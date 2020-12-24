Смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — первые устройства, поддерживающие новый формат изображений ProRAW. В чём его польза, достоинства и недостатки, давайте попробуем разобраться.
Что такое ProRAW?
В первую очередь ProRAW — это переосмысление от Apple формата без потерь. Сейчас съемка в нём доступна только на моделях iPhone 12 с приставкой Pro, вероятно, что его поддержку получат и будущие устройства компании. Тут сразу стоит напомнить, что raw-формат обычно используется в камерах среднего ценового диапазона, а также в устройства высокого класса, или из так называемого профессионального сегмента. Он позволяет сохранять как можно больше информации о снимаемой сцене, в то время как форматы с потерями, такие как JPEG и HEIF, при помощи алгоритмов сжатия отсекают «ненужные» данные после нажатия на кнопку спуска затвора.
По сути, файлы RAW представляют собой набор необработанной информации, отсюда и название (raw — в переводе с английского означает «сырой», «необработанный»). Эти данные «проявляются» с помощью специальных приложений для редактирования, к примеру, это может быть Adobe Lightroom, Capture 1 или «Фото» от Apple. С помощью настройки определенных параметров вы изменяете полностью или частично визуальное восприятие изображения. За счет большого количества сохраненных данных raw-файлы дают широкое пространство для редактирования, например, изменяя экспозицию вы сможете сохранить куда больше деталей в светлых и тёмных областях.
Другими словами, формат RAW можно представить в качестве «негатива» в цифровой фотографии. Он не используется для публикации в соцсетях и в первую очередь предназначен для редактирования перед дальнейшим экспортом в контейнеры JPEG или HEIF. Поэтому raw-формат зачастую используется в профессиональной среде, а также среди энтузиастов, которые готовы тратить больше времени на редактирование фото.
ProRAW от Apple использует широко распространенное расширение цифровых негативов .DNG, а это означает, что вы сможете открыть его практически в любом редакторе. Это отличает купертиновцев от производителей камер, таких как Sony, которые до сих используют проприетарные форматы, а это в свою очередь может затруднить редактирование изображений в устаревших версиях программного обеспечения.
Съёмка в ProRAW поддерживается всеми объективами iPhone 12 Pro или 12 Pro Max. Формат также совместим с функциями SmartHDR, Deep Fusion и «Ночной режим».
Возможные недостатки съёмки в ProRAW
Самый большой недостаток съёмки в формате RAW на любую камеру — размер файлов, и iPhone 12 Pro не исключение. В то время как алгоритмы сжатия JPEG работают над тем, чтобы максимально уменьшить размер снимка, raw-файлы даже не стараются, поскольку их задача сохранить как можно больше данных. По словам Apple, ProRAW занимает в 10—12 раз больше места, чем HEIF или JPEG.
В среднем вес «сырой» фотографии от производителя iPhone составляет около 25 мегабайт. Таким образом, вам придется следить за свободным пространством, если у вас смартфон с небольшим накопителем в серии 12 Pro. Даже если у вас модель на 512 ГБ, вы вряд ли захотите забивать всю память фотографиями.
Если вы используете для хранения снимков iCloud, то, вероятно, вам потребуется увеличить тарифный план с 50 ГБ до 200 ГБ или 2 ТБ. Вы также сможете сохранить на своем айфоне копии изображений в HEIF или JPEG для публикации в социальных сетях и для отправки в мессенджерах, а тяжелые равки можно сбросить на внешнее хранилище.
После включения съёмки в ProRAW ваш iPhone будет снимать только в нём. Это немного отличается от большинства камер, которые умеют сохранять фотографию одновременно в формате без потерь и в JPEG, упрощая таким образом дальнейший обмен изображениями. На айфоне вам нужно будет конвертировать ProRAW вручную после его обработки.
При съёмке в RAW вам придется отказаться от большей части постобработки, которую Apple применяет к снимкам в HEIF или JPEG. Это не проблема для фотографов, которым нужен полный контроль над редактированием. Также стоит отметить, что во время использования ProRAW живые фотографии Live Photos не записываются и портретный режим не поддерживается.
В конечном итоге сценарий использования должен диктовать выбор формата. Например, если вы задумали сделать снимок для быстрой публикации в Facebook или Instagram — выбирайте HEIF или JPEG, а если планируете потратить время на обработку, то ProRAW для этой цели будет преимуществом.
Как включить ProRAW на iPhone
Чтобы использовать ProRAW, сначала нужно включить эту функцию в настройках вашего iPhone. Перейдите в «Настройки» > «Камера» и активируйте переключатель формата без сжатия. Напомним, для съёмки в ProRAW необходима версия iOS 14.3 или более новая.
После активации этой функции на экране видоискателя «Камеры» появится кнопка RAW рядом с переключателем Live Photos. Нажмите на неё, чтобы включить съёмку в ProRAW.
Если вам недоступен ProRAW, то попробуйте эти приложения
Съёмка в ProRAW доступна только на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, она не появится на старых моделях. Несмотря на это, вы можете снимать в формате без сжатия с помощью сторонних приложений, таких как VSCO, Adobe Lighroom и Halide. К сожалению, вы не получите аналогичного качества по сравнению с iPhone 12 Pro и не сможете использовать преимущества, среди которых SmartHDR и «ночной режим».
ProRAW — хорош, но необязателен
Поддержка ProRAW не вносит в процесс фотосъемки чего-то сверхнового для большинства пользователей. Apple будет довольно сложно убедить владельцев айфонов перейти на новый уровень фотографии с помощью этого формата. Энтузиастов и профессионалов также эта опция может не заинтересовать, поскольку у них в арсенале уже имеются камеры с более крупными матрицами, которые делают более качественные снимки. Тем не менее ProRAW — это хорошее преимущество в ситуациях, когда нужно сделать снимок «здесь и сейчас» с возможностью последующей глубокой обработкой.
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