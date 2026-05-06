Что такое eSIM? В каких смартфонах есть eSIM? Список iPhone и Android

Несмотря на некоторые неудобства и операторские инициативы, eSIM остается удобным форматом и продолжает набирать популярность. Главное преимущество eSIM — возможность быстро переключать номера без необходимости искать ключ и доставать пластик из смартфона физически.

Что такое eSIM

Какие операторы выдают eSIM в РФ

Что еще нужно знать про eSIM в России

В каких смартфонах есть eSIM?

iPhone Xr / Xs / Xs Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max

iPhone SE 2020 / SE 2022

iPhone 16e / 17e

iPhone Air.

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (кроме версий для США)

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra (кроме версий для США)

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE

Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE

Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge

Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy Xcover7 / 7Pro

Galaxy A35 / A36

Galaxy A54 / A55

Galaxy Z Fold / Fold 2 / Fold 3 / Fold 4 / Fold 5 / Fold 6 / Fold 7

Galaxy Z Flip 3 / Flip 4 / Flip 5 / Flip 6 / Flip 7.

Pixel Fold (2023)

Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL / 10 Pro Fold

Pixel 3 / 3a / 3 XL / 3a XL

Pixel 4 / 4a / 4 XL / 4a 5G

Pixel 5 / 5a 5G

Pixel 6 / 6a / 6 Pro

Pixel 7 / 7a / 7 Pro

Pixel 8a / 8 / 8 Pro

Pixel 9 / 9a / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold.

Huawei Pura 70 Pro

Huawei Mate40 Pro

Huawei P40 / P40 Pro

Honor 400 / 400 Lite / 400 Pro

Honor Magic4 Pro

Honor Magic5 Pro

Honor Magic6 Pro

Honor Magic7 Lite.

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro

Xiaomi 14 / 14 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Poco X7

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G.

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N5

Oppo Find X3 / X3 Pro

Oppo Find X5 / X5 Pro

Oppo Find X8 / X8 Pro

Oppo Reno A

Oppo Reno14 / Reno14 Pro.

vivo V40

vivo X200 FE / X200 Pro / X200s

OnePlus 11

OnePlus 12

OnePlus 13R

OnePlus 13T

OnePlus Open (Fold).

Sony Xperia 1 V XQ-DQ54 (nano-SIM + eSIM)

Sony Xperia 1 VI XQ-EC54 (nano-SIM + eSIM)

Sony Xperia 5 V XQ-DE54 (nano-SIM + eSIM)

Sony Xperia 10 V XQ-DC54 (nano-SIM + eSIM)

Sony Xperia 10 VI XQ-ES54 (nano-SIM + eSIM)

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 III Lite

Sony Xperia 1 VII.

Motorola Moto G (2023)

Motorola Edge 40 / 40 Pro

Motorola Edge (2022 / 2023 / 2024)

Motorola Edge 60 / 60 Fusion / 60 Pro / 60 Stylus

Motorola Moto G56

Motorola Moto G85 / G86 / G86 Power

Motorola Razr 60 / 60 Ultra

Motorola Razr 2019 (и версия 5G)

Motorola Razr / Razr+ / Razr Ultra 2025

Motorola Moto G (2024 / 2025)

Motorola Moto G Power (2024 / 2025)

Motorola Moto G Stylus 5G (2025)

Motorola Edge 50 Pro / 50 Ultra / 50 Fusion.

Alcatel V3 Ultra

Asus Zenfone 12 Ultra

DOOGEE V30

Nokia G60

Nokia X30

Nokia XR21

Nothing Phone (3a) Pro

Realme 14

Realme 14 Pro+

Realme GT 7

ZTE nubia Flip2.