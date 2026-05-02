Что выбрать — Macbook Air M4 или M5? Собрали и сравнили их характеристики

Компания Apple незаметно представила новые Macbook Air на базе чипа Silicon M5, которые заменили собой аналогичные модели с M4 в модельной линейке. Однако у сторонних продавцов зачастую можно купить обе модели. И возникает вопрос: какую выбрать? Переплатить за самую свежую или сэкономить с покупкой предыдущей? Мы собрали различающиеся спецификации Macbook Air M4 и M5 в единую сравнительную таблицу.
Как видно, наибольшее отличие Macbook Air M5 наблюдается в работе с графикой и нейросетями. Аккумуляторы, качество дисплеев, веб-камер и динамиков, а также дизайн и габариты остались неизменными. Также стоит отметить апгрейд стандартов связи. Пожалуй, самое важное — это 512 Гб в базе, для модели с M4 за этот объем приходилось доплачивать отдельно. Ценник поднялся, но соразмерно этому параметру.
С другой стороны, Air M4 сейчас можно найти чуть дешевле за счет того, что вышел он год назад и успел подешеветь у частных продавцов.