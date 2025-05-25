Что ждать от watchOS 12: все слухи и утечки

Олег

watchOS 12

WWDC 2025 уже совсем близко, и фанаты Apple с нетерпением ждут анонса будущих обновлений ПО — среди них и watchOS 12 для «яблочных» умных часов. Что нового мы увидим в этом обновлении?

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К сожалению, слухов о watchOS 12 совсем мало. Есть подозрение, что это не заслуга Apple, тщательно охраняющей внутреннюю информацию; просто нововведений будет не слишком-то много. Однако кое-что мы уже знаем.

Содержание: 


Какие Apple Watch получат watchOS 12

В прошлом году Apple решила не обновлять Watch Series 5 и более старые модели, а также Watch SE первого поколения. Конкретики по поводу совместимости 12-ки пока не публиковалось, но можно предположить, что ее получат все те же модели, которые обновились на watchOS 11. Вот они:

  • Apple Watch SE (2 поколение)
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch Series 8
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Ultra
  • Apple Watch Ultra 2.

Это логично: Series 6 были представлены в 2020 году вместе с iPhone 12, поэтому должны получить еще как минимум один апдейт в 2025 году.

Что нового в watchOS 12

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Самое заметное изменение, которое можно ожидать — это внешний вид интерфейса. Как и в других ОС, система для «яблочных» часов будет приведена в согласие с дизайн-кодом visionOS: а это акцент на полупрозрачность, стилизацию под матовое стекло, более закругленные иконки и новые световые эффекты.

При этом инсайдеры отмечают, что это не будет полный масштабный редизайн, а лишь небольшая коррекция внешнего вида.

Также сообщается, что в watchOS 12 будет представлен набор функций, «работающих на Apple Intelligence». Поскольку для интеграции ИИ в Apple Watch не хватит ни мощности чипа, ни оперативной и встроенной памяти, эти опции будут работать на подключенном iPhone, а результат — передаваться и выводиться на часы.

В iOS 19 ожидается новый модуль «коучинга по здоровью»; само собой, на Apple Watch появятся определенные функции и алгоритмы для работы этой персонализированной рекомендательной системы.


А чего вы ждете от watchOS 12? Поделитесь в комментариях. 

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