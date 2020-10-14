





После презентации модельного ряда смартфонов iPhone 12 в сети возникло масса вопросов к странному элементу в конструкции корпуса. Эта деталь расположена на правом торце под слотом для SIM-карты и на страницах спецификаций устройств Apple о ней не содержится упоминаний.На деле оказалось, что это специальное окно для антенны mmWave 5G. Стоит отметить, поддержка этого стандарта для сетей пятого поколения имеется только в моделях линейки iPhone 12 для США, и, следовательно, окно присутствует только на устройствах для американского рынка. Ниже вы можете обратить внимание, что на изображении айфона для других стран «загадочная» деталь уже отсутствует.Необычный элемент конструкции впервые был замечен в просочившихся схемах около месяца назад. Изначально предполагалось, что он будет выполнять роль смарт-коннектора или стыковочного узла для крепления небольшой версии стилуса Apple Pencil. Однако все эти предположения сегодня были развеяны.