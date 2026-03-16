Что выбрать: MacBook Neo или Macbook Air: сравнение цен и характеристик

Если в первой половине 2026 года вы задумываетесь о покупке нового макбука, то для вас есть хорошие новости: к середине марта Apple обновила свои линейки ноутбуков, поэтому выбирать можно среди самых свежих и инновационных, либо среди более старых, но подешевевших.
Пожалуй, самой громкой новинкой этого года стал первый за 15 лет бюджетный ноутбук Apple — Macbook Neo. Он получился ярким, симпатичным и теоретически доступным по цене (в РФ это не совсем так, подробности ниже). С другой стороны, компромиссов в нем тоже достаточно много, и некоторые из них способны «отговорить» вас от покупки Neo в пользу более дорогого Air. В этой табличке кратко собраны все характеристики Neo, Air M1, Air M2 и Air M4, а ниже мы поговорим о разнице более подробно, чтобы все всё понимали.
Содержание:
- Габариты
- Дисплей
- Клавиатура и трекпад
- Память
- Процессор
- Звук, камера, автономность
- Цена
- Что же выбрать — Air или Neo?
ГабаритыNeo чуть меньше Air в длину и ширину, что не может не радовать, особенно если вы планируете носить ноутбук с собой в рюкзаке или даже в руках. Однако толщина слегка расстраивает — 1,27 мм против 1,13 мм в Air… Но вспомним, что Air M1 в самом толстом месте был 1,61 мм и перестаем думать об этом.
ДисплейВ Neo экран одновременно хорош и не очень. Судите сами.
Яркость Neo — на уровне с Air в новом дизайне, то есть 500 нит. Этого показателя хватает для работы дома или в кафе при дневном свете даже возле окна, но на улице дисплей будет довольно тусклым. Однако обратите внимание, что Air M1 оснащался экраном в 400 нит, так что по этому показателю Neo вполне себе «в кондиции».
Цветовой охват расстроит всех, кто работает с графикой — в отличие от Air, в Neo отсутствует P3, который критически важен для таких пользователей. С другой стороны, было бы странно покупать бюджетный ноутбук для профессиональных задач; а для просмотра контента цветность вполне приличная, многие даже не заметят разницы с Air.
Диагональ здесь меньше, чем в Air M1 и Air M2-M5 — ненамного, но всё же для кого-то это может быть заметно. А еще первые пользователи говорят, что Apple что-то нахимичила с разрешением: хотя ppi (количество пикселей на дюйм) почти не отличается от Air, картинка и шрифты выглядят размытыми, и на дисплей помещается очень мало окон и объектов.
Всё из-за масштабирования: нестандартная для Mac диагональ вынудила Apple сделать двукратное уменьшение масштаба, так что по умолчанию интерфейс отображается как 1204x753 вместо эталонных 1280х800 — как следствие, окна и объекты на экране не всегда помещаются и выглядят странновато. Конечно, в настройках можно включить Retina-масштабирование и всё будет влазить, но производительность упадет — ведь не зря из коробки выбран именно уменьшенный масштаб.
- Macbook Air имеет стандартное разрешение, цветовой охват P3, яркость 500 нит и предлагает на выбор две диагонали — 13,6 либо 15,3 дюйма.
Клавиатура и трекпад
Фото: Apple
Это то, с чем ваши пальцы будут постоянно взаимодействовать — важно, чтобы эти элементы оказались удобными и качественными.
Трекпад хорош — это классическая «та самая» стеклянная площадка Apple, со всеми плюшками вроде супер-отзывчивости и мультитача. Размер вполне достаточен для 13-тидюймового экрана. Единственное огорчение: отсутствует механизм Force Touch, который позволяет кликать трекпадом без его физического движения. Те, кто привык пользоваться таким тапом, будут плеваться от физического щелчка, но для новичков всё будет приемлемо и приятно.
К клавиатуре вопросов больше. Она стандартного размера, не уменьшена и не сужена, но клавиши теперь светлые — опытным пользователям макбуков к этому придется привыкнуть. С другой стороны, светлые кнопки помогут печатать в сумерках, так как это первая «макбучная» клавиатура без встроенной подсветки за 15 лет. Это существенный минус, который нужно учитывать.
Также стоит отметить, что в базовой версии на 256 Гб отсутствует Touch ID. Распознавание по лицу в macOS тоже не предусмотрено, а значит вам придется постоянно вводить пароль при открытии крышки. Если вас подбешивает такая перспектива, то берите версию на 512 ГБ.
- У Macbook Air всех поколений с чипами Silicon есть трекпад с Force Touch, подсветка клавиатуры и Touch ID во всех конфигурациях.
