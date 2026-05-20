Что такое LHDC? Чем он лучше других кодеков? Стоит ли искать его в наушниках?

Это очередная статья в цикле пояснений аудиокодеков. Сегодня мы поговорим об LHDC и сравним его с более известным LDAC, а в прошлых текстах я уже рассказал об…
Если вы зашли сюда впервые и не знаете вводных — не переживайте. Постараемся всё объяснить «человеческим» языком, который вам не придется гуглить.
Содержание:
- Что такое кодек
- Что такое LHDC
- Каким бывает LHDC
- Где поддерживается LHDC
- Как работает LHDC
- Стоит ли брать LHDC?
Что такое кодек
Напомним базу. Если говорить простым языком, то Bluetooth — это вместо проводов, а кодек — вместо металлических жил внутри этих проводов и коннекторов на их концах. Кодек является одновременно и «языком общения» передатчика звука с наушниками, и неким стандартом качества этого общения.
Благодаря Bluetooth звук вообще имеет возможность передаваться со смартфона на наушники. А кодек отвечает за то, как он передается. Благодаря кодеку наушники понимают, что именно передает им смартфон и как это воспроизводить. Разумеется, метафора очень упрощенная, но она дает понимание принципа работы беспроводного аудио.
Кодек нужен еще и для того, чтобы подстроить объем передаваемых аудиоданных под возможности девайсов. Передать «чисто» декодированную музыку — в так называемом CD-качестве — современный Bluetooth пока не способен, поэтому кодеки отвечают за уменьшение объема данных и соревнуются между собой по эффективности сжатия с минимальным снижением качества.
Что такое LHDCВ прошлый раз я уже писал, что LDAC был разработан компанией Sony и отдан на аутсорс другим производителям. Он считается наиболее «народным» и оптимальным для качественного беспроводного аудио — канал до 990 кбит/с и открытость кода позволяет добавлять Hi-Fi даже в супердоступные наушники и устройства.
LHDC расшифровывается как Low-Latency Hi-Definition Audio Codec. Он был разработан компанией Savitech с тезисом «прокачанная версия LDAC» — кодек якобы взял все преимущества LDAC и исправил его основные недостатки. Оба кодека сертифицированы и продвигаются японской ассоциацией Hi-Res Audio Wireless (HWA).
Каким бывает LHDC
Существуют три версии кодека:
Standart (3.x / 4.x)
- Битрейт: до 900 кбит/с
- Задержка: до 200 мс
- Частота дискретизации: до 96 кГц
- Режимы: 400, 560, 900 кбит/с
4.x / LLAC
- То же, что стандарт, но с поддержкой режима LL (Low Latency) — обеспечивает сниженную задержку ~30 мс для игр, при этом снижается и битрейт — с 900 до 600 кбит/с.
LHDC-V / 5.0
- Битрейт: до 1 Мбит/с (примерно в 4 раза больше SBC)
- Частота дискретизации: до 192 кГц
- Адаптивный битрейт: от 128 до 1000 кбит/с
- Улучшенная эффективность кодирования.
Где поддерживается LHDC
Кодек встречается на смартфонах, реже на планшетах и ноутбуках. Также его можно найти на многих наушниках китайских брендов, в том числе недорогих, поскольку кодек разрешено свободно использовать.
LHDC можно найти на многих современных смартфонах Xiaomi (линейка Xiaomi 9-17, все модели MIX Fold, Xiaomi CIVI, Max и СС), Nothing Phone (1) и (2), Honor (Magic 5-8 серий, 90-500 серий, GT, WIN / WIN RT), Realme (GT5 и новее, GT Neo, линейки V и X), а также Oppo, OnePlus, Motorola и прочие. Найти конкретную модель можно на официальном сайте кодека.
Что касается наушников, то LHDC присутствует в TWS-моделях Realme, Oppo, Edifier, OnePlus, Vivo, Baseus, Ugreen, Nothing, Xiaomi и прочих. Его поддерживают хайрез-бренды вроде Fiio и Shanling.
Короче говоря, LHDC очень распространился в последние несколько лет, так что аудио с высоким разрешением сегодня доступно буквально каждому.
Учтите, что устройства Apple всё так же не поддерживают ничего, кроме AAC. Инженеры компании выжимают всё возможное из этого кодека, при этом LDAC, LHDC, AptX и прочих в iPhone, iPad и Mac нет и не предвидится.
Как работает LHDC
Как и любой другой кодек, он состоит из двух частей — кодера и декодера. На смартфоне-передатчике аудио сжимается с минимальными потерями, сжатые данные передаются по Bluetooth, а на приемнике (наушники, колонки) расшифровываются в аудиодорожку.
Вы могли заметить по спецификациям выше, что качество передачи звука у LHDC примерно соответствует (а местами даже превосходит) LDAC. При этом он более устойчив к помехам, поскольку постоянно адаптируется под возможности устройства и окружающей «загрязненности» каналов. Благодаря такой устойчивости он не снижает битрейт в условиях помех, в отличие от LDAC — LHDC постоянно ищет наиболее удобный беспроводной канал и выжимает из него максимум качества.
Стоит ли брать LHDC?Инженеры HWA говорят, что кодек лучше подходит для видеоконтента и игр, где стабильность и низкая задержка важнее абсолютного качества аудио. При этом хайфай он тоже отлично обеспечивает. И всё же LDAС рекомендуется для музыки гораздо чаще.
С 2016 года LHDC несколько раз обновлялся и дополнялся (2018 и 2022) под современные реалии — скорее всего, это будет происходить и далее. В свою очередь LDAC остается неизменным с 2015-го, он стабилен, распространен, но без инноваций.
Главный нюанс в том, что подавляющее большинство пользователей не услышат разницу между LDAC и LHDC в слепом тесте. При этом первый распространен гораздо больше, то есть шанс встретить его в своих устройствах выше. Если вы видите шильдик LHDС на упаковке наушников, то брать их можно и нужно; однако сначала обязательно проверьте наличие этого кодека в своем смартфоне — его может там просто не быть.