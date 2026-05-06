Что такое eSIM? В каких смартфонах есть eSIM? Список iPhone и Android

Олег


Несмотря на некоторые неудобства и операторские инициативы, eSIM остается удобным форматом и продолжает набирать популярность. Главное преимущество eSIM — возможность быстро переключать номера без необходимости искать ключ и доставать пластик из смартфона физически. 

Однако далеко не все устройства его поддерживают; более того, необходимо знать некоторые нюансы работы технологии именно в нашей стране. Обо всём этом читайте ниже.


Что такое eSIM 


Это физический микрочип, который устанавливается в корпус смартфона вместо слота под пластиковую SIM-карту или вместе с ним. Важно понимать, что eSIM — это не программная, а аппаратная функция. Так что прошивкой eSIM никак не добавить, если внутри корпуса отсутствует «железная» составляющая. В отличие от слота для пластиковой симки, в один чип eSIM можно добавить несколько виртуальных SIM-карт и номеров (иногда даже десяток или больше), которые про факту являются пакетами настроек, или операторскими профилями. Эти профили выдаются оператором связи и обычно имеют какие-то ограничения по количеству добавлений в устройство или по времени. От страны к стране или от провайдера к провайдеру эти лимиты могут отличаться. О ситуации в РФ поговорим далее. 

Поскольку модуль eSIM физически меньше слота под пластик (6 × 5 мм против 12,3 × 8,8 мм), его установка вместо обычного слота позволяет сэкономить пространство внутри корпуса. Благодаря отказу от пластиковых SIM-карт производители смартфонов могут установить более емкий аккумулятор, или же просто сделать корпус меньше / тоньше. К примеру, iPhone Air не имеет слота под SIM ни в какой конфигурации, и толщина его корпуса составляет рекордные 5,6 мм; при этом смартфоны линейки iPhone 17 имеют версии и с eSIM, и с пластиком, но у них отличается емкость АКБ — в eSIM-версиях она больше. 

Какие операторы выдают eSIM в РФ

Практически все. Операторы «большой четверки» — МТС, Мегафон, Билайн и Т2 предлагают eSIM для покупки на сайте онлайн и последующей регистрации через «Госуслуги», либо опционально присылают ее при переносе номера (кстати, все бонусы за MNP мы собирали в этом тексте). Также eSIM предлагают так называемые виртуальные операторы — «Т-мобайл», «Сбермобайл», YOTA и прочие компании, работающие на сетях «большой четверки». 

Что еще нужно знать про eSIM в России



В последние пару лет у eSIM от российских операторов появились довольно строгие ограничения, влияющие на удобство использования этого формата. Например, если вы купили новый смартфон и хотите перенести свою симку со старого, этого не получится сделать простым сканированием имеющегося QR-кода. Вам придется перевыпустить симку с подтверждением личности и получением нового QR-кода на email, в мобильном приложении или в салоне оператора. С пластиковой SIM-картой таких неудобств пока нет; вы можете переставлять ее между любыми устройствами сколько угодно. 

Также в России не получится использовать eSIM в большинстве носимых устройств из-за особенностей их работы. Например, существуют версии Apple Watch со встроенным eSIM-модулем, но добавить туда российскую eSIM вы не сможете. Она без проблем будет работать в смартфонах, планшетах, ноутбуках, а также некоторых автомобильных медиасистемах. 

В каких смартфонах есть eSIM? 

До недавнего времени eSIM имела лишь горстка смартфонов от Apple, Google и Samsung, но сегодня выбор очень широк. Вот все (или почти все) смартфоны, которые поддерживают eSIM, и которые можно купить в РФ в том или ином виде. 


Apple
  • iPhone Xr / Xs / Xs Max
  • iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro max 
  • iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max 
  • iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max 
  • iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max 
  • iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 
  • iPhone SE 2020 / SE 2022
  • iPhone 16e / 17e
  • iPhone Air. 



Samsung 
  • Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (кроме версий для США)
  • Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra (кроме версий для США)
  • Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
  • Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
  • Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge
  • Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra
  • Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
  • Galaxy Xcover7 / 7Pro
  • Galaxy A35 / A36
  • Galaxy A54 / A55 
  • Galaxy Z Fold / Fold 2 / Fold 3 / Fold 4 / Fold 5 / Fold 6 / Fold 7
  • Galaxy Z Flip 3 / Flip 4 / Flip 5 / Flip 6 / Flip 7. 


Google Pixel 
  • Pixel Fold (2023)
  • Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL / 10 Pro Fold
  • Pixel 3 / 3a / 3 XL / 3a XL
  • Pixel 4 / 4a / 4 XL / 4a 5G
  • Pixel 5 / 5a 5G
  • Pixel 6 / 6a / 6 Pro
  • Pixel 7 / 7a / 7 Pro
  • Pixel 8a / 8 / 8 Pro
  • Pixel 9 / 9a / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold. 



Huawei 
  • Huawei Pura 70 Pro
  • Huawei Mate40 Pro
  • Huawei P40 / P40 Pro
Honor
  • Honor 400 / 400 Lite / 400 Pro
  • Honor Magic4 Pro
  • Honor Magic5 Pro
  • Honor Magic6 Pro
  • Honor Magic7 Lite. 


Xiaomi
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro
  • Xiaomi 14 / 14 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi Poco X7
  • Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
  • Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. 



Oppo 
  • Oppo Find N2 Flip
  • Oppo Find N5
  • Oppo Find X3 / X3 Pro
  • Oppo Find X5 / X5 Pro
  • Oppo Find X8 / X8 Pro
  • Oppo Reno A
  • Oppo Reno14 / Reno14 Pro. 



vivo
  • vivo V40
  • vivo X200 FE / X200 Pro / X200s



OnePlus
  • OnePlus 11
  • OnePlus 12
  • OnePlus 13R
  • OnePlus 13T
  • OnePlus Open (Fold). 



Sony
  • Sony Xperia 1 V XQ-DQ54 (nano-SIM + eSIM)
  • Sony Xperia 1 VI XQ-EC54 (nano-SIM + eSIM)
  • Sony Xperia 5 V XQ-DE54 (nano-SIM + eSIM)
  • Sony Xperia 10 V XQ-DC54 (nano-SIM + eSIM)
  • Sony Xperia 10 VI XQ-ES54 (nano-SIM + eSIM)
  • Sony Xperia 1 IV
  • Sony Xperia 5 IV
  • Sony Xperia 10 IV
  • Sony Xperia 10 III Lite
  • Sony Xperia 1 VII. 



Motorola
  • Motorola Moto G (2023)
  • Motorola Edge 40 / 40 Pro
  • Motorola Edge (2022 / 2023 / 2024)
  • Motorola Edge 60 / 60 Fusion / 60 Pro / 60 Stylus
  • Motorola Moto G56
  • Motorola Moto G85 / G86 / G86 Power
  • Motorola Razr 60 / 60 Ultra
  • Motorola Razr 2019 (и версия 5G)
  • Motorola Razr / Razr+ / Razr Ultra 2025
  • Motorola Moto G (2024 / 2025)
  • Motorola Moto G Power (2024 / 2025)
  • Motorola Moto G Stylus 5G (2025)
  • Motorola Edge 50 Pro / 50 Ultra /  50 Fusion. 



Другие 
  • Alcatel V3 Ultra
  • Asus Zenfone 12 Ultra
  • DOOGEE V30
  • Nokia G60
  • Nokia X30
  • Nokia XR21
  • Nothing Phone (3a) Pro
  • Realme 14
  • Realme 14 Pro+
  • Realme GT 7
  • ZTE nubia Flip2. 
