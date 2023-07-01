Что такое «живые голосовые» в iOS 17 и как они работают. Звонки не будут прежними!

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Компания Apple анонсировала iOS 17 в начале июня 2023 года и среди нововведений были перечислены «живые голосовые сообщения» во время входящих звонков. Что это такое и зачем может быть полезно?



Вот как новую функцию описывает сама Apple:



«Опция дает пользователям возможность видеть транскрипцию в реальном времени, когда кто-то оставляет голосовое сообщение, и возможность ответить, пока звонящий оставляет свое сообщение. Звонки, идентифицированные операторами связи как спам, не будут отображаться в качестве Live Voicemail, а вместо этого будут немедленно отклонены. Благодаря мощи Neural Engine транскрипция Live Voicemail обрабатывается на устройстве и остается полностью конфиденциальной».