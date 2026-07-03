Что за кодек L2HC 4.0, где он поддерживается и чем хорош? Это буквально волк в овечьей шкуре

Что такое L2HC 4.0

Где поддерживается L2HC 4.0

Наушники: FreeBuds Pro 4/5, FreeBuds 6 и более свежие флагманские модели.

FreeBuds Pro 4/5, FreeBuds 6 и более свежие флагманские модели. Смартфоны: флагманы на EMUI 15.0 / HarmonyOS 4.3 или новее (nova 15 Pro, nova 14 Pro, Mate 80 Pro, серия Pura 80, серия Mate 70 Pro и серия Mate X6).

флагманы на EMUI 15.0 / HarmonyOS 4.3 или новее (nova 15 Pro, nova 14 Pro, Mate 80 Pro, серия Pura 80, серия Mate 70 Pro и серия Mate X6). Планшеты: MatePad 11.5 S 2026, MatePad Pro 13,2 дюйма 2025.

Как работает L2HC 4.0

Битрейт: адаптивный, от 64 до 1920 Кбит/с (L2HC 3.0).

адаптивный, от 64 до 1920 Кбит/с (L2HC 3.0). Дискретизация: до 96 кГц.

до 96 кГц. Глубина звука: 24 бит.

24 бит. Задержка: низкая (точные значения не указаны, но ниже, чем у LDAC и aptX).

Совместимость: работает на Bluetooth 5.2 и выше.



В этом принцип работы кодека от Huawei похож на LC3, который считается одним из самых современных и перспективных на сегодня, и в теории должен заменить SBC.

Каким бывает L2HC 4.0

Приоритет качества звука. Включает максимальную пропускную способность до 2,3 Мбит/с для идеального Lossless-звучания. Идеально подходит для прослушивания дома или в тихой обстановке, где нет радиочастотного загрязнения. Приоритет качества подключения. Кодек зажимает поток данных, оптимизируя стабильность сигнала. Рекомендуется использовать в местах с сильными радиопомехами (вокзалы, аэропорты), чтобы не слушать икоту вместо контента.

Другие плюсы L2HC 4.0

Минимальная задержка. Архитектура кодека минимизирует рассинхронизацию звука и картинки, это важно в динамичных мобильных играх и при просмотре видео.

Архитектура кодека минимизирует рассинхронизацию звука и картинки, это важно в динамичных мобильных играх и при просмотре видео. Широкий динамический диапазон и высокий SNR. Кодек обеспечивает высокую глубину сцены и чистоту звука, сводя к минимуму паразитные шумы и искажения самого алгоритма сжатия.

Кодек обеспечивает высокую глубину сцены и чистоту звука, сводя к минимуму паразитные шумы и искажения самого алгоритма сжатия. Сертификация HWA. Технология официально сертифицирована ассоциацией China Audio Industry Association по стандарту HWA (Hi-Res Wireless Audio) Lossless, что юридически подтверждает ее право называться беспроводным звуком без потерь.

Выводы

С развитием беспроводных наушников производители ведут непрерывную борьбу за качество передачи звука по Bluetooth. Долгое время эталоном считались кодеки LDAC от Sony и LHDC. Об их особенностях мы уже рассказывали ранее, как и о других кодеках:Некоторое время назад компания Huawei тоже вступила в борьбу за хайрез и представила свой кодек L2HC 4.0. Ниже подробно рассказываем об этой технологии.L2HC (Low-latency Low-complexity High-definition Codec) — это проприетарный аудиокодек высокого разрешения, разработанный компанией Huawei. Версия 2.0 была представлена в 2023 году и подддерживала до 960 кбит/с, но позже в том же году вышла версия 3.0 с пропускной способностью до 1920 Кбит/с.Главная же фишка версии 4.0 — это очень большая пропускная способность беспроводной передачи данных, достигающая 2,3 Мбит/с. Для сравнения: потолок LDAC — до 990 кбит/с, ААС — 576 кбит/с, AptX — 420 кбит/с. Такая скорость позволяет передавать аудиосигнал в качестве Hi-Res (24 бит / 48 кГц) фактически без потерь (Lossless), обеспечивая детализацию студийного уровня.Поскольку кодек является закрытой разработкой Huawei, для его работы необходима экосистема бренда — устройства, поддерживающих алгоритмы передачи данных высокой плотности. Девайсам и аксессуарам других компаний технология не предоставляется.Иными словами, попробовать L2HC 4.0 вы сможете только со смартфоном (планшетом, ноутбуком) и наушниками Huawei. Если подключить наушники с поддержкой L2HC 4.0 к обычному Android-смартфону другой марки, они автоматически переключатся на стандартный кодек LDAC или AAC, а на iPhone — на AAC.Для стабильной передачи огромного потока данных в 2,3 Мбит/с по обычному Bluetooth-каналу инженерам Huawei пришлось переработать саму логику радиопередачи. L2HC 4.0 работает в связке с технологией Polar Code (полярные коды, заимствованные из сетевых стандартов 5G).Полярные коды (технология канального кодирования) минимизируют появление цифровых ошибок и потерь пакетов при передаче данных по воздуху. Кодек постоянно анализирует зашумленность радиоэфира (например, в метро или торговом центре). Если связь ухудшается, битрейт плавно снижается, чтобы музыка не заикалась. Как только эфир чист — кодек мгновенно возвращается к максимальным 2,3 Мбит/с.В настройках фирменного приложения AI Life или в настройках Bluetooth на смартфонах Huawei пользователь может выбрать два сценария работы кодека:Собственно, проверить наличие и доступность кодека L2HC 4.0 на ваших устройствах можно по наличию настройки «Приоритет качества звука» в мобильном приложении Huawei.У кодека есть еще несколько преимуществ:L2HC 4.0 очень перспективен и на данный момент предлагает максимальную пропускную способность на рынке. К сожалению, пользоваться им за пределами экосистемы устройств Huawei невозможно, и это объективный минус. С другой стороны, у вас всегда есть выбор: приобрести их и попробовать, отдать предпочтение бесплатному и не менее перспективному LC3 или же довольствоваться привычной и «сердитой» классикой в виде LDAC/LHDC.