Что выбрать: MacBook Neo или Macbook Air: сравнение цен и характеристик

Олег


Если в первой половине 2026 года вы задумываетесь о покупке нового макбука, то для вас есть хорошие новости: к середине марта Apple обновила свои линейки ноутбуков, поэтому выбирать можно среди самых свежих и инновационных, либо среди более старых, но подешевевших. 

Пожалуй, самой громкой новинкой этого года стал первый за 15 лет бюджетный ноутбук Apple — Macbook Neo. Он получился ярким, симпатичным и теоретически доступным по цене (в РФ это не совсем так, подробности ниже). С другой стороны, компромиссов в нем тоже достаточно много, и некоторые из них способны «отговорить» вас от покупки Neo в пользу более дорогого Air. В этой табличке кратко собраны все характеристики Neo, Air M1, Air M2 и Air M4, а ниже мы поговорим о разнице более подробно, чтобы все всё понимали. 



Содержание: 

Габариты

Neo чуть меньше Air в длину и ширину, что не может не радовать, особенно если вы планируете носить ноутбук с собой в рюкзаке или даже в руках. Однако толщина слегка расстраивает — 1,27 мм против 1,13 мм в Air… Но вспомним, что Air M1 в самом толстом месте был 1,61 мм и перестаем думать об этом. 

Дисплей

В Neo экран одновременно хорош и не очень. Судите сами. 

Яркость Neo — на уровне с Air в новом дизайне, то есть 500 нит. Этого показателя хватает для работы дома или в кафе при дневном свете даже возле окна, но на улице дисплей будет довольно тусклым. Однако обратите внимание, что Air M1 оснащался экраном в 400 нит, так что по этому показателю Neo вполне себе «в кондиции». 

Цветовой охват расстроит всех, кто работает с графикой — в отличие от Air, в Neo отсутствует P3, который критически важен для таких пользователей. С другой стороны, было бы странно покупать бюджетный ноутбук для профессиональных задач; а для просмотра контента цветность вполне приличная, многие даже не заметят разницы с Air. 

Диагональ здесь меньше, чем в Air M1 и Air M2-M5 — ненамного, но всё же для кого-то это может быть заметно. А еще первые пользователи говорят, что Apple что-то нахимичила с разрешением: хотя ppi (количество пикселей на дюйм) почти не отличается от Air, картинка и шрифты выглядят размытыми, и на дисплей помещается очень мало окон и объектов. 

Всё из-за масштабирования: нестандартная для Mac диагональ вынудила Apple сделать двукратное уменьшение масштаба, так что по умолчанию интерфейс отображается как 1204x753 вместо эталонных 1280х800 — как следствие, окна и объекты на экране не всегда помещаются и выглядят странновато. Конечно, в настройках можно включить Retina-масштабирование и всё будет влазить, но производительность упадет — ведь не зря из коробки выбран именно уменьшенный масштаб. 

  • Macbook Air имеет стандартное разрешение, цветовой охват P3, яркость 500 нит и предлагает на выбор две диагонали — 13,6 либо 15,3 дюйма. 


Клавиатура и трекпад 


Фото: Apple

Это то, с чем ваши пальцы будут постоянно взаимодействовать — важно, чтобы эти элементы оказались удобными и качественными. 

Трекпад хорош — это классическая «та самая» стеклянная площадка Apple, со всеми плюшками вроде супер-отзывчивости и мультитача. Размер вполне достаточен для 13-тидюймового экрана. Единственное огорчение: отсутствует механизм Force Touch, который позволяет кликать трекпадом без его физического движения. Те, кто привык пользоваться таким тапом, будут плеваться от физического щелчка, но для новичков всё будет приемлемо и приятно. 

К клавиатуре вопросов больше. Она стандартного размера, не уменьшена и не сужена, но клавиши теперь светлые — опытным пользователям макбуков к этому придется привыкнуть. С другой стороны, светлые кнопки помогут печатать в сумерках, так как это первая «макбучная» клавиатура без встроенной подсветки за 15 лет. Это существенный минус, который нужно учитывать. 

Также стоит отметить, что в базовой версии на 256 Гб отсутствует Touch ID. Распознавание по лицу в macOS тоже не предусмотрено, а значит вам придется постоянно вводить пароль при открытии крышки. Если вас подбешивает такая перспектива, то берите версию на 512 ГБ. 

  • У Macbook Air всех поколений с чипами Silicon есть трекпад с Force Touch, подсветка клавиатуры и Touch ID во всех конфигурациях. 


Память

Neo продается только с 8 Гб оперативной памяти без возможности ее расширения, и свежие тесты показывают, что он неплохо работает с таким объемом благодаря алгоритмам macOS. Ресурсоемкие задачи могут поставить его в тупик, но с повседневными он точно справится. 

Что касается SSD, то 256 либо 512 Гб будет достаточно для задач, на которые способен Macbook Neo. Так что в вопросе памяти ее объемы вполне соответствуют философии самого ноутбука. 

  • Macbook Air M5 предлагает 16 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD в базе. Более старые версии продавались с 8/256 Гб в базе. За доплату можно получить до 32 Гб ОЗУ и до 2 ТБ SSD. 


