Что такое «Скибиди Туалет», в чем его феномен и как русский парнишка заинтересовал режиссера «Трансформеров»

Толчок к известности

Эпичная куча

Это уже не смыть

Думаю, каждый, у кого в смартфоне есть YouTube или TikTok, хоть раз натыкался на вирусный ролик с поющей головой из унитаза или хотя бы слышал о таком явлении, как Skibidi Toilet. В феврале 2023 года шортс на двенадцать секунд разлетелся миллионными просмотрами. Сейчас это масштабный веб-сериал из 24 сезонов, один из популярнейших каналов на ютубе с армией поклонников, подражателей и хэйтеров, а режиссер «Трансформеров» Майк Бэй работает над переносом этого творения в кино и на ТВ. Сквозь скепсис, я посмотрел все эпизоды фаянсового безумия и начал понимать, что «Скибиди Туалет» нечто большее, чем абсурдно-сортирный юмор созданный из моделек на движке Source.Около семи лет назад на просторах ютуба появился канал со звучным для американского уха названием DaFuq!?Boom! Автор пилил короткие ролики в Source Filmmaker — редакторе, позволяющем анимировать персонажей из игр Valve. Изначально инструмент появился для создания трейлеров к Team Fortress 2, но в последствии утек в сеть и стал всеобщим достоянием контент-мейкеров, поскольку был относительно пост в обращении.Первым героем ДаФака стал Биг Споук, персонаж из GTA:San Andreas. Толстяк попадал в разные абсурдные ситуации, что и зацепило аудиторию. Видеоряд часто содержал скримеры с внезапно хрипящими басами и нарочито вырвиглазной графикой.Стремясь разнообразить контент, автор добавлял новых узнаваемых персонажей и выкручивал нелепость ситуаций на максимум. Например, познав мастерство бит бокса, один из героев применял пыхтение ртом в любой удобный момент. За маской мемного гения стоит русский аниматор Алексей Герасимов, проживающий в Грузии. У ДаФака даже можно найти компьютерную версию мемного диалога не совсем трезвого жителя и правоохранительных органов, где самой частой фразой звучало: «Дверь мне запили».Аудитория стремительно росла, монетизация с просмотров капала, а автор задумался о создании собственной вселенной. Пока 7 февраля 2023 года прикола ради не выложил 12-секундный шортс. Уже имея за спиной свой собственный узнаваемый стиль, парень решил прикоснуться к трендам, позаимствовав в качестве трека мэшап Тимбалэнда и Нелли Фортадо Give It To Me с мемом Skibidi Dop Yes Yes и задорным толстячком Есином из Турции. Вирусную песню пела криповатая говорящая голова из унитаза, которая внезапно взорвала интернет.Ролик завирусился, а миллионные просмотры росли с геометрической прогрессией день ото дня. Поймав удачу за ободок, ДаФак отложил все планы по созданию мультивселенной и спустя 10 дней выпустил продолжение.ДаФак быстро смекнул, что выпускать «Скибиди Туалет» следует в формате веб-сериала. Хронометраж остался по-прежнему коротким, но каждые 3-5 эпизодов отсекали прошедший сезон. На данный момент их 24, а количество серий близится к восьмому десятку. Удивительно, но спустя несколько роликов понимаешь, что у этого сортирного хаоса есть не только сюжет, но и полноценный лор.Странные туалеты с поющими головами начинают появляться в жизни простых людей, постепенно захватывая город, а может и весь мир. Фаянсовые солдаты приводят гигантского предводителя в сопровождении наземной и воздушной бронесантехники. Однажды угнетенные находят способ заткнуть рты с вирусными песнями — достаточно банального нажатия на кнопку смыва, но в ту же секунду на них бросаются толпы приспешников. На помощь человечеству приходят Камермены — антропоморфные существа с камерами вместо голов. Начинается полномасштабное сражение и люди навсегда исчезают из кадра.Если абстрагироваться от абсурдных персонажей-туалетов, то каждый эпизод, это эпичное сражение двух сторон. Причем со временем картинка приобретает весьма мрачные обороты, а ряды пополняются новыми соратниками. Так к Камерменам присоединяются Спикермены и ТВмены с колонками и телевизорами вместо голов. Вместе они формируют альянс с подпольными научными базами, занимаются разработкой титанов и кучей разнообразных способов склонить победу на свою сторону.Нельзя не заметить и эволюцию автора. Вирусная основа Skibidi Dop Yes Yes со временем практически исчезла. Вероятно, авторы треков стали недовольны его популярностью и YouTube просто начал глушить звуковые дорожки. Серии разрослись до 3-4 минут, а анимация выжимала все соки из софта Source Filmmaker. И если дизайн простых персонажей не особо впечатляет, то тонны взрывов и смертоносные лазеры из лиц сложнопостроенных титанов, вполне могут претендовать на похвалу. В конце концов стоит помнить, что визуал стряпан буквально одним человеком на коленке.Что особенно вызывает неподдельное удивление, так это бесконечная фантазия и энтузиазм ДаФака. Кажется, что за год регулярного производства у него в запасе еще вагон постановочных сцен и вариаций персонажей. Впрочем, мотивация на это есть — канал набрал уже 43 млн подписчиков.Интерес к франшизе быстро подхватили. Рядовые ютуберы успели построить карьеру на контенте ДаФака, анализируя выход каждой новой серии. Более продвинутые запустили свои сериалы основанные на туалетной франшизе. Одним из самых примечательных стал DOM Studio и его Skibidi Multivers . Да чего уж говорить, если даже в продуктовых магазинах можно встретить подобные автоматы.Впрочем, сам ДаФак оказался не только талантливым контент-мейкером, но и быстро сообразил свой онлайн магазинчик с мерчем. Там можно найти и виниловые фигурки а-ля Funko POP, и чехлы на смартфоны, шмотки, стикеры, канцтовары, короче, все для фанатов.Апогеем популярности стало недавнее заявление Майкла Бэя о переговорах с Алексеем Герасимовым. Он предлагает перенести «Скибиди Туалет» в продюсируемый сериал или даже полноформатный фильм. А бывший президент студии Paramount Pictures Адам Гудман считает, что франшиза вполне может повторить успех «Трансформеров». Звучит как безумие, однако при всей трешовости веб-сериала он действительно по своему эпичен, насыщен и выразителен, поскольку за все 76 эпизодов персонажи зачастую молчат.