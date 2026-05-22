Что такое кодек SSC и почему Samsung так упорно его продвигает

Что такое кодек

Что такое SSC

Где поддерживается SSC

Любопытно, что никаких популярных Hi-Res кодеков наушники Samsung не поддерживают, целиком и полностью опираясь на SSC. В них присутствуют лишь базовые SBC и AAC для совместимости с девайсами других производителей. Чего не скажешь о смартфонах Galaxy, которые зачастую имеют поддержку LDAC «из коробки».

Как работает и каким бывает SSC

Samsung Scalable Codec (2019) — 16 бит / 44,1 кГц / 88-512 кбит/с

Samsung Seamless Codec (2022) — 24 бит / 48 кГц / 88-512 кбит/с

SSC UHQ (2024) — 24 бит / 96 кГц / до 584 кбит/с.

Вместо выводов

Продолжаем пояснять аудиокодеки. В предыдущих статьях мы уже обсуждали особенности, плюсы и минусы…Сегодня поговорим о гораздо менее известном кодеке, который однако же довольно широко применяется — это SSC. Вот что нужно о нем знать простому пользователю.Напомним базу для тех, кто зашел сюда впервые. Если говорить простым языком, то Bluetooth — это вместо проводов, а кодек — вместо металлических жил внутри этих проводов и коннекторов на их концах. Кодек является одновременно и «языком общения» передатчика звука с наушниками, и неким стандартом качества этого общения.Благодаря Bluetooth звук вообще имеет возможность передаваться со смартфона на наушники. А кодек отвечает за то, как он передается. Благодаря кодеку наушники понимают, что именно передает им смартфон и как это воспроизводить. Разумеется, метафора очень упрощенная, но она дает понимание принципа работы беспроводного аудио.Кодек нужен еще и для того, чтобы подстроить объем передаваемых аудиоданных под возможности девайсов. Передать «чисто» декодированную музыку — в так называемом CD-качестве — современный Bluetooth пока не способен, поэтому кодеки отвечают за уменьшение объема данных и соревнуются между собой по эффективности сжатия с минимальным снижением качества.Кодек разработан (и продвигается) компанией Samsung совместно с аудиобрендом AKG. Он расшифровывается как Samsung Seamless Codec, а ранее обозначение было чуть иное — Samsung Scalable Codec. По сути, оба названия обозначают один и тот же продукт в разные этапы своего развития.Впервые SSC был представлен в 2019 году вместе с релизом первых наушников Samsung Galaxy Buds. Компания решила самостоятельно поработать над качеством звучания своих устройств, возможно, в надежде получить конкурентное преимущество над сторонними брендами наушников и удержать пользователей в своей экосистеме.Поскольку это проприетарный кодек Samsung, то и встречается он эксклюзивно на ее девайсах, выпущенных после 2019 года. Обычно это смартфоны Galaxy S10, Note 10 и более новые на базе Android 7 и свежее.Что касается аудиоустройств, то SSC поддерживают наушники Galaxy Buds, а о его наличии на аксессуарах других брендов ничего не известно. Samsung не лицензирует использование кодека «на сторону».Главная фишка Samsung Seamless Codec — адаптивность через динамический битрейт. Он варьируется от 88 до 512 кбит/с и должен сохранять стабильность даже в «забитых» каналах связи. Кодек непрерывно анализирует стабильность радиосигнала и уровень помех вокруг пользователя. Если связь идеальная, он поднимает битрейт до максимума, давая сочный звук. Если эфир «зашумлен», кодек мгновенно и на лету снижает битрейт и увеличивает сжатие, чтобы музыка продолжала играть без единого заикания, пусть и с небольшим падением детализации.В сети очень мало информации о спецификациях SSC, но известно следующее:Можно заметить, что максимальный битрейт SSC вдвое ниже конкурентов вроде LDAC, LHDC и даже ниже AAC. При этом кодек позиционируется как Hi-Res благодаря высокой частоте дискретизации.На самом деле LDAC действительно выигрывает у SSC по цифрам, однако в городском использовании с большим количеством устройств и помех вокруг LDAC часто вынужден сбрасывать битрейт до 660 или даже 330 кбит/с, тогда как SSC сохраняет его благодаря своей динамической структуре. Прямым конкурентом SSC скорее можно назвать AptX Adaptive от Qualcomm, поскольку он работает по аналогичному алоритму.Чтобы воспользоваться SSC UHQ, нужно иметь на борту смартфона Galaxy как минимум One UI 6, а также включить его в настройках звука (раздел «Качество звука и эффекты»).Из-за закрытости SSC считать его полноценным конкурентом для SBC, AAC или LDAC едва ли логично. Однако сравнивать никто не запрещает, и если кратко подытожить — проприетарный кодек Samsung будет полезен при прослушивании контента в людных местах с большим количеством радиопомех. Также при использовании смартфона и наушников Galaxy вместе он для вас безальтернативен.