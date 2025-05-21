Что ждать от macOS: все слухи и утечки

Олег

macOS 16

WWDC 2025 уже совсем скоро, а на ней — новые долгожданный апдейты ОС от Apple. Среди прочего, будет показана и macOS под номером 16: слухов о ней не так уж много, но кое-что мы уже знаем. Зачастую ОС для компьютеров находится в тени iOS, поэтому информации о ней не так много, как об iPhone.

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Название macOS 16

Непреложная традиция Apple — давать каждому выпуску macOS яркое и запоминающееся название, помимо номера. В 2000-х годах ОС носили названия разных пород диких кошек, вроде леопарда, барса и льва, а с 2013-го Apple переключилась на географические названия. Каждой новой версии стали присваивать имя в честь какого-то знакового места в Калифорнии.

Чтобы заранее занять интересные названия, но при этом не «палить контору», Apple регистрирует товарные знаки с ними от имени подставных компаний. И все же журналисты и энтузиасты их зачастую находят. С 2013 года было зарегистрировано более 20 имен, связанных с калифорнийскими топонимами, и некоторые из них уже использованы — например, Yosemite, Sierra, Mojave, Big Sur и Monterey. А вот какие остались:

  • California
  • Condor
  • Diablo
  • Farallon
  • Grizzly
  • Mammoth
  • Miramar
  • Pacific
  • Redtail
  • Redwood
  • Rincon
  • Shasta
  • Skyline
  • Tiburon.

Инсайдеры делали ставку на Mammoth, но на самом деле Apple может выбрать любое другое имя в последний момент перед релизом.

Какие Mac обновятся на macOS 16

Фото: Apple
Фото: Apple 

Хотя в актуальной линейке компьютеров Apple нет ни одного на базе чипа Intel — все уже переведены на Apple Silicon M — но некоторые старые модели продолжают поддерживаться. Вот список Mac, которые обновились на macOS 15 Sequoia в прошлом году:

  • MacBook Air 2020 и новее
  • MacBook Pro 2018 и новее
  • Mac Pro 2019 и новее
  • Mac mini 2018 и новее
  • Mac Studio (все версии)
  • iMac 2019 и новее
  • iMac Pro 2017.

Есть серьезные опасения, что в этом году за бортом останутся все Maс с процессорами Intel и macOS 16 будет совместима только с Silicon Mac и Macbook. Это из-за Apple Intelligence, которую компания продвигает все более активно. Если это случится, то список совместимых Mac будет выглядеть так:

  • Macbook Air late 2020 и новее
  • Macbook Pro late 2020 и новее
  • Mac Pro 2023
  • Mac mini late 2020 и новее
  • Mac Studio (все версии)
  • iMac 2021 и новее.

Можно будет попрощаться с последним iMac Pro, поскольку Apple так и не перевела его на чипы Silicon и, похоже, пока не собирается.


Редизайн

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors

Как и вся линейка ОС, в macOS 16 ожидаются большие перемены в плане дизайна и оформления. Говорят, что это будет самый большой редизайн системы с 2020 года, когда вышла практически с нуля «перерисованная» Big Sur.

Внешний вид macOS 16 будет приведен к стандартам visionOS. Инсайдеры говорят, что изменится «стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок». Элементы станут более прозрачными, окна и меню — похожими на стеклянные панели, есть вероятность возврата к круглым (либо очень сильно скругленным) иконкам. В целом система получит единый дизайн-код с iOS и iPadOS, чего не случилось в 2020-м — иконки и общий дизайн macOS так и не стали едиными с мобильными платформами.

Помимо визуальной составляющей, Apple собирается «упростить навигацию и управление устройствами», но подробностей этого процесса пока нет. Переработкой macOS руководит Алан Дай, который в 2013 году помогал создать ту самую iOS 7.

Новые функции

Видео: Apple

В последние годы обновления macOS не отличаются богатством нововведений, и 2025 год, похоже, исключением не станет. Но все же ряд нововведений инсайдеры уже накопали, вот они:

  • Синхронизация данных Captive Wi-Fi. Это система, которая обычно используется в публичных Wi-Fi-сетях аэропортов, ЖД-вокзалов, отелей и кафе. Пройдя авторизацию один раз с устройства Apple, можно будет пользоваться интернетом в этой локации на всех остальных без необходимости проходить процедуру повторно.
  • Нейросети. Помимо ChatGPT, в «яблочных» ОС может появиться интегрированный помощник Google Gemini — такую вероятность озвучил гендир компании Сундар Пичаи. Сама Apple по понятным причинам этого пока не подтверждала. Пичаи говорил о середине 2025 года, что в целом соответствует периоду публичного бета-тестирования новых ОС.
  • ИИ-энергопотребление. Как сообщает Bluumberg, Apple собирается задействовать нейросети в процедуре зарядки своих устройств. Новая опция будет анализировать сценарии использования девайса, а потом корректировать работу отдельных функций системы, чтобы сберечь заряд. Нововведение выглядит логичным после внедрения новых функций бережной зарядки в двух предыдущих версиях macOS.
  • Обновленная Siri. Мы ранее сообщали, что Apple облажалась со сроками выхода нейросетевой Siri, и теперь ее выпуск отложен на неопределенный срок. Инсайдеры говорят, что новый помощник будет готов примерно к весне 2026 года, а значит он попадет на наши устройства с очередным мажорным обновлением macOS 16.x. Среди предполагаемых нововведений: личный контекст с анализом всех личных данных, распознавание информации на экране, глубокая интеграция в нативные и сторонние приложения.
  • Универсальный доступ. На днях Apple анонсировала новые опции для людей с особыми потребностями. В частности, на Mac появится система от укачивания в дороге (движущиеся точки по краю экрана), лупа для увеличения контента и шрифтов на дисплее, новые настройки отображения текста и контента для пользователей с дислексией или плохим зрением, поддержка подключаемых устройств для работы со шрифтом Брайля, а также синтез голоса пользователя, приближенный к реальному.


А каких нововведений вы ждете от macOS 16? Может быть, вам чего-то не хватает на Mac сейчас? Поделитесь в комментариях. 

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