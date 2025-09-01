Что-то они напоминают: realme Watch 5 внезапно появились на российском маркетплейсе







За несколько дней до официальной презентации новые смарт-часы realme — Watch 5 — появились на одном из отечественных маркетплейсов. За несколько дней до официальной презентации новые смарт-часы realme — Watch 5 — появились на одном из отечественных маркетплейсов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Судя по рендерам, они максимально похожи на дешёвую альтернативу Apple Watch Ultra. В описании к лоту указано, что realme Watch 5 оснащены 1,97-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем с разрешением 390 x 450 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. Аккумулятора ёмкостью 460 мАч должно хватить на 14 дней автономной работы в стандартном режим и 20 дней в Light Smart Mode.Кроме того, часы получили компас, GPS, NFC, Bluetooth, микрофон и динамик для звонков, а также влагозащиту IP68. Также заявлен «игровой режим», но пока неизвестно, что именно он будет делать.realme Watch 5 доступны в серебристом и чёрном цветах по цене ~3300 рублей.