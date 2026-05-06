Что такое eSIM? В каких смартфонах есть eSIM? Список iPhone и Android

Несмотря на некоторые неудобства и операторские инициативы, eSIM остается удобным форматом и продолжает набирать популярность. Главное преимущество eSIM — возможность быстро переключать номера без необходимости искать ключ и доставать пластик из смартфона физически.
Однако далеко не все устройства его поддерживают; более того, необходимо знать некоторые нюансы работы технологии именно в нашей стране. Обо всём этом читайте ниже.
Содержание:
- Что такое eSIM
- Какие операторы выдают eSIM в РФ
- Что еще нужно знать про eSIM в России
- В каких смартфонах есть eSIM?
- — iPhone
- — Samsung
- — Huawei
- — Honor
- — Xiaomi
- — Oppo
- — Vivo
- — OnePlus
- — Sony
- — Motorola
- — Другие.
Что такое eSIM
Фото: Gemini
Это физический микрочип, который устанавливается в корпус смартфона вместо слота под пластиковую SIM-карту или вместе с ним. Важно понимать, что eSIM — это не программная, а аппаратная функция. Так что прошивкой eSIM никак не добавить, если внутри корпуса отсутствует «железная» составляющая. В отличие от слота для пластиковой симки, в один чип eSIM можно добавить несколько виртуальных SIM-карт и номеров (иногда даже десяток или больше), которые про факту являются пакетами настроек, или операторскими профилями. Эти профили выдаются оператором связи и обычно имеют какие-то ограничения по количеству добавлений в устройство или по времени. От страны к стране или от провайдера к провайдеру эти лимиты могут отличаться. О ситуации в РФ поговорим далее.
Поскольку модуль eSIM физически меньше слота под пластик (6 × 5 мм против 12,3 × 8,8 мм), его установка вместо обычного слота позволяет сэкономить пространство внутри корпуса. Благодаря отказу от пластиковых SIM-карт производители смартфонов могут установить более емкий аккумулятор, или же просто сделать корпус меньше / тоньше. К примеру, iPhone Air не имеет слота под SIM ни в какой конфигурации, и толщина его корпуса составляет рекордные 5,6 мм; при этом смартфоны линейки iPhone 17 имеют версии и с eSIM, и с пластиком, но у них отличается емкость АКБ — в eSIM-версиях она больше.
Какие операторы выдают eSIM в РФПрактически все. Операторы «большой четверки» — МТС, Мегафон, Билайн и Т2 предлагают eSIM для покупки на сайте онлайн и последующей регистрации через «Госуслуги», либо опционально присылают ее при переносе номера (кстати, все бонусы за MNP мы собирали в этом тексте). Также eSIM предлагают так называемые виртуальные операторы — «Т-мобайл», «Сбермобайл», YOTA и прочие компании, работающие на сетях «большой четверки».
Что еще нужно знать про eSIM в России
В последние пару лет у eSIM от российских операторов появились довольно строгие ограничения, влияющие на удобство использования этого формата. Например, если вы купили новый смартфон и хотите перенести свою симку со старого, этого не получится сделать простым сканированием имеющегося QR-кода. Вам придется перевыпустить симку с подтверждением личности и получением нового QR-кода на email, в мобильном приложении или в салоне оператора. С пластиковой SIM-картой таких неудобств пока нет; вы можете переставлять ее между любыми устройствами сколько угодно.
Также в России не получится использовать eSIM в большинстве носимых устройств из-за особенностей их работы. Например, существуют версии Apple Watch со встроенным eSIM-модулем, но добавить туда российскую eSIM вы не сможете. Она без проблем будет работать в смартфонах, планшетах, ноутбуках, а также некоторых автомобильных медиасистемах.
В каких смартфонах есть eSIM?До недавнего времени eSIM имела лишь горстка смартфонов от Apple, Google и Samsung, но сегодня выбор очень широк. Вот все (или почти все) смартфоны, которые поддерживают eSIM, и которые можно купить в РФ в том или ином виде.
