Что за Bluesky? Новая соцсеть от создателей Twitter — зарегистрировались, полистали, рассказываем

На волне политических событий в США медиапространство тоже сотрясается самыми разными инфоповодами. То известные актёры пригрозили навсегда уехать из страны, то криптовалюта резко полезла вверх, то Илон Маск стал начальником новой госструктуры с говорящим названием DOGE.
Мы решили посмотреть, что это за новая соцсеть. Зарегистрировались, побродили по тредам, заглянули в профиль и настройки. И вот что обнаружили.
Регистрация и первый взгляд
Проходит простейшим образом в три этапа. Первый — нужно указать свой email-адрес и дату рождения. Второй — придумать себе уникальный логин с «собачкой», к которому прибавляется хвост bsky.social, например @iguides.bsky.social. Третий — выбор интересов для формирования ленты.
После регистрации вы увидите знакомый интерфейс твиттера: пять вкладок внизу, бесконечная лента перед глазами и кнопка для написания постов. В верхней части главной страницы есть переключатель — просмотр ленты с подборкой либо сообщений от аккаунтов, на которые вы подписаны.
Создатели Bluesky уже запустили мобильные приложения для iOS и Android. На macOS скачать тоже можно, если ваш Mac на базе чипа Silicon M. Они минималистичны, выдержаны в бело-голубых тонах — всё очень напоминает старого-доброго (или не очень) «воробья». К слову, центральная вкладка в приложении это «Сообщения», то есть можно общаться, так сказать, «в личке».
Как читать и поститьНайти интересные для себя аккаунты несложно, для этого есть несколько способов. Первый и самый очевидный — кнопка поиска на нижней панели. С её помощью можно поискать уже известных вам людей и медиа и подписаться на них, если они завели аккаунт в новой соцсети. Присутствует поиск по тегам # или никнейму через @.
Мы зарегистрировались в Bluesky и уже начали вести страницу — подписаться можно вот здесь. Прямо сейчас найти там кого-то из знаменитостей или известных компаний не так просто: Apple, Google, Илон Маск пока не создали свои странички. Если есть желание, почитайте Марка Гурмана.
Поскольку соцсеть только начала свой путь, у каждого есть шанс попасть в струю. Начать публиковать посты проще простого: жмёте кнопку с карандашом и пишете свои мысли по любому поводу. Есть ограничение на размер поста — не более 300 символов, исправить пост после публикации нельзя. Зато можно прикрепить фото, видео или GIF-анимацию. Также вы можете настроить типы взаимодействия других пользователей с вашим постом: запретить цитирование, ответы, пересылки и так далее.
Плюсы и минусы
Самый большой плюс для жителей России — Bluesky (пока) не заблокирован Роскомнадзором, а значит им можно спокойно пользоваться безо всяких лишних движений для смены виртуального местоположения. Если проект не загнется в самом начале, то есть шанс в скором времени увидеть там не только привычных нам контентмейкеров, но и свежих людей, популярных только в Bluesky. Также для вас может быть плюсом возможность пробиться в тренды со своими постами, пока их не так много, как в старых сервисах. Удобные и симпатичные мобильные приложения прямо на старте это тоже здорово.
В числе минусов можно назвать относительную скучность соцсети прямо сейчас. Контентмейкеров в ней довольно мало даже из числа американских селебрити, а российских и подавно. Активность в комментах также очень низкая. Люди заходят, осматриваются, приглядываются, осваиваются. Любопытно, что полноэкранная версия для iPad отсутствует — можно скачать лишь сборку для смартфона и пользоваться посередине дисплея. Также было не очень здорово увидеть лимит на символы в постах и невозможность редактирования: в 2024 году всё это ощущается не особым путём, а банальным неудобством.
На момент выхода этой статьи приложение Bluesky занимало 49 место в российском Apple Store в разделе «Социальные сети» (в США — 1 место) и имело более 5 млн скачиваний в Google Play Store по всему миру. Интерес к соцсети есть, а значит у сервиса есть все шансы на успех. Если ничего не случится.