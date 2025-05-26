Что ждать от iOS 19: все слухи и утечки

WWDC 2025 наступит совсем скоро, на ней мы увидим ежегодные обновления ОС для «яблочных» устройств — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro. Пожалуй, самой желанной для фанатов будет iOS 19, поскольку айфон это наиболее распространенный гаджет Apple.
Изменения для iOS обещают быть наиболее масштабными из всей линейки. Инсайдеры пророчат как визуальные, так и «подкапотные» перемены — это логично, так как в сентябре мы увидим совершенно новый iPhone 17 Air, и впечатления от него должны быть свежими в том числе и в системе.
Какие iPhone получат iOS 19В прошлом году «старички» вроде iPhone XR и iPhone SE (2020) проскочили в последний вагон и получили iOS 18, пусть и в несколько урезанном виде. Линейка XR / Xs / Xs Max вышла в далеком 2018 году, то есть в сентябре девайсам исполнится 7 лет. А значит, новую прошивку они уже не получат. Вот список устройств, который вероятно обновится на iOS 19:
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone SE 2020 / 2022
- iPhone 16e.
Фото: Unsplash
В iPhone SE (2020) используется чипсет Apple A12, который установлен также в iPhone 11; кроме того, смартфону еще не исполнилось 5 лет, поэтому он точно должен получить iOS 19. Само собой, функций, связанных с Apple Intelligence, в старых моделях не будет: даже «волшебный ластик» будет доступен лишь iPhone 15 Pro / 15 Pro Max и более свежим устройствам.
Изменения в дизайнеОни обещают быть самыми масштабными со времен iOS 7 — по крайней мере, именно так утверждают инсайдеры. В этом году Apple хочет привести все свои ОС к единому дизайн-коду, и взят он будет из visionOS — прошивки для шлема дополненной реальности, которая появилась на свет позже всех остальных.
Отличительные особенности visionOS:
- Эффект матового стекла
- Полупрозрачные окна и панели
- Сильно скругленные кнопки и меню
- Тонкие тени и световые эффекты
- Плоские «парящие» элементы интерфейса.
Всё это мы должны увидеть в грядущей iOS 19. Система полностью преобразится и подарит совершенно новые ощущения от использования. Вот рендеры iOS 19, основанные на утечках и слухах:
Фото: MacRumors
Фото: Front Page Tech
Фото: Front Page Tech
Фото: Front Page Tech
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Как видно, иконки могут получить другую форму — стать либо круглыми, либо сильно скругленными с небольшим радиусом суперэллипса. Видоизменятся блоки пунктов и кнопки в настройках, виджеты, всплывающие меню и списки, будут перерисованы все нативные приложения iOS. В дальнейшем разработчикам стороннего софта тоже придется сделать это со своими утилитами, так как Apple серьезно относится к единству визуального оформления по всей системе.
Новые функцииИх довольно много, но по-настоящему заметных всего несколько. Вот все нововведения, которые инсайдеры слили в сеть:
- Нейросетевой АКБ. В iPhone появится новый ИИ-алгоритм, который будет анализировать ваше ежедневное взаимодействие с айфоном и определять стандартные для вас сценарии его использования. Эти данные будут использоваться для экономии заряда батареи: некоторые фоновые процессы и функции будут замораживаться, другие отключаться или закрываться. В теории это продлит автономность и увеличит жизненный цикл АКБ.
- Gemini. Помимо ChatGPT в iOS может появиться Google Gemini — такой инсайд дал гендир компании Сундар Пичаи. Google может заключить соглашение с Apple, в результате Gemini будет доступна в качестве альтернативы ChatGPT для поисковых запросов Siri.
- Умная Siri. Она была обещана нам еще на WWDC 24, но Apple облажалась и не смогла закончить разработку в срок — говорят, что Siri еще не готова даже сейчас. В теории обновленная Siri должна уметь работать с вашим личным «контекстом», предлагая персонализированные опции и настройки, быть глубоко интегрированной в нативные и сторонние приложения и управлять ими без вашего участия, анализировать происходящее на дисплее и использовать это для помощи, подсказок или выполнения команд.
- AirPods. Вместе с iOS 19 расширятся возможности наушников. Используя мощность iPhone, AirPods смогут переводить чужую речь в реальном времени во время личных диалогов двух людей. Система будет сама распознавать язык речи и сразу переводить его на родной язык владельца AirPods.
- Универсальный доступ. Ряд нововведений упростит использование iPhone людям с особыми потребностями. Например, появятся дополнительные настройки чтения для подстройки текста под зрение с особенностями, совметимость с подключаемыми устройствами для шрифта Брайля, улучшения в CarPlay, распознавание окружающих звуков и произносимых вслух имён, живые субтитры и так далее.
Фото: Apple
- Постановщик. Приложение для работы с окнами, которое уже есть в macOS и iPadOS, в том или ином виде может появиться на iPhone с портом USB-С. Это нужно для того, чтобы подключать айфон к монитору и работать с приложениями в ПК-стиле. Похоже, Apple вдохновилась Samsung DeX.
- Wi-Fi. Айфон научится синхронизировать данные авторизации публичных точек доступа Wi-Fi с другими вашими устройствами. Таким образом вы сможете залогиниться в хотспоте один раз, а потом быстро подключиться на всех остальных «яблочных» гаджетах.
- «Здоровье». Приложение будет обновлено и получит новый режим персонального коучинга. На основе данных о вашей активности, самочувствии и информации с датчиков Apple Watch смартфон будет давать советы, как улучшить здоровье. Они будут сопровождаться тематическими видеороликами от экспертов здравоохранения. Также ожидается функция отслеживания питания.
- Антитошнин. В систему «плавающих» точек, помогающих не укачиваться в дороге, добавят новые настройки для лучшего эффекта.
- Тактильные сигналы от музыки. Айфон научится делать виброотдачу в такт воспроизводимому контенту.
Помимо этого, Apple пообещала больше не обещать внедрения революционных функций, которые еще не готовы. Это произошло после провала сроков релиза нейросетевой Siri и переработанного CarPlay.
А чего вы ждете от iOS 19? Ждете нового дизайна или любите привычный? Поделитесь в комментариях?
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