Что такое SBC: откуда взялся кодек, что он умеет и почему считается плохим

В далеком 2016 году Apple представила свои первые AirPods. Беспроводные наушники и гарнитуры существовали уже не один год, но именно «яблочные» перевернули индустрию. Они побудили производителей наушников подтянуться и предложить аксессуары нового уровня удобства, а пользователей смартфонов — массово переходить с проводов на Bluetooth.
Содержание:
- Что такое кодек
- Что такое SBC
- Где поддерживается SBC
- Как работает SBC
- Почему ругают SBC
- Краткий итог.
Что такое кодек
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Пожалуй, стоит начать с этого. Если говорить простым языком, то Bluetooth — это вместо проводов, а кодек — вместо металлических жил внутри этих проводов и коннекторов на их концах. Кодек является одновременно и «языком общения» передатчика звука с наушниками, и неким стандартом качества этого общения.
Благодаря Bluetooth звук вообще имеет возможность передаваться со смартфона на наушники. А кодек отвечает за то, как он передается. Благодаря кодеку наушники понимают, что именно передает им смартфон и как это воспроизводить. Разумеется, метафора очень упрощенная, но она дает понимание принципа работы беспроводного аудио.
Кодек нужен еще и для того, чтобы подстроить объем передаваемых аудиоданных под возможности девайсов. Передать «чисто» декодированную музыку — в так называемом CD-качестве — современный Bluetooth пока не способен, поэтому кодеки отвечают за уменьшение объема данных с минимально возможным снижением качества.
В этой серии статей мы расскажем о самых распространенных аудиокодеках, их преимуществах и недостатках, а также на что стоит ориентироваться при выборе блютус-наушников сегодня. Начнем с базы — SBC.
Что такое SBCЭто стандартный кодек для передачи аудио по беспроводному каналу Bluetooth. Он появился очень давно, в 2003 году, примерно в один период времени с A2DP (олды с гарнитурами тут?). Собственно, его название расшифровывается как Subband Codec; то есть фраза «кодек SBC» это все равно что «масло масляное».
Где поддерживается SBCКодек крайне распространенный и присутствует практически на всех устройствах — старых и новых — которые поддерживают беспроводное аудио.
Исключение: девайсы Apple. У компании всегда был свой подход и особые отношения с Bluetooth, поэтому iPhone, iPad, Mac и Apple Watch не поддерживают SBC. Они общаются с наушниками на собственном проприетарном «языке» — ААС, о нем мы поговорим в следующем тексте.
Как работает SBC
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Принцип работы этого кодека следующий: он разделяет частоты, кодирует их с округлением чисел и потом передает на аудиоустройство поочередно в пределах битрейта (допустомой или поддерживаемой устройствами скорости передачи данных). Вот технические спецификации SBC:
- Битрейт: от 10 до 1500 кбит/с
- Частота дискретизации: 16 бит при 44100-48000 Гц
- Задержка: до 200 мс.
Несмотря на довольно широкий теоретический зазор по битрейту чаще всего для SBC отводится 384 кбит/с. Да, технически SBC позволяет передавать аудио в очень высоком качестве, но на практике кодек стал жертвой маркетинга и заблуждений. Об этом чуть дальше.
Когда вы включаете трек на смартфоне по SBC, кодек сначала разделяет частоты на низкие, средние и высокие. Потом он кодирует каждую полосу отдельно и округляет их значения. При округлении срезаются не случайные значения, а только пограничные: например, слишком тихие, которые пользователь скорее всего не услышит. Это помогает с большей вероятностью уложиться в полосу отведенного кодеку битрейта.
Глубина округления измеряется в битах. Значение в 16 бит принято считать достаточным для слуха, а более низкие (например, 8-10 бит) наносят аудиодорожке заметные потери.
Далее закодированные частоты отправляются на аудиоустройство в названной очередности, от низких к высоким. Почему именно так? Потому что подавляющее большинство звуков в контенте находятся как раз в зоне низких и средних тонов (условно до 10 кГц), а значит в случае чего высокими пожертвовать проще. Так и происходит, если битрейт оказывается слишком низким: высокие частоты в него «не влазят» и просто обрезаются.
Почему ругают SBC
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Именно по этой причине качество звука по SBC бывает довольно посредственным. Производитель смартфона либо наушников / колонок из соображений экономии не заморачивается высокой пропускной способностью и настройкой, и музыка просто урезается по пути от смартфона до излучателя. Пользователи привыкли винить в этом именно SBC, хотя кодек здесь ни при чем: он исправно выполняет свою работу, а качество аудио падает по вине производителя девайсов. Чаще этим грешит именно принимающая сторона, то есть наушники / колонки.
Из первой причины вытекает вторая, по которой SBC стал синонимом плохого звука — отсутствие стандартизации его работы. Кодек очень гибкий в настройке, но с ним нужно хорошенько поработать производителю электроники, а делают это далеко не все. Он не имеет фиксированных обязательных профилей, существуют лишь рекомендации по настройке, а следовать им или нет (и в какой степени), решает каждый вендор самостоятельно.
По факту всё снова упирается в битрейт. Ради экономии средств или продления автономности своего девайса производитель наушников или колонок выставляет низкий битрейт, нигде это не указывая (обязательства-то такого нет!). Даже если смартфон, плеер или компьютер теоретически способны передавать звук высокого качества по SBC, вы этого не услышите — наушники просто портят звук низкоуровневыми настройками кодека.
Изменить настройки ПО смартфона или наушников сам пользователь не может. Поэтому, не имея никаких способов улучшить звук и понимания работы кодека, он винит SBC.
В теории можно заранее понять качество звука: для стерео High Quality наушникам или колонкам должно быть выделено не менее 328 кбит/с битрейта и Bitpool не ниже 50. Однако на практике вендоры никогда не указывают точных цифр или даже названия профиля (Middle Quality или High Quality). Увы.
Краткий итог
- Что такое кодек? Это язык общения источника звука с аудиоустройством и способ сжатия аудиодорожки.
- Что такое SBC? Стандартный, базовый аудиокодек на всех устройствах с поддержкой вывода звука, за исключением продуктов Apple.
- Чем хорош SBC? Широкой пропускной полосой скорости передачи аудио и универсальностью, а также большими возможностями по настройке.
- Почему SBC считают плохим? Потому что производители аудиоустройств не удосуживаются достойно настроить кодек и выделить ему достаточную полосу пропускания данных.