Что в Крыму с банками в 2025 году: какие есть офисы, где снять деньги и какие банки доставляют карты

Наверняка большинство россиян полагают, что банковские услуги в Крыму полностью идентичны их собственным регионам. Однако это не так: несмотря на то, что прошло уже более десяти лет, многие компании (в том числе и банки) до сих пор не пришли на полуостров. Те же, которые осмелились это сделать, нередко работают «на полусогнутых», слегка шифруясь для проформы.
Содержание:
- Какие банки работают полноценно
- Какие банки работают частично
- 1. Т-банк
- 2. Сбербанк
- Банки, которые не обслуживают Крым
- 1. Яндекс Банк
- 2. OZON Банк
- 3. Райффайзен
- 4. Другие банки
- Коротко — что нужно знать о банках в Крыму.
Какие банки работают полноценно
До недавнего времени самым большим, заметным и всеобъемлющим на полуострове был банк РНКБ — «Российский Национальный Коммерческий Банк». Поначалу его активные офисы присутствовали только в Крыму, и всего один базировался в Москве; однако после 2020 года он решил масштабироваться и начал открывать офисы в Краснодарском крае и дальше.
Но прямо сейчас РНКБ больше не существует. С начала 2025 года тут происходит слияние с ВТБ, и по сути «синий» банк заменил собой главного местного мастодонта. Кое-где старые бирюзовые вывески и терминалы еще остались, но ребрендинг идет активно и в большинстве мест их уже заменили на ВТБ-шные.
Помимо него, на полуострове давно и полноценно присутствуют банки ЧБРР («Черноморский Банк Развития и Реконструкции») и «Генбанк». Оба они представлены сравнительно небольшим количеством офисов и до сих пор обслуживали в основном зарплатные карты работников бюджетных учреждений. Говорят, что им сейчас живется непросто, но это непроверенная информация. Единственный офис «Генбанка» за пределами Крыма расположен в Краснодаре, а у ЧБРР таких нет вовсе.
Какие банки работают частичноДолгое время таких почти не было, но в последние года три всё изменилось. В 2025 году крымчанин, желающий открыть себе счет, может выбрать из нескольких системообразующих банков. Однако подводные камни тоже есть.
1. Т-банкВыдает карты крымчанам уже не первый год, однако на сам полуостров курьеры не заезжали. Для встречи с представителем и получения карты нужно было выехать на материковую часть. В некоторых случаях расстояние до самой близкой точки составляет 350-400 км, поэтому желающих было не катастрофически много. В Тамани (первом населенном пункте за Крымским мостом) была одна негласная точка, куда представители «сгоняли» всех потенциальных получателей из Крыма, а потом ехали туда выдавать карты. Так было примерно до 2022-2023 года.
Сегодня всё стало попроще. Курьеры начали доставлять карты «Т-банка» в Крым, причем не только в города, но и в небольшие поселения или сёла. Никаких ограничений в плане открытия счетов или получения дебетовых / кредитных карт для крымчан нет. Также карту можно получить в некоторых сетевых магазинах, продающих электронику — там выдают обезличенный безымянный пластик.
Неспоримым плюсом для крымчан является схема работы «Т-банка» без офлайн-офисов — любые вопросы можно решить в чате поддержки, по звонку или через подвижного представителя.
Однако есть и минусы. Банкоматы «Т-банка» хоть и появились на полуострове, но найти их не всегда просто. О жителях ключевых и прибрежных городов в целом позаботились, но всё еще есть крупные населенные пункты и районные центры без желтых банкоматов. Всё западное побережье тоже в пролете. Снять небольшую сумму (от 3 до 100 тысяч рублей в месяц) можно бесплатно в других доступных банкоматах, но если вам нужно больше денег или же пополнить счет — придется заморочиться либо платить комиссию.
Местные выходят из положения таким образом: кладут деньги на карту местного банка, а потом переводят их на свой счет «Т-банка» бесплатно по СБП. Снятие больших сумм работает таким же образом, только в обратную сторону.
Еще одна особенность: не все сервисы банка корректно работают в Крыму. Например, «Заправки» функционируют без проблем, а вот ОСАГО с крымской регистрацией авто или собственника банк вам не выдаст — просто откажет без объяснения причин. А еще «Т-мобайл» с весны стал работать гораздо хуже: ранее симка цеплялась ко всем доступным сотовым вышкам, но теперь банк заключил договор с «Мирандой» и смартфон подключается только к ее сетям с (мягко скажем) не самым лучшим покрытием. В результате ситуация, когда на балконе терпеливо ловишь СМС-код на симку «Т» стала вполне обычной.
2. СбербанкОн открыл свое первое крымское отделение в начале 2023 года, то есть совсем недавно. До этого с «зеленой» картой на полуострове можно было разве что оплатить покупку в магазинах или снять наличные с неприятной комиссией. Сейчас ситуация исправляется и по всему региону постепенно открываются отделения «Сбера» — там можно получить карту, завести счет, провести операции с наличными, взять кредит или ипотеку и так далее.
