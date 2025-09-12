Что такое Center Stage и как им пользоваться на iPhone, iPad и Mac

Помните, был такой — ковид? Кажется, что он остался в прошлом, но на самом деле оказал большое влияние на все сферы нашей жизни. В том числе на производителей приложений и электроники.

В условиях самоизоляции людям нужно было продолжать как-то общаться, поэтому вместо личных контактов популярность набрали видеозвонки. Раньше ими пользовались время от времени для того, чтобы увидеть родных в отъезде, а после 2020 года онлайн-конференции стали основным инструментом как общения, так и решения деловых вопросов.

Как изменились девайсы Apple

iPad

Изменения претерпели все основные категории «яблочных» устройств — iPhone, iPad и Mac. А именно:

  • На iPhone улучшилось качество фронтальных камер. Ранее о них не особо заботились, но в ковид качество передачи видео с фронталки стало важным фактором. Поэтому на айфонах сначала подросло ее разрешение, а потом появился широкий угол.
  • На iPad веб-камера переехала. С самого первого поколения планшетов Apple фронталка находилась на короткой части передней панели, то есть была предназначена для вертикальной, книжной ориентации. Начиная с 2022 года фронтальные камеры в iPad постепенно начали переезжать на правую длинную сторону, ведь общение по видеосвязи обычно происходит, когда планшет стоит горизонтально на столе. Человек в камере с прежним расположением выглядит странно — как будто он сидит сбоку и немного перекошен — а вот в новых айпадах всё симметрично и красиво.
  • На Mac и Macbook улучшили качество фронтальных камер. Из-за разрешения 720p маки передавали скорее техническую картинку, но после ковида Apple наконец перешла на 1080p. Кроме того, в моделях с чипами Silicon появилась нейросетевая обработка изображения со встроенной камеры прямо в режиме реального времени.

Что такое и как работает Center Stage

Фото: Apple

Помимо всего описанного выше, Apple придумала функцию Center Stage для более комфортных конференций. Что она делает?

Если говорить просто: эта опция отвечает за то, чтобы человек всегда был виден посередине кадра во время общения по видеосвязи. Как мы отмечали выше, старые модели iPad, находясь в горизонтальном положении, демонстрировали своего владельца с довольно спорного ракурса и искажали его изображение. Теперь же девайс:
  1. автоматически определял, где находится человек в кадре
  2. обрезал кадр таким образом, чтобы поместить его посередине
  3. корректировал боковые и диагональные искажения.

Таким образом неудобное расположение фронталки (или человека в кадре) компенсировалось программным способом. Для правильной работы опции нужна широкоугольная фронтальная камера, которая как раз и установлена в совместимых устройствах. Она работает не только в FaceTime, но и в любых приложениях, где есть видеосвязь: Telegram, Zoom, WhatsApp и даже веб-приложения.

Возможно, Apple таким образом хотела избежать физического переноса камеры на другую сторону планшета. Но на деле картинка нередко получалась смазанной из-за сильного кропа, а система не всегда корректно распознавала человека. Поэтому камеру iPad всё-таки пришлось сместить на правый бок.


На каких устройствах он есть

Фото: Apple
Фото: Apple

В начале 2021 года Canter Stage появился на iPad — сперва это были модели Pro с чипом M1, а чуть позже и другие. Таким образом функцию можно найти на этих планшетах:

  • iPad Pro 11 (2021) и новее
  • iPad Pro 12,9 (2021) и новее
  • iPad Pro 13 дюймов — все версии
  • iPad Air 5 (2022, M1) и новее
  • iPad mini 6 (2021) и новее
  • iPad 9 (10,2 дюйма, 2021) и новее.

Спустя еще год, в марте 2022-го опция перекочевала на Mac и Macbook, поддерживающие macOS Ventura, но с некоторыми ограничениями. Она работала только в том случае, если в качестве камеры использовался iPhone 11 или новее (за исключением iPhone SE) в режиме Continuity. Также выравнивание по центру можно было включить при подключенном Apple Studio Display.

В 2024 году совместимость с Center Stage на встроенной фронтальной камере получили свежие Macbook Pro, а в 2025-м — представленные в начале года Macbook Air.

Любопытно, что до сих пор опция не поддерживалась ни на одной модели iPhone, хотя это самое массовое устройство Apple и фронталка на нем тоже расположена не слишком удобно для горизонтальных видеозвонков.

На прошедшей презентации 9 сентября 2025 года Apple объявила, что добавила Center Stage на всю линейку iPhone 17, а также на iPhone Air. Теперь опция официально присутствует на всех «яблочных» устройствах.

Минусы Center Stage

Фото: Apple
Фото: Apple

Прежде всего, Apple намудрила с совместимостью, поэтому сходу сложно понять, где эта опция поддерживается, а где — нет. Ее можно не найти даже на довольно свежих гаджетах, например, Macbook Pro M2.

Apple утверждает, что центрирование работает с помощью машинного обучения, однако несмотря на это функция не всегда стабильно и правильно вырезает кадр — иногда человек может оказаться слишком низко, а порой кадр вовсе начинает бесконечно приближаться и отдаляться, пока фичу не отключишь.

И, наконец, на более старых моделях iPad с камерой на короткой стороне качество кадрированного изображения может быть недостаточно резким.

Как включить

iPad

Вот как это делается на iOS и iPadOS:

  • Начните видеозвонок
  • Опустите верхнюю «шторку» с переключателями
  • Нажмите «Элементы управления» либо «Видеоэффекты»
  • Тапните «В центре внимания» — она включится.

На macOS алгоритм немного отличается:

  • Начните видеозвонок
  • Нажмите на зеленую кнопку камеры в статус-баре (строке меню)
  • Щелкните кнопку «В центре внимания» — она включится.

Итоги

Функция Center Stage или «В центре внимания» может быть довольно полезной для видеоконференций, однако с новым горизонтальным расположением фронтальной камеры на iPad и Mac уже не так актуальна. А вот для владельцев новых iPhone 17 и iPhone Air она, несомненно, окажется очень кстати. 

