Что такое SBC: откуда взялся кодек, что он умеет и почему считается плохим





В далеком 2016 году Apple представила свои первые AirPods. Беспроводные наушники и гарнитуры существовали уже не один год, но именно «яблочные» перевернули индустрию. Они побудили производителей наушников подтянуться и предложить аксессуары нового уровня удобства, а пользователей смартфонов — массово переходить с проводов на Bluetooth. В далеком 2016 году Apple представила свои первые AirPods. Беспроводные наушники и гарнитуры существовали уже не один год, но именно «яблочные» перевернули индустрию. Они побудили производителей наушников подтянуться и предложить аксессуары нового уровня удобства, а пользователей смартфонов — массово переходить с проводов на Bluetooth. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Что такое кодек

Кодек нужен еще и для того, чтобы подстроить объем передаваемых аудиоданных под возможности девайсов. Передать «чисто» декодированную музыку — в так называемом CD-качестве — современный Bluetooth пока не способен, поэтому кодеки отвечают за уменьшение объема данных с минимально возможным снижением качества.

Что такое SBC

Где поддерживается SBC

Как работает SBC

Битрейт: от 10 до 1500 кбит/с

от 10 до 1500 кбит/с Частота дискретизации: 16 бит при 44100-48000 Гц

16 бит при 44100-48000 Гц Задержка: до 200 мс.

Глубина округления измеряется в битах. Значение в 16 бит принято считать достаточным для слуха, а более низкие (например, 8-10 бит) наносят аудиодорожке заметные потери.

Почему ругают SBC

В теории можно заранее понять качество звука: для стерео High Quality наушникам или колонкам должно быть выделено не менее 328 кбит/с битрейта и Bitpool не ниже 50. Однако на практике вендоры никогда не указывают точных цифр или даже названия профиля (Middle Quality или High Quality). Увы.

Краткий итог

Что такое кодек? Это язык общения источника звука с аудиоустройством и способ сжатия аудиодорожки.

Это язык общения источника звука с аудиоустройством и способ сжатия аудиодорожки. Что такое SBC? Стандартный, базовый аудиокодек на всех устройствах с поддержкой вывода звука, за исключением продуктов Apple.

Стандартный, базовый аудиокодек на всех устройствах с поддержкой вывода звука, за исключением продуктов Apple. Чем хорош SBC? Широкой пропускной полосой скорости передачи аудио и универсальностью, а также большими возможностями по настройке.

Широкой пропускной полосой скорости передачи аудио и универсальностью, а также большими возможностями по настройке. Почему SBC считают плохим? Потому что производители аудиоустройств не удосуживаются достойно настроить кодек и выделить ему достаточную полосу пропускания данных.

Вокруг беспроводного аудио моментально возникло много шума, сплетен, откровенной лжи и полуправды. Говорили, что Bluetooth-наушники облучают мозг, мгновенно разряжают аккумулятор смартфона, очень плохо играют музыку и живут недолго по сравнению с «вечными» проводами. Кое-что из этого верно, но по большей части неправда.Пожалуй, стоит начать с этого. Если говорить простым языком, то Bluetooth — это вместо проводов, а кодек — вместо металлических жил внутри этих проводов и коннекторов на их концах. Кодек является одновременно и «языком общения» передатчика звука с наушниками, и неким стандартом качества этого общения.Благодаря Bluetooth звук вообще имеет возможность передаваться со смартфона на наушники. А кодек отвечает за то, как он передается. Благодаря кодеку наушники понимают, что именно передает им смартфон и как это воспроизводить. Разумеется, метафора очень упрощенная, но она дает понимание принципа работы беспроводного аудио.В этой серии статей мы расскажем о самых распространенных аудиокодеках, их преимуществах и недостатках, а также на что стоит ориентироваться при выборе блютус-наушников сегодня. Начнем с базы — SBC.Это стандартный кодек для передачи аудио по беспроводному каналу Bluetooth. Он появился очень давно, в 2003 году, примерно в один период времени с A2DP (олды с гарнитурами тут?). Собственно, его название расшифровывается как Subband Codec; то есть фраза «кодек SBC» это все равно что «масло масляное».Кодек крайне распространенный и присутствует практически на всех устройствах — старых и новых — которые поддерживают беспроводное аудио.Исключение: девайсы Apple. У компании всегда был свой подход и особые отношения с Bluetooth, поэтому iPhone, iPad, Mac и Apple Watch не поддерживают SBC. Они общаются с наушниками на собственном проприетарном «языке» — ААС, о нем мы поговорим в следующем тексте.Принцип работы этого кодека следующий: он разделяет частоты, кодирует их с округлением чисел и потом передает на аудиоустройство поочередно в пределах битрейта (допустомой или поддерживаемой устройствами скорости передачи данных). Вот технические спецификации SBC:Несмотря на довольно широкий теоретический зазор по битрейту чаще всего для SBC отводится 384 кбит/с. Да, технически SBC позволяет передавать аудио в очень высоком качестве, но на практике кодек стал жертвой маркетинга и заблуждений. Об этом чуть дальше.Когда вы включаете трек на смартфоне по SBC, кодек сначала разделяет частоты на низкие, средние и высокие. Потом он кодирует каждую полосу отдельно и округляет их значения. При округлении срезаются не случайные значения, а только пограничные: например, слишком тихие, которые пользователь скорее всего не услышит. Это помогает с большей вероятностью уложиться в полосу отведенного кодеку битрейта.Далее закодированные частоты отправляются на аудиоустройство в названной очередности, от низких к высоким. Почему именно так? Потому что подавляющее большинство звуков в контенте находятся как раз в зоне низких и средних тонов (условно до 10 кГц), а значит в случае чего высокими пожертвовать проще. Так и происходит, если битрейт оказывается слишком низким: высокие частоты в него «не влазят» и просто обрезаются.Именно по этой причине качество звука по SBC бывает довольно посредственным. Производитель смартфона либо наушников / колонок из соображений экономии не заморачивается высокой пропускной способностью и настройкой, и музыка просто урезается по пути от смартфона до излучателя. Пользователи привыкли винить в этом именно SBC, хотя кодек здесь ни при чем: он исправно выполняет свою работу, а качество аудио падает по вине производителя девайсов. Чаще этим грешит именно принимающая сторона, то есть наушники / колонки.Из первой причины вытекает вторая, по которой SBC стал синонимом плохого звука — отсутствие стандартизации его работы. Кодек очень гибкий в настройке, но с ним нужно хорошенько поработать производителю электроники, а делают это далеко не все. Он не имеет фиксированных обязательных профилей, существуют лишь рекомендации по настройке, а следовать им или нет (и в какой степени), решает каждый вендор самостоятельно.По факту всё снова упирается в битрейт. Ради экономии средств или продления автономности своего девайса производитель наушников или колонок выставляет низкий битрейт, нигде это не указывая (обязательства-то такого нет!). Даже если смартфон, плеер или компьютер теоретически способны передавать звук высокого качества по SBC, вы этого не услышите — наушники просто портят звук низкоуровневыми настройками кодека.Изменить настройки ПО смартфона или наушников сам пользователь не может. Поэтому, не имея никаких способов улучшить звук и понимания работы кодека, он винит SBC.