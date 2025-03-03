«Что-то витает в воздухе». Тим Кук опять взялся за старое и затизерил анонс новых гаджетов Apple

Фархад

Cooking

Генеральный директор Apple Тим Кук поделился в сервисе микроблогов X тизером очередного нового продукта, который компания представит «на этой неделе».

В анимации мы видим надпись: «Что-то витает в воздухе». Тут и без подсказки ясно, что речь идёт о новых MacBook Air с чипами M4. К слову, точно такой же слоган Apple использовала в 2008 году — перед анонсом первого MacBook Air. Однако в этот раз революции ждать не стоит — мы получим только новый чип и улучшенную камеру FaceTime.

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Есть также небольшая вероятность, что Apple выпустит новый iPad Air, но инсайдеры больше уверены в более позднем релизе планшетов. Ну а ультратонкий iPhone 17 Air мы увидим только в сентябре.
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Источник:
Tim Cook
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Комментарии

+84
Gntlmn Mthfcng
А где ж обычный iPad 11??
час назад в 20:32
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