Что выбрать: MacBook Neo или Macbook Air: сравнение цен и характеристик

Если в первой половине 2026 года вы задумываетесь о покупке нового макбука, то для вас есть хорошие новости: к середине марта Apple обновила свои линейки ноутбуков, поэтому выбирать можно среди самых свежих и инновационных, либо среди более старых, но подешевевших.

Габариты

Дисплей

Macbook Air имеет стандартное разрешение, цветовой охват P3, яркость 500 нит и предлагает на выбор две диагонали — 13,6 либо 15,3 дюйма.

Клавиатура и трекпад

У Macbook Air всех поколений с чипами Silicon есть трекпад с Force Touch, подсветка клавиатуры и Touch ID во всех конфигурациях.

Память

Macbook Air M5 предлагает 16 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD в базе. Более старые версии продавались с 8/256 Гб в базе. За доплату можно получить до 32 Гб ОЗУ и до 2 ТБ SSD.

Процессор

Звук, камера, автономность

Macbook Air предлагает систему из нескольких динамиков (в том числе нискочастотных) и трех микрофонов. Разрешение камеры зависит от поколения Air — самый свежий с чипом М5 предлагает 12 Мп.

Цена

Что же выбрать — Air или Neo?

Это ваш первый макбук

Вы студент-гуманитарий

Выбираете для школьника или пожилых родителей

Нужна портативная печатная машинка для дома и за его пределами

Внешний вид для вас важнее, чем нюансы спецификаций

Нужен домашний компьютер для базовых задач и бэкапов медиатеки

Будете пользоваться браузером, мессенджерами, видеосвязью и офисными приложениями.

Вы всегда пользовались Air / Pro, привыкли к их клавиатуре и трекпаду

Планируете освоить монтаж контента и развиваться в этом направлении

Хотите запас по производительности на 4-6 лет вперед

Нужен экран побольше или компоновка помельче

Для вас важен хороший звук и микрофоны.

