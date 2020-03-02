

Из-за запрета властей США Huawei не может сотрудничать с большинством американских компаний, включая Google, за исключением случаев, когда действует временная ограниченная лицензия, которая уже продливалась несколько раз. Учитывая эти обстоятельства китайская корпорация не может запускать новые устройства с Google Mobile Services (GMS), начиная с прошлого года.



GMS — это основной компонент большинства Android-смартфонов. Он включает в себя десятки приложений Google, API-интерфейсов и облачных сервисов, таких как Google Maps, Google Drive, YouTube, Google Photos, Google Play Store, Google Chrome и других. Без этой технологии устройства Huawei не только остались без основных продуктов от Google, но и не могут работать с рядом других популярных приложений, таких как Facebook, WhatsApp, Instagram и т.д. Кроме того, много других программ зависят от инфраструктуры Google Mobile Services.



Единственным решением Huawei для борьбы с отсутствием GMS было создание конкурирующей платформы — Huawei Mobile Services или HMS. С глобальным запуском Honor 9X Pro, Huawei Mate XS и Honor View 30 Pro компания официально представила свою замену сервисам Google. Итак, что именно содержит HMS и что это означает для будущих владельцев устройств Huawei / Honor.





Что такое Huawei Mobile Services или HMS?

Что содержит HMS?

