi-Fi сети с телефоном.По умолчанию во вкладке Browse доступно всего пару программ. Чтобы открыть полный список, перейдите в раздел Source и добавьте источники из списка Trusted Sources.Для установки любого приложения просто нажмите Free — утилита скачается, а её иконка появится на экране «Домой» или в «Библиотеке приложений». В основном в каталоге представлены эмуляторы и системные утилиты, но главное преимущество магазина заключается в другом.AltStore позволяет ставить любые сторонние .ipa файлы прямо из памяти iOS:Приложение появится в разделе My Apps и на рабочем столе. Это самый простой способ вернуть удаленные из App Store банковские клиенты и привычные сервисы без поиска сторонних устройств и передачи личных данных. Просто скачиваете «чистый» IPA нужного приложения в сети, устанавливаете и пользуетесь. Также у меня получилось установить и использовать «крякнутую» версию игры без рекламы и с безлимитным золотом.Из-за системных ограничений iOS у AltStore есть несколько существенных нюансов:AltStore — отличный способ обойти жесткие рамки iOS и вернуть на устройство нужные сервисы. Если вы готовы смириться с техническими ограничениями вроде лимита в три приложения и необходимости периодической синхронизации с ПК, этот инструмент станет неплохим помощником для более гибкого использования iPhone.