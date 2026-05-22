Что такое HDR10 и HDR10+? Это не просто наклейки на коробке смарт-ТВ

Продолжаем разбираться в современных стандартах изображения. Ранее мы уже рассказывали про Dolby Vision, а теперь пришло время понять, что такое HDR10 и HDR10+. Эти форматы есть практически в каждом современном телевизоре, смартфоне и стриминговом сервисе, но большинство пользователей вообще не понимает, как они работают и зачем нужны. В этой статье подробно разбираем, что такое HDR10 и HDR10+, чем они отличаются друг от друга и почему без них современные фильмы, сериалы и игры выглядели бы намного хуже.
Что такое HDR10 и HDR10+
Начнём с главного: HDR10 — базовый HDR-стандарт, который сегодня считается основой практически для всего HDR-контента. Сам HDR расшифровывается как High Dynamic Range — расширенный динамический диапазон. Если говорить проще, технология позволяет отображать более яркую картинку, глубокий чёрный цвет и значительно больше деталей в тёмных и светлых участках изображения.
Главная особенность HDR10 — поддержка 10-битной глубины цвета. Обычные SDR-экраны работают с 8-битным цветом и способны отображать около 16 млн оттенков. HDR10 увеличивает это число до более чем 1 млрд цветов, благодаря чему изображение выглядит значительно реалистичнее и плавнее.
HDR10 также использует расширенное цветовое пространство Rec.2020 и статические метаданные. Это означает, что параметры яркости и контрастности задаются сразу для всего фильма или ролика целиком. Телевизор получает один набор настроек и использует его на протяжении всего воспроизведения.
HDR10+ появился позже как улучшенная версия HDR10. Его разработали компании Samsung Electronics, Panasonic и 20th Century Studios. Главным отличием HDR10+ стали динамические метаданные — технология может отдельно настраивать яркость и цветопередачу для каждой сцены. По сути, он максимально близок к Dolby Vision, но без необходимости покупки лицензий. Об этом чуть позже.
Где используется HDR10 и HDR10+
В последние годы HDR10 фактически стал обязательным стандартом для современных телевизоров. Его поддерживают практически все устройства — от бюджетных моделей до флагманских OLED-панелей.
Формат используется в стриминговых сервисах, игровых консолях, Blu-ray-дисках, смартфонах и мониторах. HDR10 поддерживают Netflix, YouTube и практически все современные игровые платформы, включая PlayStation, Xbox, Nintendo и ПК. В играх этот стандарт позволяет улучшить освещение, отражения, тени и общую глубину изображения.
А вот HDR10+ распространён заметно меньше, но активно используется в экосистеме Samsung. Формат встречается в телевизорах Samsung, некоторых моделях Hisense, TCL и Panasonic. Также HDR10+ поддерживают отдельные фильмы и сериалы в различных сервисах, а некоторые смартфоны Samsung умеют даже записывать видео в HDR10+ прямо с камеры. К слову, в обычном HDR снимают почти все актуальные среднебюджетные и флагманские смартфоны, вышедшие за последние пару лет.
Зачем нужны HDR10 и HDR10+
Главная задача HDR — сделать изображение ближе к тому, как его видит человеческий глаз. Обычный SDR-контент сильно ограничен по яркости и цветам, поэтому яркие сцены часто выглядят пересвеченными, а тёмные — слишком плоскими. HDR10 позволяет одновременно отображать очень яркие и очень тёмные объекты без потери деталей. Например, в ночной сцене можно увидеть и свет фонарей, и текстуры в тенях, которые раньше просто превращались в чёрное пятно.
HDR10+ идёт ещё дальше за счёт динамической настройки изображения. Если одна сцена очень тёмная, а следующая — яркая и солнечная, телевизор сможет автоматически подстроить параметры отдельно под каждый момент фильма. Особенно сильно разница заметна на телевизорах OLED и Mini-LED с высокой пиковой яркостью. Именно HDR-контент сегодня считается одним из главных аргументов для покупки дорогих телевизоров.
Как работает HDR10 и HDR10+
Работа HDR начинается ещё на этапе мастеринга фильма или сериала. Контент создаётся с расширенным диапазоном яркости и цветовой информации, который значительно превышает возможности обычного SDR. HDR10 использует статические метаданные SMPTE ST2086. В них содержится информация о максимальной яркости контента, цветовых параметрах и уровне чёрного. Телевизор считывает эти данные и пытается адаптировать изображение под характеристики своей матрицы.
Более продвинутый стандарт HDR10+ работает сложнее. Вместо одного общего набора параметров формат использует динамические метаданные SMPTE ST2094-40. Они позволяют изменять настройки яркости и контрастности буквально по сценам или кадрам. Если телевизор поддерживает HDR10+, он может точнее управлять перераспределением яркости внутри изображения. За счёт этого уменьшается потеря деталей в сложных сценах и улучшается общая глубина картинки.
Чем HDR10 и HDR10+ отличаются от Dolby Vision
Теперь мы подошли к самому интересному. Чем отличается HDR10+ от Dolby Vision, если они работают по одинаковой (почти) схеме? Главное различие между HDR10+ и Dolby Vision — подход к лицензированию и техническим ограничениям.
HDR10 выступает открытым стандартом и не требует лицензионных отчислений. Именно поэтому его поддерживают почти все производители техники. HDR10+ тоже считается относительно открытым форматом, хотя производителям всё равно приходится проходить сертификацию.
А вот Dolby Vision принадлежит компании Dolby Laboratories и требует лицензирования. Из-за этого поддержка Dolby Vision есть не у всех брендов. Например, телевизоры Samsung до сих пор не поддерживают этот формат. Технически Dolby Vision считается более продвинутым стандартом. Он поддерживает глубину цвета до 12 бит и яркость до 10 000 нит, тогда как HDR10 и HDR10+ ограничены 10-битным цветом. Кроме того, Dolby Vision использует более сложную систему обработки динамических метаданных.
Однако в реальных условиях разница между HDR10+ и Dolby Vision часто зависит не столько от формата, сколько от качества самого телевизора.
Плюсы и минусы HDR10 и HDR10+
Главное преимущество HDR10 — максимальная совместимость. Формат поддерживается практически везде, а HDR-контент без HDR10 сегодня почти не встречается. Ну, а HDR10+ обеспечивает более точную обработку изображения благодаря динамическим метаданным. Особенно хорошо это работает в сценах со сложным освещением и резкими перепадами яркости.
Но есть и минусы. HDR10 сильно зависит от качества телевизора. На дешёвых матрицах HDR может выглядеть хуже SDR из-за недостаточной яркости и плохой локальной подсветки. У HDR10+ другая проблема — ограниченная поддержка. Контента в этом формате всё ещё заметно меньше, чем в Dolby Vision или обычном HDR10.
Что в итоге
Сегодня HDR10 стал фактическим стандартом для всей современной видеотехники. Без него невозможно представить ни нормальный OLED-телевизор, ни современный стриминговый сервис, ни полноценную игровую платформу.
Старшая версия в лице HDR10+ делает следующий шаг и добавляет динамическую обработку изображения, приближая качество картинки к Dolby Vision. Именно поэтому дорогие телевизоры всё чаще поддерживают сразу несколько HDR-форматов одновременно.
Но важно понимать главное: сам по себе HDR не гарантирует хорошую картинку. Реальное качество изображения зависит от яркости панели, типа матрицы, локального затемнения и качества обработки изображения внутри телевизора.