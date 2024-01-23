Что такое «Защита украденных устройств» в iOS 17.3 и как её включить (или пока не стоит)

Олег

Защита украденных устройств

Главным (и единственным заметным) нововведением iOS 17.3 стала новая фича защиты айфона от кражи. Опция полезна, так как дает возможность защитить личные данные от карманника, но имеет один недостаток. Сейчас расскажем.

1. Что это такое

Функция «Защита украденных устройств» деактивирует ввод код-пароля на iPhone, полностью заменяя его сканированием биометрии пользователя — Face ID или Touch ID. Apple решила внедрить такой метод защиты из-за распространяющейся схемы похищения iPhone: карманник шпионит за жертвой, подглядывает код-пароль её айфона, а потом крадет само устройства. В результате в руках у вора оказывается не только «железо», но и банковские данные, аккаунты в мессенджерах и соцсетях, личные фото и так далее.

При включенной «Защите украденных устройств» биометрия будет безальтернативно использоваться для следующих действий:

  • Просмотр/использование паролей или ключей доступа, сохраненных в «Связке ключей iCloud»
  • Выключение режима пропажи в «Локаторе»
  • Удаление всего контента и настроек
  • Выполнение определенных действий в Wallet
  • Использование способов оплаты, сохраненных в Safari
  • Использование iPhone для настройки нового устройства.
iOS 17.3

Кроме того, следующие действия получают часовую задержку в срабатывании:

  • Изменение пароля Apple ID
  • Обновление некоторых настроек безопасности учетной записи Apple ID, включая добавление или удаление доверенного устройства, доверенного номера телефона, ключа восстановления или контакта для восстановления.
  • Изменение пароля вашего iPhone
  • Добавление или удаление Face ID или Touch ID
  • Отключение функции «Локатор»
  • Отключение «Защиты украденных устройств».

2. Как это включить / отключить

Опция поддерживается только на iPhone, совместимых с iOS 17.3, то есть iPhone Xs и более новых. Алгоритм:
  • Откройте «Настройки» → «Face ID и код-пароль»
  • Введите код-пароль iPhone
  • Найдите блок «Защита украденных устройств»
  • Нажмите «Включить».
iOS 17.3

3. Стоит ли это включать?

Еще на этапе бета-тестирования iOS 17.3 пользователи в сети начали высказывать сомнения по поводу работы «Защиты украденных устройств». Дело в том, что включенная опция не дает никакой альтернативы сканированию лица или пальца (в этом вся суть нововведения), однако неясно, что делать, если сканирование по какой-то причине невозможно.

Например, сканер лица или отпечатка пальца может выйти из строя после падения iPhone, непрофессиональной замены комплектующих или вследствие программной ошибки. Пока неясно, предлагает ли смартфон своему владельцу какой-то вариант получить доступ к своим же данным при неисправном модуле Face ID / Touch ID.

А еще сканирование может быть невозможным из-за необратимого повреждения лица или пальца, отпечаток которого сохранен в смартфоне. Неизвестно, позволит ли устройство внести новые биометрические данные, если такое случится. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Dmitriy
+839
Dmitriy
При том что face id можно разоблачить без воли человека или с тела без сознания. А вот пароль от бессознательного тела получить сложнее...
2 часа назад в 18:35
#
lazex
+14
lazex Dmitriy
"face id можно разоблачить без воли человека или с тела без сознания" — нельзя, если включена опция "Требовать внимания для Face ID", а она включена по умолчанию. В Apple всё предусмотрели)
2 часа назад в 18:39
#
–2
Тот Самый Ник lazex
Расскажи это, когда тебя насильно принудят посмотреть на айфон
час назад в 19:01
#
lazex
+14
lazex Тот Самый Ник
Схема "насильно принудят" работает в принципе для любого случая. Хоть пароль, хоть Face ID, хоть отпечаток... Но Face ID, тем не менее, защищен лучше всех. Пароль можно подсмотреть, угадать, выманить методом социального хакинга, увидеть его в записанном виде на бумажке. Отпечаток легко получить с мертвого или бессознательного тела. А вот к Face ID можно только принудить силой.
час назад в 19:31
#
+22
kastin lazex
С мёртвого тела отпечаток не пройдет. Точно так же как и с отрубленного пальца.
час назад в 19:37
#
YABLOKOFON
+51
YABLOKOFON kastin
Датчик ёмкостной после нагрева прокатывает вроде как
52 минуты назад
#
tellurian
+2801
tellurian Dmitriy
Есть ссылки на эти случаи? Я не читал ни разу.
2 часа назад в 18:49
#
lazex
+14
lazex tellurian
Ни одного нет.
час назад в 19:32
#
+4374
Gabriel Dmitriy
Вспомнилась «Бриллиантовая рука»

— Как же можно с человека срезать гипс незаметно?
— Можно! Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить.
— Угу.
— Усыпить.
— Угу.
— Оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
— Угу С чьего трупа?!
— Ну, я уверен, что до этого не дойдёт!
2 часа назад в 18:50
#
lazex
+14
lazex
Вроде ведь разобрались уже, как с этим бороться. Функция работает только при удалении от привычных локаций (дом, работа). Возвращаетесь домой и спокойно разблокируете аппарат.
2 часа назад в 18:42
#
Esthet
+1822
Esthet lazex
Че внатуре?
час назад в 19:16
#
YABLOKOFON
+51
YABLOKOFON
Крутая защита на самом деле, ещё бы запретили отключать заблокированное устройство тоже касается андроидов чтобы нельзя было отключить и в рекавери режим зайти просто так и снести прошивку с данными. А то первым делом после кражи телефонов его офают и всё, все эти «найти телефон» становятся бесполезны, а потом по гайду с ютуба обходят аккаунт за 5 минут и юзают как ни в чем не бывало чужой телефон который после этой манипуляции числится твоим но не отслеживается и не блокируется
44 минуты назад
#
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