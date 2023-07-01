Что такое «живые голосовые» в iOS 17 и как они работают. Звонки не будут прежними!

Фото: 9to5Mac
Компания Apple анонсировала iOS 17 в начале июня 2023 года и среди нововведений были перечислены «живые голосовые сообщения» во время входящих звонков. Что это такое и зачем может быть полезно?
Вот как новую функцию описывает сама Apple:
Компания Apple анонсировала iOS 17 в начале июня 2023 года и среди нововведений были перечислены «живые голосовые сообщения» во время входящих звонков. Что это такое и зачем может быть полезно?
Вот как новую функцию описывает сама Apple:
«Опция дает пользователям возможность видеть транскрипцию в реальном времени, когда кто-то оставляет голосовое сообщение, и возможность ответить, пока звонящий оставляет свое сообщение. Звонки, идентифицированные операторами связи как спам, не будут отображаться в качестве Live Voicemail, а вместо этого будут немедленно отклонены. Благодаря мощи Neural Engine транскрипция Live Voicemail обрабатывается на устройстве и остается полностью конфиденциальной».
Проще говоря, Apple переизобрела голосовые сообщения по недоступности абонента, которые практически мертвы в 2023 году. Если человек не может до вас дозвониться, ему будет предложено оставить вам голосовое сообщение. Пока он его диктует, ваш iPhone расшифровывает текст на ходу и выводит его на экран. Если вы видите, что звонок действительно важный, его можно принять прямо в процессе чтения.
Как включить опцию:
- Обновите ваш iPhone до iOS 17
- Откройте «Настройки» → «Телефон»
- Выберите Live Voicemail
- Включите тумблер, если он выключен.
На момент выхода текста в бета-версиях iOS 17 эта функция включена по умолчанию.