ПамятьNeo продается только с 8 Гб оперативной памяти без возможности ее расширения, и свежие тесты показывают, что он неплохо работает с таким объемом благодаря алгоритмам macOS. Ресурсоемкие задачи могут поставить его в тупик, но с повседневными он точно справится.
Что касается SSD, то 256 либо 512 Гб будет достаточно для задач, на которые способен Macbook Neo. Так что в вопросе памяти ее объемы вполне соответствуют философии самого ноутбука.
- Macbook Air M5 предлагает 16 Гб ОЗУ и 512 Гб SSD в базе. Более старые версии продавались с 8/256 Гб в базе. За доплату можно получить до 32 Гб ОЗУ и до 2 ТБ SSD.
Процессор
Фото: Apple
В Macbook Neo установлен слегка урезанный по графике чип Apple A18 Pro из iPhone 15 Pro. Синтетические тесты показали его производительность на уровне Apple Silicon M1, который был вполне неплох и в свое время обгонял топовые решения от Intel и AMD. Можно ожидать, что этого мобильного чипа будет более чем достаточно для работы в сети, с документами, таблицами, а также простого базового монтажа фото, аудио и видео. Сама macOS должна шевелиться достаточно шустро.
Однако в вопросе задела на будущее остается неясность. Чип М1 в 2026 году чувствует себя далеко не так же хорошо, как в 2020-м. Можно предположить, что спустя 3-4 года Macbook Neo может стать довольно неторопливым — либо ваши собственные потребности вырастут и он уже не сможет им соответствовать.
Можно сказать, что для повседневных задач Neo годится, а если вы планируете освоить какую-либо цифровую профессию и развиваться в ней ближайшие годы, то лучше обратить внимание на Macbook Air M2-M5 в конфигурации как минимум 16/512 Гб.
Звук, камера, автономностьПервые обзоры говорят, что качество динамиков у Neo на приемлемом уровне, но не более. У него все два всечастотных излучателя, так что едва ли получится наслаждаться музыкой или кино на этом устройстве через встроенную акустику. Микрофонов у него тоже меньше, чем у более старших моделей — это может сказаться на громкости вашего голоса для собеседников, а также на качестве шумоподавления.
Фото: Apple
Фронтальная камера у Neo хорошая, она на уровне моделей Air вплоть до M4 и обеспечивает хорошую картинку для видеосвязи.
Аккумулятор Neo примерно на 30% меньше, чем у Air, при этом энергопотребление у чипа A18 Pro тоже ниже, чем у Silicon. В сухом остатке Neo работает от одного заряда примерно на 15-20% меньше, чем Air. Однако многое будет зависеть от выполняемых задач и уровня яркости экрана.
- Macbook Air предлагает систему из нескольких динамиков (в том числе нискочастотных) и трех микрофонов. Разрешение камеры зависит от поколения Air — самый свежий с чипом М5 предлагает 12 Мп.
ЦенаПрямо сейчас оценивать стоимость Macbook Neo в России будет не совсем рационально. Во-первых, это свежая модель и ожидаемо в первые несколько недель продается по завышенному прайсу. Во-вторых, ценники в нашем регионе очевидно подпорчены проблемами с логистикой через Дубай.
И всё же — прямо сейчас Macbook Neo 256 Гб можно купить у сетевых ритейлеров примерно за 65-70 тысяч рублей, а 512 Гб — около 85 тысяч. Когда схлынет ажиотаж и логистика вернется на привычные рельсы, можно ожидать ценника примерно в 50-55 тысяч рублей (судя по опыту с iPhone 16e).
Что касается Macbook Air, то разброс цен здесь очень большой. Запечатанные Macbook Air M1 можно найти у «серовозов» за 45-50 тысяч рублей, Macbook Air M2 — так же или чуть дороже. Самые свежие Macbook Air M4/M5 будут стоить ближе к 100-110 тысячам рублей за базовую версию.
Что же выбрать — Air или Neo?
Фото: Apple
Macbook Neo можно рассмотреть к покупке, если:
- Это ваш первый макбук
- Вы студент-гуманитарий
- Выбираете для школьника или пожилых родителей
- Нужна портативная печатная машинка для дома и за его пределами
- Внешний вид для вас важнее, чем нюансы спецификаций
- Нужен домашний компьютер для базовых задач и бэкапов медиатеки
- Будете пользоваться браузером, мессенджерами, видеосвязью и офисными приложениями.
Стоит рассмотреть Macbook Air вместо Neo, если:
- Вы всегда пользовались Air / Pro, привыкли к их клавиатуре и трекпаду
- Планируете освоить монтаж контента и развиваться в этом направлении
- Хотите запас по производительности на 4-6 лет вперед
- Нужен экран побольше или компоновка помельче
- Для вас важен хороший звук и микрофоны.