Что ждать от iOS 19: все слухи и утечки





WWDC 2025 наступит совсем скоро, на ней мы увидим ежегодные обновления ОС для «яблочных» устройств — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro. Пожалуй, самой желанной для фанатов будет iOS 19, поскольку айфон это наиболее распространенный гаджет Apple.



Изменения для iOS обещают быть наиболее масштабными из всей линейки. Инсайдеры пророчат как визуальные, так и «подкапотные» перемены — это логично, так как в сентябре мы увидим совершенно новый iPhone 17 Air, и впечатления от него должны быть свежими в том числе и в системе.

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