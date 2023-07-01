Что такое «живые голосовые» в iOS 17 и как они работают. Звонки не будут прежними!

Олег

iOS 17

Фото: 9to5Mac

Компания Apple анонсировала iOS 17 в начале июня 2023 года и среди нововведений были перечислены «живые голосовые сообщения» во время входящих звонков. Что это такое и зачем может быть полезно?

Вот как новую функцию описывает сама Apple:
«Опция дает пользователям возможность видеть транскрипцию в реальном времени, когда кто-то оставляет голосовое сообщение, и возможность ответить, пока звонящий оставляет свое сообщение. Звонки, идентифицированные операторами связи как спам, не будут отображаться в качестве Live Voicemail, а вместо этого будут немедленно отклонены. Благодаря мощи Neural Engine транскрипция Live Voicemail обрабатывается на устройстве и остается полностью конфиденциальной». 

iOS 17

Проще говоря, Apple переизобрела голосовые сообщения по недоступности абонента, которые практически мертвы в 2023 году. Если человек не может до вас дозвониться, ему будет предложено оставить вам голосовое сообщение. Пока он его диктует, ваш iPhone расшифровывает текст на ходу и выводит его на экран. Если вы видите, что звонок действительно важный, его можно принять прямо в процессе чтения.

Как включить опцию:
  • Обновите ваш iPhone до iOS 17
  • Откройте «Настройки» → «Телефон»
  • Выберите Live Voicemail
  • Включите тумблер, если он выключен.

На момент выхода текста в бета-версиях iOS 17 эта функция включена по умолчанию. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

EDD
+274
EDD
Это мы ждём) Потихоньку помаленьку хоть что то внедряют)
Сегодня в 06:25
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banditos
+116
banditos
На 11 нет
У кого есть?
Перечень телефонов где работает эта функция…
Сегодня в 10:18
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