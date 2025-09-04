Что в Крыму с банками в 2025 году: какие есть офисы, где снять деньги и какие банки доставляют карты





Наверняка большинство россиян полагают, что банковские услуги в Крыму полностью идентичны их собственным регионам. Однако это не так: несмотря на то, что прошло уже более десяти лет, многие компании (в том числе и банки) до сих пор не пришли на полуостров. Те же, которые осмелились это сделать, нередко работают «на полусогнутых», слегка шифруясь для проформы.

