Что ждать от watchOS 12: все слухи и утечки





WWDC 2025 уже совсем близко, и фанаты Apple с нетерпением ждут анонса будущих обновлений ПО — среди них и watchOS 12 для «яблочных» умных часов. Что нового мы увидим в этом обновлении?

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