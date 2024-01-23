Что такое «Защита украденных устройств» в iOS 17.3 и как её включить (или пока не стоит)





Главным (и единственным заметным) нововведением iOS 17.3 стала новая фича защиты айфона от кражи. Опция полезна, так как дает возможность защитить личные данные от карманника, но имеет один недостаток. Сейчас расскажем.





1. Что это такое

Просмотр/использование паролей или ключей доступа, сохраненных в «Связке ключей iCloud»

Выключение режима пропажи в «Локаторе»

Удаление всего контента и настроек

Выполнение определенных действий в Wallet

Использование способов оплаты, сохраненных в Safari

Использование iPhone для настройки нового устройства.

Изменение пароля Apple ID

Обновление некоторых настроек безопасности учетной записи Apple ID, включая добавление или удаление доверенного устройства, доверенного номера телефона, ключа восстановления или контакта для восстановления.

Изменение пароля вашего iPhone

Добавление или удаление Face ID или Touch ID

Отключение функции «Локатор»

Отключение «Защиты украденных устройств».

2. Как это включить / отключить

Откройте «Настройки» → «Face ID и код-пароль»

Введите код-пароль iPhone

Найдите блок «Защита украденных устройств»

Нажмите «Включить».

3. Стоит ли это включать?

Функция «Защита украденных устройств» деактивирует ввод код-пароля на iPhone, полностью заменяя его сканированием биометрии пользователя — Face ID или Touch ID. Apple решила внедрить такой метод защиты из-за распространяющейся схемы похищения iPhone: карманник шпионит за жертвой, подглядывает код-пароль её айфона, а потом крадет само устройства. В результате в руках у вора оказывается не только «железо», но и банковские данные, аккаунты в мессенджерах и соцсетях, личные фото и так далее.При включенной «Защите украденных устройств» биометрия будет безальтернативно использоваться для следующих действий:Кроме того, следующие действия получают часовую задержку в срабатывании:Опция поддерживается только на iPhone, совместимых с iOS 17.3, то есть iPhone Xs и более новых. Алгоритм:Еще на этапе бета-тестирования iOS 17.3 пользователи в сети начали высказывать сомнения по поводу работы «Защиты украденных устройств». Дело в том, что включенная опция не дает никакой альтернативы сканированию лица или пальца (в этом вся суть нововведения), однако неясно, что делать, если сканирование по какой-то причине невозможно.Например, сканер лица или отпечатка пальца может выйти из строя после падения iPhone, непрофессиональной замены комплектующих или вследствие программной ошибки. Пока неясно, предлагает ли смартфон своему владельцу какой-то вариант получить доступ к своим же данным при неисправном модуле Face ID / Touch ID.А еще сканирование может быть невозможным из-за необратимого повреждения лица или пальца, отпечаток которого сохранен в смартфоне. Неизвестно, позволит ли устройство внести новые биометрические данные, если такое случится.