Увы, по распространенности крымские офисы существенно недотягивают до материковой части, это хорошо видно на официальной карте «покрытия»:
Как обычно, в профите пока только ЮБК (Южное побережье Крыма) и центральная часть — столица региона. Весь северный и западный край вынужден довольствоваться парочкой офисов, нередко в 50-150 км удаленности.
С банкоматами ситуация получше, они присутствуют более-менее по всему Крыму, но всё равно далеко не в каждом населенном пункте их можно найти. Некоторым клиентам придется проехаться до 50 км. Чтобы оперировать с собственными средствами, приходится пользоваться той же схемой — использовать карту местного банка в качестве «среднего звена».
К слову, во многих торговых точках Крыма уже заработала система «Вжух». Там, где установлены «зеленые» терминалы с сенсорным дисплеем и камерой, оплачивать покупки с помощью айфона можно было уже спустя пару дней после общего запуска фичи. Такие терминалы можно найти не только в больших городах, но и в глубокой провинции.
В целом «Сбер» — далеко не самый интересный для крымчан банк по части ежедневного использования, платежей и кэшбэка. Зато он сейчас предложил долгожданную альтернативу местным «монополистам» в области кредита и ипотеки, особенно с господдержкой.
Банки, которые не обслуживают КрымНекоторые финансовые организации либо отказываются обслуживать крымчан, либо до сих пор не хотят переезжать через мост. Например:
1. Яндекс Банк
Компания не выдает пластиковые карты, но позволяет завести аккаунт и потом расширить его возможности — нужно встретиться с представителем и продемонстрировать ему свое лицо и документы. Однако в Крым такие представители не ездят. Крымчанин может завести аккаунт «Яндекс Банка», но подтвердить его у себя дома не сможет.
Более того, даже выезд на материковую часть не решит проблему. Вы можете договориться на встречу с курьером, он приедет, добросовестно отснимет все документы и вас самих. Однако в расширении счета вам, скорее всего, откажут. Вероятно, такова политика банка в отношении паспортов, в которых фигурирует крымская прописка. Поддержка всячески уклоняется от прямого ответа на вопрос об отказе и отрицает зависимость решения от прописки на полуострове, но представитель в личной беседе подтвердил эту версию.
2. OZON Банк
Технически заказы из OZON доставляются на полуостров, но не все — об этом я расскажу в отдельном материале. Однако собственный банк маркетплейса не хочет обслуживать крымчан.
Прежде всего, пластиковые карты OZON Банка не доставляются ни в один ПВЗ на территории Крыма. Если выбрать его, то карта сразу уходит в «серую зону» корзины со статусом «Доставка недоступна». Любой ПВЗ на материковой части решает эту проблему. Странная позиция, если учесть, что для получения карты не нужна идентификация — она проходится отдельно. Кстати, о ней.
Как и с «Яндексом», представители OZON Банка не приезжают на территорию Крыма. Однако пройти идентификацию за его пределами можно, и в этом случае прописка не испортит крымчанину малину. Можно назначить встречу с курьером, он приедет, всё сфотографирует, отрапартует в банк и спустя небольшое время счет становится полноценным.
3. Райффайзен
Российская дочка европейского банка по понятным причинам сторонится любых разговоров о подсанкционных территориях. В Крыму нет ни одного офиса этого банка, ближайший можно найти в городе Анапа.
Однако даже приехав туда, житель Крыма не сможет получить карту и открыть счет. Сотрудник банка примет его заявление и оформит всё как положено, но спустя 10-15 минут придет отказ. Скорее всего, банк не хочет иметь в числе своих клиентов людей с крымской пропиской. Само собой, служба поддержки банка всячески отрицает такую сегрегацию, однако сотрудницы отделения «Райфа» в личной беседе подтвердили эту версию.
4. Другие банки
В России очень много разных банков, но большинство из них не работает с Крымом. Скорее всего, вы, как крымчанин, сможете открыть там счет или карту, но для этого придется приехать на материковую часть и посетить отделение. Например, доставку карт с помощью курьеров или транспортных компаний в Крым не осуществляют «Альфа-банк» и «Газпромбанк». Само собой, их банкоматов на полуострове вы тоже не найдете.
Коротко — что нужно знать о банках в Крыму
- Для туристов. Приехав в Крым на время с картами всех этих банков вы сможете ими воспользоваться. В магазинах проходят платежи с любых российских банковских карт, на подавляющем большинстве терминалов работает Mir Pay с Android-смартфонов. Снять наличные можно в местных банкоматах; однако предварительно узнайте у своего банка, сколько вам это будет стоить. Банк ВТБ числится в партнерах у многих других банков, так что с большой вероятностью комиссии в его АТМ не будет.
- Для ПМЖ. Получить на территории Крыма вы сможете лишь карты ВТБ, Сбера и Т-банка. Если вам нужны другие, лучше заранее получить их на материковой части. Оперировать собственными средствами вы сможете, используя карту ВТБ как «среднее звено» между наличными и вашим банком.