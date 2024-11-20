Что за Bluesky? Новая соцсеть от создателей Twitter — зарегистрировались, полистали, рассказываем





На волне политических событий в США медиапространство тоже сотрясается самыми разными инфоповодами. То известные актёры пригрозили навсегда уехать из страны, то криптовалюта резко полезла вверх, то Илон Маск стал начальником новой госструктуры с говорящим названием DOGE.

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