Apple
- iPhone Xr / Xs / Xs Max
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max
- iPhone SE 2020 / SE 2022
- iPhone 16e / 17e
- iPhone Air.
Samsung
- Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (кроме версий для США)
- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra (кроме версий для США)
- Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S23 FE
- Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra / S24 FE
- Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra / S25 Edge
- Galaxy S26 / S26+ / S26 Ultra
- Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra
- Galaxy Xcover7 / 7Pro
- Galaxy A35 / A36
- Galaxy A54 / A55
- Galaxy Z Fold / Fold 2 / Fold 3 / Fold 4 / Fold 5 / Fold 6 / Fold 7
- Galaxy Z Flip 3 / Flip 4 / Flip 5 / Flip 6 / Flip 7.
Google Pixel
- Pixel Fold (2023)
- Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL / 10 Pro Fold
- Pixel 3 / 3a / 3 XL / 3a XL
- Pixel 4 / 4a / 4 XL / 4a 5G
- Pixel 5 / 5a 5G
- Pixel 6 / 6a / 6 Pro
- Pixel 7 / 7a / 7 Pro
- Pixel 8a / 8 / 8 Pro
- Pixel 9 / 9a / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold.
Huawei
- Huawei Pura 70 Pro
- Huawei Mate40 Pro
- Huawei P40 / P40 Pro
Honor
- Honor 400 / 400 Lite / 400 Pro
- Honor Magic4 Pro
- Honor Magic5 Pro
- Honor Magic6 Pro
- Honor Magic7 Lite.
Xiaomi
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 13 / 13 Lite / 13 Pro / 13T / 13T Pro
- Xiaomi 14 / 14 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Poco X7
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G.
Oppo
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find N5
- Oppo Find X3 / X3 Pro
- Oppo Find X5 / X5 Pro
- Oppo Find X8 / X8 Pro
- Oppo Reno A
- Oppo Reno14 / Reno14 Pro.
vivo
- vivo V40
- vivo X200 FE / X200 Pro / X200s
OnePlus
- OnePlus 11
- OnePlus 12
- OnePlus 13R
- OnePlus 13T
- OnePlus Open (Fold).
Sony
- Sony Xperia 1 V XQ-DQ54 (nano-SIM + eSIM)
- Sony Xperia 1 VI XQ-EC54 (nano-SIM + eSIM)
- Sony Xperia 5 V XQ-DE54 (nano-SIM + eSIM)
- Sony Xperia 10 V XQ-DC54 (nano-SIM + eSIM)
- Sony Xperia 10 VI XQ-ES54 (nano-SIM + eSIM)
- Sony Xperia 1 IV
- Sony Xperia 5 IV
- Sony Xperia 10 IV
- Sony Xperia 10 III Lite
- Sony Xperia 1 VII.
Motorola
- Motorola Moto G (2023)
- Motorola Edge 40 / 40 Pro
- Motorola Edge (2022 / 2023 / 2024)
- Motorola Edge 60 / 60 Fusion / 60 Pro / 60 Stylus
- Motorola Moto G56
- Motorola Moto G85 / G86 / G86 Power
- Motorola Razr 60 / 60 Ultra
- Motorola Razr 2019 (и версия 5G)
- Motorola Razr / Razr+ / Razr Ultra 2025
- Motorola Moto G (2024 / 2025)
- Motorola Moto G Power (2024 / 2025)
- Motorola Moto G Stylus 5G (2025)
- Motorola Edge 50 Pro / 50 Ultra / 50 Fusion.
Другие
- Alcatel V3 Ultra
- Asus Zenfone 12 Ultra
- DOOGEE V30
- Nokia G60
- Nokia X30
- Nokia XR21
- Nothing Phone (3a) Pro
- Realme 14
- Realme 14 Pro+
- Realme GT 7
- ZTE nubia Flip2.