Процессор


Фото: Apple

В Macbook Neo установлен слегка урезанный по графике чип Apple A18 Pro из iPhone 15 Pro. Синтетические тесты показали его производительность на уровне Apple Silicon M1, который был вполне неплох и в свое время обгонял топовые решения от Intel и AMD. Можно ожидать, что этого мобильного чипа будет более чем достаточно для работы в сети, с документами, таблицами, а также простого базового монтажа фото, аудио и видео. Сама macOS должна шевелиться достаточно шустро. 

Однако в вопросе задела на будущее остается неясность. Чип М1 в 2026 году чувствует себя далеко не так же хорошо, как в 2020-м. Можно предположить, что спустя 3-4 года Macbook Neo может стать довольно неторопливым — либо ваши собственные потребности вырастут и он уже не сможет им соответствовать. 

Можно сказать, что для повседневных задач Neo годится, а если вы планируете освоить какую-либо цифровую профессию и развиваться в ней ближайшие годы, то лучше обратить внимание на Macbook Air M2-M5 в конфигурации как минимум 16/512 Гб. 

Звук, камера, автономность

Первые обзоры говорят, что качество динамиков у Neo на приемлемом уровне, но не более. У него все два всечастотных излучателя, так что едва ли получится наслаждаться музыкой или кино на этом устройстве через встроенную акустику. Микрофонов у него тоже меньше, чем у более старших моделей — это может сказаться на громкости вашего голоса для собеседников, а также на качестве шумоподавления. 


Фото: Apple

Фронтальная камера у Neo хорошая, она на уровне моделей Air вплоть до M4 и обеспечивает хорошую картинку для видеосвязи. 

Аккумулятор Neo примерно на 30% меньше, чем у Air, при этом энергопотребление у чипа A18 Pro тоже ниже, чем у Silicon. В сухом остатке Neo работает от одного заряда примерно на 15-20% меньше, чем Air. Однако многое будет зависеть от выполняемых задач и уровня яркости экрана. 

  • Macbook Air предлагает систему из нескольких динамиков (в том числе нискочастотных) и трех микрофонов. Разрешение камеры зависит от поколения Air — самый свежий с чипом М5 предлагает 12 Мп. 


Цена

Прямо сейчас оценивать стоимость Macbook Neo в России будет не совсем рационально. Во-первых, это свежая модель и ожидаемо в первые несколько недель продается по завышенному прайсу. Во-вторых, ценники в нашем регионе очевидно подпорчены проблемами с логистикой через Дубай. 

И всё же — прямо сейчас Macbook Neo 256 Гб можно купить у сетевых ритейлеров примерно за 65-70 тысяч рублей, а 512 Гб — около 85 тысяч. Когда схлынет ажиотаж и логистика вернется на привычные рельсы, можно ожидать ценника примерно в 50-55 тысяч рублей (судя по опыту с iPhone 16e). 

Что касается Macbook Air, то разброс цен здесь очень большой. Запечатанные Macbook Air M1 можно найти у «серовозов» за 45-50 тысяч рублей, Macbook Air M2 — так же или чуть дороже. Самые свежие Macbook Air M4/M5 будут стоить ближе к 100-110 тысячам рублей за базовую версию. 

Что же выбрать — Air или Neo? 


Фото: Apple

Macbook Neo можно рассмотреть к покупке, если: 
  • Это ваш первый макбук
  • Вы студент-гуманитарий
  • Выбираете для школьника или пожилых родителей
  • Нужна портативная печатная машинка для дома и за его пределами
  • Внешний вид для вас важнее, чем нюансы спецификаций
  • Нужен домашний компьютер для базовых задач и бэкапов медиатеки
  • Будете пользоваться браузером, мессенджерами, видеосвязью и офисными приложениями. 


Стоит рассмотреть Macbook Air вместо Neo, если:
  • Вы всегда пользовались Air / Pro, привыкли к их клавиатуре и трекпаду
  • Планируете освоить монтаж контента и развиваться в этом направлении
  • Хотите запас по производительности на 4-6 лет вперед
  • Нужен экран побольше или компоновка помельче
  • Для вас важен хороший звук и микрофоны. 
Cсылки по теме:
Не спешите брать MacBook Neo сейчас. Apple всё равно заставит вас купить ещё один через год
Насколько хорош новый MacBook Neo в играх? Есть конкретные тесты
Блогеры в восторге от бюджетного MacBook Neo. Им даже хватает 8 ГБ оперативки в 2026

Мобильная связь может подорожать в 2026 из-за новой функции мессенджера MAX
Жители РФ нашли отличную замену iPhone и методично переходят на нее
Казахстан разрешил получать банковские карты Visa и MasterCard не выходя из дома всем и каждому
Посадка на самолеты в 2026 году в РФ будет происходить по-новому

Комментарии

+220
Gabriel
Отличный ноутбук. Как устройство home edition и наверное даже school education тоже он просто шикарен, а стартовая цена 499$ по EDU в  store это бомба, красивый , детям самое оно, да и взрослым места платить дома.
Думаю что мы скоро увидим iMac Neo 17’ или 21’ за 799-899$
Сегодня в 14:39
