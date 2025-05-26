Что-то новенькое: Apple выпустит гибридный HomePad этой осенью

Фархад

HomePad

Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о сроках выпуска нового гаджета Apple для управления умным домом. Он уверен, что девайс под названием HomePad выйдет в конце текущего года.

Слухи о разработке хаба для умного дома от Apple ходят уже давно. Согласно утечкам, гаджет получит квадратный 7-дюймовый дисплей, поддержку Apple Intelligence и специальные версии приложений. Кроме того, девайс будет оборудован камерой для видеозвонков и встроенной перезаряжаемой батареей. Предполагаемый HomePad будет работать на новой операционной системе Apple homeOS, а панель управления умным домом будет реализована в стиле режима «Ожидания» на iPhone.

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Интересно, что Apple должна была выпустить этот гаджет ещё весной, но релиз пришлось перенести из-за неготовности новой Siri и функций Apple Intelligence.
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Источник:
9to5
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