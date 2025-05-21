Что ждать от macOS: все слухи и утечки





WWDC 2025 уже совсем скоро, а на ней — новые долгожданный апдейты ОС от Apple. Среди прочего, будет показана и macOS под номером 16: слухов о ней не так уж много, но кое-что мы уже знаем. Зачастую ОС для компьютеров находится в тени iOS, поэтому информации о ней не так много, как об iPhone.

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