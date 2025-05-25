Что ждать от iPadOS 19: все слухи и утечки





Фанаты Apple продолжают с нетерпением ждать грядущую презентацию WWDC 2025, на которой всему миру покажут свежие обновления «яблочных» ОС. Это неудивительно: нововведения Apple в области дизайна зачастую становятся трендом и подхватываются другими компаниями для собственных продуктов.

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