Huawei AppGallery

HMS Core: закулисное действие

HMS — это платформа от Huawei, которая заменяет на смартфонах Huawei и Honor популярные приложения и службы Google такие, как Gmail, Карты, Облачное хранилище и т.д. Huawei Mobile Services также предоставляет сторонним разработчикам инструменты и сервисы для создания собственных приложений. С помощью HMS компания стремится сделать для собственной экосистемы всё то, что Google делает для пользователей и разработчиков в основной сборке Android.Сервисы от Huawei содержат компонент, ориентированный на пользователя (магазин AppGalery и другие первичные приложения и сервисы), и компонент под названием HMS Core, который ориентирован на разработчиков. Это ядро состоит из различных API, SDK и сервисов, которые могут быть использованы для создания и улучшения приложений.Huawei Mobile Services существует уже много лет, но компания перезапустила и расширила платформу после запрета США, который лишил её Google Mobile Services.Набор HMS доступен для глобальных версий Honor 9X Pro, View 30 Pro и Huawei Mate XS в комплекте с предустановленным AppGallery. Помимо этого сервисы компании доступны вместе GMS на многих других моделях, которые были выпущены до запрета США.По словам Huawei, у HMS уже более 570 миллионов ежемесячных активных пользователей по всему миру, а их магазин приложений AppGallery доступен в более чем 170 странах. Ожидается, что все будущие устройства компании, включая грядущий P40, будут работать с HMS. Даже если в будущем Huawei снова получит доступ к GMS, весьма вероятно, что компания продолжит разработку и продвижение HMS на своих устройствах.На стороне пользователя HMS предлагает множество услуг, которые направлены на замену GMS. Наиболее значимым из них является AppGallery, альтернатива магазину Google Play. Ниже приведен список всех основных сервисов, которые предлагает HMS.Первое и главное требование использования HMS — это идентификатор Huawei. Как в случае с Apple ID или учетной записью Google, Huawei ID позволяет настраивать и сохранять параметры устройств. Некоторые ваши личные данные, включая контакты, сообщения, пароли Wi-Fi, синхронизируются с вашим идентификатором.Huawei Mobile Cloud работает синхронно с Huawei ID, чтобы предоставить вам доступ ко всем данным вашего устройства в одном месте. По сути, здесь хранятся такие вещи, как фотографии, видео, контакты, календари, заметки и многое другое. Каждый пользователь бесплатно получает 5 ГБ облачного хранилища, после чего его можно платно расширить до 2 ТБ. Чтобы посмотреть все свои данные с ПК нужно зайти на cloud.huawei.com Глобальные версии Honor 9X Pro, Huawei Mate XS и Honor View 30 Pro оснащаются виртуальным помощником, который заменяет основные функции Google Ассистента. Это значительно облегчает поиск информации и доступность приложений. Помимо этого имеется инструмент SmartCare, который обеспечивает доступ к контекстным картам для акций и спортивных состязаний, охватывающих 150 спортивных событий и более 150 фондовых рынков. Все будущие устройства с EMUI 10 или выше будут оснащены цифровым помощником.Huawei Themes — тематическое приложение HMS, которое позволяет персонализировать ваш телефон с помощью различных тем, шрифтов, значков, экранов блокировки и обоев.Это собственный сервис потоковой передачи музыки. Компания до сих пор не особо много говорила о нём, поскольку сейчас он доступен еще не во всех странах пребывания Huawei на рынках. На официальной странице сервиса говорится , что в нем будет размещаться музыка популярных исполнителей. Помимо этого обещаются рекомендации в соответствии с различными жанрами, настроениями, регионами и многим другим. Функция вечеринки позволит воспроизводить пользователям одновременно одну и ту же музыкальную композицию на разных устройствах для совместного прослушивания.Служба потокового воспроизведения для видео, которая доступна на устройствах с EMUI 5 или выше. На данный момент сервис работает только в Италии и Испании. В Huawei Video представлены европейские и испанские сериалы, короткие видеоролики, спортивные видеоролики, художественные и документальные фильмы.Название этого инструмента говорит само за себя. Это приложение предназначено для серфинга в интернете. Браузер предустанавливается с интегрированной новостной лентой и поддерживает темный режим.Это альтернатива магазину Google Play для смартфонов Huawei и Honor. Китайская компания инвестировала более миллиарда долларов в создание приложений для AppGallery. По последним данным, у магазина более 400 миллионов ежемесячных пользователей. Это информация была озвучена самой Huawei и до сих пор ни одна сторонняя исследовательская организация не подтвердила и не опровергла эти данные, поэтому лучше к ним отнестись с недоверием.Сейчас приложения в магазине разбиты на 18 категорий, включая новости, социальные сети, развлечения и многое другое. Пользователи уже сейчас там могут найти Snapchat, TikTok, Deezer, Amazon, Amazon Prime Videos, Booking.com, The Financial Times, BBC News и другие. Помимо этого там имеется несколько популярных игр.К сожалению, такие приложения, как Telegram Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix и другие, по-прежнему отсутствуют в магазине приложений Huawei. Тем не менее, по крайней мере некоторые из них скоро появятся в AppGallery.Очевидно, что там не стоит ожидать YouTube, Gmail, Google Photos, Google Maps, Drive и т.д. Все эти приложения будут недоступны на смартфонах Huawei и Honor до тех пор, пока не будет отменен запрет США, при условии, что Google захочет опубликовать их в конкурирующем магазине.Huawei сообщает, что если пользователи не могут найти приложение в AppGallery, то они могут отправить ненайденное в список желаний. Затем они смогут получить уведомление, как только оно появится в магазине Huawei. Одна из отличительных особенностей AppGallery — поддержка Quick Apps, аналога мгновенных приложений Google, которые не требуют установки.Помимо разработки AppGallery, сообщается, что Huawei работает с Xiaomi, Vivo и Oppo над созданием унифицированной службы загрузки приложений, которая облегчит разработчикам распространение своих приложений для пользователей устройств этих четырех производителей. Сейчас довольно мало информации об этой инициативе.HMS включает в себя набор сервисов для разработчиков под названием HMS Core. К ним относятся инструменты для отслеживания местоположения, входа, покупок в приложении, рекламы, распознавания лиц, распознавания текста и многое другое. Разработчики могут использовать эти сервисы, а также другие API и SDK, предоставляемые Huawei, для создания приложений.Компания создала собственную версию важных инструментов, без которых некоторые приложения не могут функционировать на Android-устройствах. Еще в декабре Huawei пообещала разработчикам, что если их приложение размещено в Google Play, то его можно адаптировать под работу с HMS всего за 10 минут.Помимо предоставления разработчикам необходимых инструментов, компания также стимулирует их различными способами. Сообщается, что Huawei работает с разработчиками на всех рынках, чтобы обеспечить доступность самых лучших приложений на устройствах собственного производства.Очевидно, что Huawei предстоит пройти долгий путь, прежде чем её сервисы смогут конкурировать с сервисами Google. Пользователям, которые годами приучались к продуктам поискового гиганта, придется привыкать к новой инфраструктуре. К сожалению, китайская компания ничего не может сделать в сложившейся ситуации, кроме разработки и развития собственной экосистемы. Надеемся, что она станет сильнее в течение следующих месяцев и лет, а в идеальном мире проблемы между властями США и Huawei будут исчерпаны, и для компании снова станут доступны сервисы Google.





