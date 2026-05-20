Что такое Dolby Vision и почему это есть почти в каждом дорогом телевизоре и смартфоне

Что такое Dolby Vision

HDR10 — использует статические метаданные. Это значит, что телевизор получает одну общую настройку яркости и цвета для всего контента. Если фильм одновременно содержит очень тёмные и очень яркие сцены, телевизору приходится искать компромисс.

Dolby Vision — использует динамические метаданные. Система постоянно адаптирует изображение под конкретный момент фильма или сериала. В результате картинка выглядит стабильнее, а детали не теряются ни в тенях, ни в ярких участках.

Где используется Dolby Vision

Как работает Dolby Vision

Dolby Vision важен не только для фильмов

В чем минусы Dolby Vision

Почему лучше выбирать гаджеты с Dolby Vision

Наверняка вы уже заметили, что производители техники постоянно добавляют логотип Dolby Vision в телевизоры, смартфоны, мониторы и даже стриминговые сервисы. Но что именно скрывается за этой технологией, чем она отличается от условного HDR и почему фильмы с Dolby Vision выглядят заметно дороже? Ответ на эти вопросы знают далеко не все. В этой статье мы подробно разберём, как работает Dolby Vision, где используется этот формат и стоит ли вообще обращать на него внимание при покупке техники.Если коротко, Dolby Vision представляет собой продвинутый HDR-формат, разработанный компанией Dolby Laboratories. Если говорить ещё проще, технология отвечает за более реалистичное изображение с улучшенной яркостью, глубиной цвета и контрастностью.Главная особенность Dolby Vision — динамические метаданные. В обычном HDR10 настройки яркости и цветопередачи применяются сразу ко всему фильму или видео целиком. Dolby Vision работает иначе: технология может отдельно настраивать изображение буквально для каждой сцены и даже каждого кадра. Именно поэтому фильмы в Dolby Vision выглядят заметно эффектнее. Тёмные сцены сохраняют детали вместо серой каши, яркие объекты не превращаются в пересвеченные пятна, а цвета выглядят значительно глубже и объёмнее.Отдельно вынесем главное:Кроме того, Dolby Vision лучше работает с тональной компрессией. Даже если телевизор физически не способен выдавать экстремальную яркость, технология корректно адаптирует изображение под возможности панели без сильной потери качества. Технически Dolby Vision поддерживает цветовую глубину до 12 бит и яркость вплоть до 10 000 нит. Но даже современные флагманские смарт-ТВ пока не способны раскрыть весь потенциал стандарта. Зато запас у технологии огромный. Именно поэтому Dolby Vision считается одним из самых продвинутых HDR-форматов на рынке.Кстати, в 2025 году анонсировали Dolby Vision 2 — улучшенную версию технологий, но уже с использованием ИИ для регулировки цветопередачи в сценах. Пока этот формат не особо распространён.Сегодня Dolby Vision встречается практически везде — от смартфонов до кинотеатров. Технологию активно поддерживают производители телевизоров, стриминговые сервисы, игровые консоли и мобильные устройства. Например, Dolby Vision есть в телевизорах LG, TCL, Hisense и других брендов. Особенно часто формат встречается в моделях с OLED и Mini-LED.Из стриминговых сервисов технологию поддерживают условный Netflix, Disney+, Apple TV+. Большинство современных фильмов и сериалов там уже доступны в Dolby Vision. А вот у «Кинопоиска» такого нет.В смартфонах Dolby Vision можно встретить в iPhone 12 и новее, а также в некоторых флагманах Xiaomi, OPPO и HONOR. Причём Dolby Vision работает не только при просмотре контента, но и во время записи видео. Но у большинства крупных брендов по типу Samsung в смартфонах Galaxy нет поддержки Dolby Vision. Всё потому, что компания отказывается платить лицензионные отчисления компании Dolby за использование технологии.Мы уже отметили, что Dolby Vision использует сложную систему обработки изображения с динамическими метаданными. Однако, помимо поддержки этой технологии со стороны производителей техники, должен быть и подходящий контент. Во время мастеринга фильма или сериала специалисты задают параметры яркости, контрастности и цветопередачи для отдельных сцен.Когда пользователь запускает такой контент, телевизор или смартфон считывает эти данные и адаптирует изображение под характеристики конкретного дисплея. Например, OLED-телевизор и обычная IPS-панель покажут одну и ту же сцену по-разному, но Dolby Vision постарается сохранить авторскую задумку в обоих случаях. Технология также использует интеллектуальное перераспределение яркости внутри кадра. Это особенно важно для HDR-контента, где разница между тёмными и яркими объектами может быть огромной.Дополнительно Dolby Vision умеет работать с расширенным цветовым пространством Rec.2020 и поддерживает более точную передачу оттенков кожи, света, огня и сложных цветовых переходов. Именно поэтому фильмы в Dolby Vision часто выглядят более «кинематографично».Многие ассоциируют Dolby Vision исключительно с кино, но технология давно вышла за пределы стриминговых сервисов. Например, консоли Xbox поддерживают Dolby Vision в играх. Это позволяет получить более насыщенное изображение, глубокие тени и улучшенные световые эффекты в проектах с HDR.Смартфоны Apple тоже активно используют Dolby Vision. Те же iPhone умеют записывать видео сразу в Dolby Vision HDR, благодаря чему ролики получают более широкий динамический диапазон и лучше выглядят при монтаже и публикации в соцсети. Кроме того, формат всё чаще появляется в мониторах и ноутбуках. Особенно это важно для видеомонтажа, цветокоррекции и работы с HDR-контентом.Да, даже у этого формата есть свои недостатки. Первый момент — требование к оборудованию и контенту, а второй — возможное искажение цветов на дешевых экранах. Условно: на некоторых мониторах Dolby Vision делает сцены невыносимо темными, теряя детали, вместо улучшения их качества.Также нередко встречаются баги при использовании Dolby Vision. Особенно часто с ними сталкиваются те, кто используют карты захвата и игровые консоли. Например, черный экран при переключении в связке Xbox Series X и LG OLED.Если вам важна максимально качественная картинка в фильмах, сериалах и играх, без необходимости вручную что-то настраивать, Dolby Vision вам точно нужен. Технология автоматически оптимизирует контент под конкретный экран и делает HDR действительно полезным, а не просто маркетинговой наклейкой. Особенно сильно разница заметна в контенте с большим количеством тёмных сцен.При этом важно понимать, что Dolby Vision работает только при полной совместимости техники. Поддержку должны иметь и сам телевизор или смартфон, и источник контента, и стриминговый сервис. Но если вся цепочка поддерживает Dolby Vision, разница с обычным HDR будет заметна сразу.