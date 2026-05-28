Что такое локальный Gemini, как он работает и на какие смартфоны можно его установить

Что такое локальный Gemini

Автономность — все вычисления выполняются на вашем устройстве без подключения к интернету.

— все вычисления выполняются на вашем устройстве без подключения к интернету. Конфиденциальность — запросы и ответы не передаются на сервер, то есть Google получает меньше ваших данных (и грустит).

— запросы и ответы не передаются на сервер, то есть Google получает меньше ваших данных (и грустит). Скорость — поскольку подключение к сети не требуется, ответы выдаются быстрее (но есть зависимость от производительности ЦП).

Как работает локальный Gemini

Вы отправляете запрос нейросети Запрос (или медиафайл) токенизируется, то есть разбивается на мелкие части Токены отправляются в ИИ-ядро, которое прогоняет их через сжатую базу Gemini Nano По результатам генерируется ответ слово за словом прямо на устройстве.

Отдельным плюсом для жителей России является отсутствие необходимости настраивать всякого рода обходы и ухищрения: «облачный» Gemini официально не работает в РФ, а вот локальный не подключается к серверам и менее капризен к геолокации.

Какие недостатки и особенности

Локальный Gemini не получает свежие знания из сети и не умеет искать там информацию. Базовые знания фиксируются в момент выпуска разработчиками, а позже дорабатываются лишь при выходах апдейтов через Google Play. То есть, бессмысленно спрашивать такой ИИ о последних новостях и событиях, курсах валют, погоде и других текущих моментах. Локальный бот не умеет создать и редактировать изображения и видео, он заточен исключительно на работу с текстом, а также небольшую поддержку аудиозаписей (например, диктофонных). Работа с фото ограничивается распознаванием и описанием того, что на нем изображено. Также у локального Gemini ограничено «окно контекста», оно в десятки раз меньше, чем у полноценных «облачных» моделей. Это значит, что он не сможет проанализировать, скажем, целую книгу или очень большой текстовый документ. Сложные и длинные логические рассуждения тоже могут вызывать трудности у локальной модели. Здесь сказывается то самое квантование, то есть сжатие баз данных ради умещения их на смартфон. Сложная логика, написание длинного кода, высшие математические задачи — всё это Gemini Nano может «запороть». Присутствуют и языковые ограничения. Основной язык разработки Gemini — английский, именно на нем локальная модель работает полноценнно. Другие, в том числе русский, конечно же, поддерживаются, но с ними нейросеть работает хуже, доступны в основном базовые возможности.

Какие устройства поддерживают

Сразу обозначим: на iPhone и iPad невозможно установить локальный Gemini, по крайней мере, на момент публикации статьи. Для них доступны лишь онлайн-версии Gemini.

Google: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Google: Pixel Tablet всех поколений (1 gen с ограничениями)

ОС: Windows, macOS или Linux. ОЗУ: 16 ГБ RAM и выше. Накопитель: свободно не менее 22 Гб. Видеокарта: дискретная или встроенная, от 4 ГБ видеопамяти (VRAM) либо современный процессор с NPU.

Итог: полная замена онлайн-ИИ?

Вероятно, Apple начала встраивать процессоры Silicon M в iPad именно с расчетом на будущие локальные вычисления Apple Intelligence. По той же причине Google не может запустить свой локальный Gemini на core-инструментах iOS и iPadOS.

Нейросети сегодня делают значительно больше, чем просто заменяют нам поисковик данных. На них можно возложить анализ, структуризацию, оформление и стилизацию данных, а также создание визуального контента. Однако всё это становится недоступно, если у вас не работает интернет. Или нет?Не совсем. Локальный Gemini от Google способен выручить в такой ситуации. Правда, нужно знать некоторые нюансы его работы, но на выходе у вас солидный ИИ-инструмент без интернета. Разбираемся, как это работает и куда можно установить прямо сейчас.Это компактная нейросеть из семейства ИИ-моделей Google (по сути, это Gemini Nano), которая работает непосредственно на процессоре вашего устройства без подключения к интернету и без отправки данных на удаленные серверы. Локальный Gemini может работать на смартфонах, планшетах и компьютерах, но далеко не на любых — придется учитывать системные возможности и производительность девайса, так как ИИ требует немалых вычислительных мощностей.Если упростить, то вот основные отличия локального от онлайн чат-бота:Это глубоко оптимизированная, автономная нейросеть, встроенная в операционную систему через специальную службу Android AICore. Ей не нужны серверы, так как вся математическая модель ИИ постоянно находится в оперативной памяти смартфона. Но как Google умудрилась уместить огромные базы нейросети в смартфон?Оригинальные облачные модели Gemini действительно весят очень много, это буквально терабайты данных. Однако локальный Gemini Nano весит всего 2-4 Гб. Чтобы добиться такого уменьшения объема, базу данных «квантуют» — то есть переводят из формата высокой точности в 8-битный или 4-битный формат. Конечно, это снижает точность, но Google заверяет, что это происходит в незначительной степени. При этом вес уменьшается в десятки раз, а работа нейросети ускоряется.Служба Android AICore здесь используется в качестве «диспетчера» нейросети, резервируя необходимое количество ОЗУ смартфона под базу данных и постоянно держа активным ИИ-ядро. По сути, модель работает нативно, через внутренние механизмы Android, что позволяет экономить ресурс ЦП и заряд батареи.Как обрабатывается запрос на локальном Gemini:Вы получаете полноценную текстовую и аналитическую нейросеть на своем устройстве, которая не требует выхода в интернет для выполнения запросов. Среди прочего, она умеет хранить и учитывать контекст, даже если это длинные тексты, переписки или аудиозаписи.Но наверняка есть и минусы?Их довольно много, настолько, что назвать локальный Gemini полноценным ИИ-помощником едва ли получится.Среди других минусов — постоянно занятая оперативка смартфона, отсутствие обучения на действиях пользователя, меньшая универсальность в быту и полная зависимость от разработчиков.Основным требованием для Android-смартфонов и планшетов является, а также достаточно современный флагманский процессор. Подобных устройств не так уж много:Что касается компьютеров, то на них локальный Gemini работает внутри браузера Google Chrome — он загружает на SSD модель весом 3-4 Гб автоматически, если ПК соответствует следующим требованиям:Локальная нейросеть всё еще далека от своих «облачных» старших братьев, и основная причина тому — слишком маленькая мощность наших гаджетов. Каждый год нам кажется, что свежие чипы во флагманских смартфонах давно избыточны; может для бытовых задач это и верно, но для ИИ они всё еще крайне слабы.Прямо сейчас локальный ИИ-агент — это хороший помощник в задачах, связанных с текстом. Например, составление писем, анализ и суммаризация больших документов, договоров и соглашений, ответы на «безвременные» вопросы, анализ содержимого изображений, транскрибирование диктофонных и прочих аудиозаписей в текст. На что-то большее рассчитывать не стоит. При этом нужно быть готовым пожертвовать некоторой частью ресурсов своего смартфона.