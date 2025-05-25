Что ждать от iPadOS 19: все слухи и утечки

Олег

iPadOS 19

Фанаты Apple продолжают с нетерпением ждать грядущую презентацию WWDC 2025, на которой всему миру покажут свежие обновления «яблочных» ОС. Это неудивительно: нововведения Apple в области дизайна зачастую становятся трендом и подхватываются другими компаниями для собственных продуктов.

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Среди ожидаемых апдейтов будет iPadOS 19 — прошивка для планшетов. Apple год за годом балансирует между iOS и macOS, стремясь сделать iPad полезнее айфона, но не позволив ему перетянуть продажи Mac на себя. Очередная серия этого увлекательного процесса будет 9 июня 2025 года.

Содержание:

Какие iPad получат iPadOS 19

Apple известна долгой поддержкой своих устройств, однако время от времени старые айпады все-таки «отлетают» и остаются на старой ОС. Так случилось в прошлом году: без iPadOS 18 остались довольно удачные и популярные iPad Pro 12,9 (2017), iPad 6 (2018) и iPad Pro 10,5 (2017).

К счастью, в этом году никого не оставят за бортом. Инсайды говорят, что iPadOS 19 получат все планшеты, совместимые с iPadOS 18. Вот они:

  • iPad Pro 2018 и новее
  • iPad Air 3 (2019) и новее
  • iPad mini 5 (2019) и новее
  • iPad 7 (2019) и новее.

Любопытно, что iPad 7 (2019) работает на чипе Apple A10; он был установлен еще в iPhone 7, который давно не поддерживается. В этом плане у Apple странная логика, но с другой стороны — спасибо, что планшет с таким старым «железом» получает свежие ОС.

Визуальные изменения

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors

Как и всем остальным грядущим ОС, для iPadOS 19 инсайдеры пророчат масштабный редизайн внешнего вида системы. Она будет выглядеть как visionOS: полупрозрачные матовые «летящие» панели, круглые или сильно скругленные иконки приложений и пунктов меню, нижняя навигационная панель в виде продолговатого «острова» со скругленными краями.

Предстоящие изменения описываются как «фундаментальные» и «самые масштабные со времен iOS 7». Это значит, что после обновления мы не узнаем свои айпады; с другой стороны, большие изменения зачастую влекут за собой немалое количество багов и фризов. Посмотрим, сможет ли Apple избавиться от них к релизу iPadOS 19 в сентябре-октябре.

Помимо этого, Марк Гурман сообщает, что Apple планирует «упросить настройки и навигацию» по системе. Как именно это будет сделано и что изменится — пока загадка. В целом даже сейчас в настройках iPadOS есть немало нелогичных и мусорных пунктов и элементов, которые унаследованы от прошлых версий.

Новые функции

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Пока не сообщалось о каких-то суперзаметных и масштабных нововведениях iPadOS 19 в плане функциональности. Вот что мы знаем сейчас:

  • Управление аккумулятором. В системе может появиться нейросетевая система, которая будет отслеживать сценарии использования устройства и регулировать расход заряда АКБ в соответствии с вашими привычками. Это поможет увеличить автономность и реже заряжать девайс, что в теории продлит жизнь аккумулятору до его замены.
  • Приближение к macOS. Инсайдер Марк Гурман рассказывал, что «iPadOS 19 станет больше похожа на macOS по трем пунктам»: повышение производительности, улучшенная многозадачность и улучшенное управление окнами. Представленный ранее «Постановщик» оказался довольно спорным и нишевым решением; возможно, мы увидим более дружелюбную многооконность, например, по подобию One UI на планшетах Galaxy.
  • Apple Pencil. Сообщается, что в системе появится совершенно новая двунаправленная клавиатура для переключения между арабским и английским языками, а также «виртуальное тростниковое каллиграфическое перо» для пользователей Apple Pencil на iPad. Звучит интересно, но пока не совсем понятно. Ожидается, что эти фичи должны простимулировать продажи iPad в Эмиратах и Индии.
  • Magic Keyboard. При подключении к iPad с iPadOS 19 «яблочной» клавиатуры на экране будет появляться «строка меню, похожая на macOS». Это еще больше приблизит айпады к макам по пользовательскому опыту.


А чего вы ждете от iPadOS 19? Чего вам не хватает на iPad прямо сейчас? Поделитесь в комментариях. 

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Комментарии

tellurian
+2415
tellurian
Больше всего жду повышение энергоэффективности на М-процессорах. Чтобы он держал также , как на А процессорах.
Вчера в 20:22
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Вася Вотафаков
+6261
Вася Вотафаков
Давайте сразу следующую. В этой изменений 0.
8 минут назад
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