«В центре стратегии и нового позиционирования билайна — клиент, поэтому удобство пользователя является ключевым критерием для нас. Благодаря глубокой технологической интеграции на каждом этапе работы с нашими партнерами из Альфа-Банка, мы смогли создать продукт, который отвечает сразу нескольким потребностям наших клиентов, делая и связь, и пользование кредитной картой проще и выгоднее», — Вячеслав Яхин, директор по финансовым продуктам и сервисам билайна.

«В ”Объединенной карте” нам удалось совместить для клиента не только преимущества от банка и оператора, но и предложить решение для уменьшения количества выпускаемого пластика», — Даниил Поколодный, руководитель департамента развития бизнеса в партнерском канале Альфа-Банка.







билайн и Альфа-Банк первыми в мире представляют продукт «Объединенная карта» — это одновременно кредитная и SIM-карта.«Объединенная карта» дает возможность пользоваться услугами связи от билайн в течение первых 100 дней бесплатно, здесь уже подключен тариф «Близкие люди 2» с возможностью настройки автоплатежа со счета кредитной карты. Также «Объединенная карта» работает как кредитная карта Альфа-Банка «100 дней без процентов» с бесплатным первым годом обслуживания и возможностью снимать до 300 000 рублей без комиссии. Кроме того, это первая кредитная карта с функцией 25% кешбэка на услуги билайна.Здесь же присутствует и welcome-бонус — совершая покупки на сумму от 2000 рублей в салонах связи интернет-магазине билайна или в супермаркетах «Пятерочка», «Пятерочка Доставка», «Перекресток», обладатель «Объединенной карты» получает 1000 рублей на счет своей кредитной карты.Сама «Объединенная карта» представляет собой уникальный продукт: SIM-карта находится прямо внутри кредитной, что позволяет клиенту получить два продукта в одном, закрыв тем самым две популярные потребности — в связи и средствах.Клиенту необходимо обратиться в один из офисов продаж билайна (в настоящее время услуга предоставляется в Санкт-Петербурге), заполнить заявление на оформления «Объединенной карты» и на месте пройти процедуру активации карты.Первую тысячу «Объединенных карт» можно оформить в рамках пилотного проекта в офисах продаж билайна в Санкт-Петербурге.