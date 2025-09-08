Что такое AptX и почему все хотят этот кодек в смартфонах и наушниках

Это последняя статья в цикле пояснений аудиокодеков. Сегодня мы поговорим об AptX и его производных, а в прошлых текстах рассказали об…
Если вы зашли сюда впервые и не знаете вводных — не переживайте. Постараемся всё объяснить «человеческим» языком, который вам не придется гуглить.
Содержание:
- Что такое кодек
- Что такое AptX и как он работает
- Почему все хотят AptX?
- Какой кодек лучше?
- Кодек — не главное.
Что такое кодекНапомним базу. Если говорить простым языком, то Bluetooth — это вместо проводов, а кодек — вместо металлических жил внутри этих проводов и коннекторов на их концах. Кодек является одновременно и «языком общения» передатчика звука с наушниками, и неким стандартом качества этого общения.
Благодаря Bluetooth звук вообще имеет возможность передаваться со смартфона на наушники. А кодек отвечает за то, как он передается. Благодаря кодеку наушники понимают, что именно передает им смартфон и как это воспроизводить. Разумеется, метафора очень упрощенная, но она дает понимание принципа работы беспроводного аудио.
Кодек нужен еще и для того, чтобы подстроить объем передаваемых аудиоданных под возможности девайсов. Передать «чисто» декодированную музыку — в так называемом CD-качестве — современный Bluetooth пока не способен, поэтому кодеки отвечают за уменьшение объема данных и соревнуются между собой по эффективности сжатия с минимальным снижением качества.
Что такое AptX и как он работает
Фото: Unsplash
Это технология кодирования аудиодорожки для передачи по беспроводным каналам, которую в 2015 году купила и развивает компания Qualcomm. С этого момента взять и встроить AptX в свои наушники или смартфон вендор сможет только если заплатит ей за использование технологии. Причем немалую сумму. При этом сам по себе кодек появился он в 1980-х годах, то есть он далеко не новый.
В отличие от других, AptX не использует никаких психоакустических моделей, а сжимает аудио более линейным методом. Для AptX заданы строго фиксированные профили кодирования, и это тоже отличает его от SBC и AAC.
В процессе кодирования аудио AptX не обрезает «лишние» частоты и не умеет динамически распределять ресурсы, поэтому эффективность его может быть ниже конкурентов. Кодек делит аудиодорожку на четыре частотных полосы и отправляет их с равным количеством бит. Обычно поток по AptX составляет не менее 352 Кбит/с. Однако, как мы уже выяснили в тексте про LDAC, такой пропускной полосы может оказаться недостаточно. Что делать?
Для таких случаев кодек «прокачали» — подняли пропускную способность до 576 Кбит/с (при 48 кГц и 24 бит); такая модификация получила название AptX HD. Принцип работы кодека остался прежним, поднялось лишь «разрешение», то есть максимальный объем передачи данных в секунду, то есть фактически качество звука.
По мере того как беспроводной звук пришел в гейминг, возникла потребность снизить задержку передачи аудиосигнала по Bluetooth. Для этой цели был создан aptX LL (Low latency — низкая задержка). В этой версии пропускная способность осталась первоначальной (352 Кбит/с), но задержка была снижена со 180 мс до 50 мс.
Самой свежей и универсальной версией на сегодня считается AptX Adaptive. Это кодек, который умеет сам менять свои настройки в зависимости от того, в какой ситуации используется. У нее переменные битрейт (в пределах 280-4209 Кбит/с) и задержка (50-80 мс).
Если подвести итог по семейству AptX: все его версии — это один и тот же кодек с разными настройками работы. Звучать они действительно могут слегка по-разному, но для этого должно совпасть много факторов.
Почему все хотят AptX?Объективных причин для этого нет. Возможно, это результат грамотной маркетинговой работы Qualcomm или собственных заблуждений пользователей смартфонов и другой электроники.
Какой кодек лучше?
LDAC vs SBC
Фото: ixbt
Если говорить исключительно о кодеках, то наиболее выигрышно выглядит LDAC — у него большая пропускная способность (до 990 Кбит/с) и бесплатная лицензия. А значит практически любой желающий производитель смартфонов и аудиосистем может привнести высококачественное аудио в свои продукты, не поступившись при этом финальным ценником.
На второе место можно поставить AAC с его гибкостью настройки и высокой скоростью дискретизации. При большом желании вендоры могут выжать из него очень достойный звук, но пока что этим в основном занимается Apple «в одно лицо». К сожалению, у AAC нет такого «шлейфа хайрезности», поэтому его шильдик на упаковке наушников не стимулирует к покупке буквально никого.
Интересный факт: все кодеки, кроме LDAC, режут частоты выше 16 кГц, поскольку большинство людей их не слышат. Однако на устройствах Apple с кодеком AAC этого не происходит; возможно, именно поэтому мнение о качестве звука AirPods Pro и Max настолько разнится. «Слышащие» звуки в 16-20 кГц бесконечно спорят с «неслышащими».
Даже базовый кодек SBC сам по себе очень неплох — загубили его репутацию производители, стремящиеся сэкономить на настройке аудио и ради маркетинговых заявлений уменьшающие задержку аудио ценой его качества.
Кодек — не главное
Как ни крути, на итоговое качество звука в основном влияет вовсе не кодек. Продвинутая система кодирования может лишь обеспечить беспрепятственное поступление как можно большего числа частот к излучателю (динамику), но дальше в игру вступают характеристики этого самого динамика, а также конструктивные особенности аудиоустройства.
Неверный изгиб или отверстие в чашке наушника, толщина и материал проводников на плате, плохо подобранный или недостаточно протестированный драйвер, мелкая настройка чипа от вендора — всё это может либо испортить, либо улучшить конечное звучание. И даже самый крутой кодек его не исправит.
Поэтому вывод незамысловат: самый верный способ понять качество звука — это послушать его самому. А шильдики и спецификации лишь косвенно укажут направление.