Пожалуй, самой громкой новинкой этого года стал первый за 15 лет бюджетный ноутбук Apple — Macbook Neo. Он получился ярким, симпатичным и теоретически доступным по цене (в РФ это не совсем так, подробности ниже). С другой стороны, компромиссов в нем тоже достаточно много, и некоторые из них способны «отговорить» вас от покупки Neo в пользу более дорогого Air. В этой табличке кратко собраны все характеристики Neo, Air M1, Air M2 и Air M4, а ниже мы поговорим о разнице более подробно, чтобы все всё понимали.Neo чуть меньше Air в длину и ширину, что не может не радовать, особенно если вы планируете носить ноутбук с собой в рюкзаке или даже в руках. Однако толщина слегка расстраивает — 1,27 мм против 1,13 мм в Air… Но вспомним, что Air M1 в самом толстом месте был 1,61 мм и перестаем думать об этом.В Neo экран одновременно хорош и не очень. Судите сами.Яркость Neo — на уровне с Air в новом дизайне, то есть 500 нит. Этого показателя хватает для работы дома или в кафе при дневном свете даже возле окна, но на улице дисплей будет довольно тусклым. Однако обратите внимание, что Air M1 оснащался экраном в 400 нит, так что по этому показателю Neo вполне себе «в кондиции».Цветовой охват расстроит всех, кто работает с графикой — в отличие от Air, в Neo отсутствует P3, который критически важен для таких пользователей. С другой стороны, было бы странно покупать бюджетный ноутбук для профессиональных задач; а для просмотра контента цветность вполне приличная, многие даже не заметят разницы с Air.Диагональ здесь меньше, чем в Air M1 и Air M2-M5 — ненамного, но всё же для кого-то это может быть заметно. А еще первые пользователи говорят, что Apple что-то нахимичила с разрешением: хотя ppi (количество пикселей на дюйм) почти не отличается от Air, картинка и шрифты выглядят размытыми, и на дисплей помещается очень мало окон и объектов.Всё из-за масштабирования: нестандартная для Mac диагональ вынудила Apple сделать двукратное уменьшение масштаба, так что по умолчанию интерфейс отображается как 1204x753 вместо эталонных 1280х800 — как следствие, окна и объекты на экране не всегда помещаются и выглядят странновато. Конечно, в настройках можно включить Retina-масштабирование и всё будет влазить, но производительность упадет — ведь не зря из коробки выбран именно уменьшенный масштаб.Это то, с чем ваши пальцы будут постоянно взаимодействовать — важно, чтобы эти элементы оказались удобными и качественными.Трекпад хорош — это классическая «та самая» стеклянная площадка Apple, со всеми плюшками вроде супер-отзывчивости и мультитача. Размер вполне достаточен для 13-тидюймового экрана. Единственное огорчение: отсутствует механизм Force Touch, который позволяет кликать трекпадом без его физического движения. Те, кто привык пользоваться таким тапом, будут плеваться от физического щелчка, но для новичков всё будет приемлемо и приятно.К клавиатуре вопросов больше. Она стандартного размера, не уменьшена и не сужена, но клавиши теперь светлые — опытным пользователям макбуков к этому придется привыкнуть. С другой стороны, светлые кнопки помогут печатать в сумерках, так как это первая «макбучная» клавиатура без встроенной подсветки за 15 лет. Это существенный минус, который нужно учитывать.Также стоит отметить, что в базовой версии на 256 Гб отсутствует Touch ID. Распознавание по лицу в macOS тоже не предусмотрено, а значит вам придется постоянно вводить пароль при открытии крышки. Если вас подбешивает такая перспектива, то берите версию на 512 ГБ.Neo продается только с 8 Гб оперативной памяти без возможности ее расширения, и свежие тесты показывают, что он неплохо работает с таким объемом благодаря алгоритмам macOS. Ресурсоемкие задачи могут поставить его в тупик, но с повседневными он точно справится.Что касается SSD, то 256 либо 512 Гб будет достаточно для задач, на которые способен Macbook Neo. Так что в вопросе памяти ее объемы вполне соответствуют философии самого ноутбука.В Macbook Neo установлен слегка урезанный по графике чип Apple A18 Pro из iPhone 15 Pro. Синтетические тесты показали его производительность на уровне Apple Silicon M1, который был вполне неплох и в свое время обгонял топовые решения от Intel и AMD. Можно ожидать, что этого мобильного чипа будет более чем достаточно для работы в сети, с документами, таблицами, а также простого базового монтажа фото, аудио и видео. Сама macOS должна шевелиться достаточно шустро.Однако в вопросе задела на будущее остается неясность. Чип М1 в 2026 году чувствует себя далеко не так же хорошо, как в 2020-м. Можно предположить, что спустя 3-4 года Macbook Neo может стать довольно неторопливым — либо ваши собственные потребности вырастут и он уже не сможет им соответствовать.Можно сказать, что, а если вы планируете освоить какую-либо цифровую профессию и развиваться в ней ближайшие годы, то лучше обратить внимание на Macbook Air M2-M5 в конфигурации как минимум 16/512 Гб.Первые обзоры говорят, что качество динамиков у Neo на приемлемом уровне, но не более. У него все два всечастотных излучателя, так что едва ли получится наслаждаться музыкой или кино на этом устройстве через встроенную акустику. Микрофонов у него тоже меньше, чем у более старших моделей — это может сказаться на громкости вашего голоса для собеседников, а также на качестве шумоподавления.Фронтальная камера у Neo хорошая, она на уровне моделей Air вплоть до M4 и обеспечивает хорошую картинку для видеосвязи.Аккумулятор Neo примерно на 30% меньше, чем у Air, при этом энергопотребление у чипа A18 Pro тоже ниже, чем у Silicon. В сухом остатке Neo работает от одного заряда примерно на 15-20% меньше, чем Air. Однако многое будет зависеть от выполняемых задач и уровня яркости экрана.Прямо сейчас оценивать стоимость Macbook Neo в России будет не совсем рационально. Во-первых, это свежая модель и ожидаемо в первые несколько недель продается по завышенному прайсу. Во-вторых, ценники в нашем регионе очевидно подпорчены проблемами с логистикой через Дубай.И всё же — прямо сейчас Macbook Neo 256 Гб можно купить у сетевых ритейлеров примерно за 65-70 тысяч рублей, а 512 Гб — около 85 тысяч. Когда схлынет ажиотаж и логистика вернется на привычные рельсы, можно ожидать ценника примерно в 50-55 тысяч рублей (судя по опыту с iPhone 16e).Что касается Macbook Air, то разброс цен здесь очень большой. Запечатанные Macbook Air M1 можно найти у «серовозов» за 45-50 тысяч рублей, Macbook Air M2 — так же или чуть дороже. Самые свежие Macbook Air M4/M5 будут стоить ближе к 100-110 тысячам рублей за базовую версию.можно рассмотреть к покупке, если:Стоит рассмотретьвместо Neo, если: