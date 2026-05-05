Что ждать от WB Taxi в России? Собрали все слухи и факты

Александр

Объединённая компания Wildberries & Russ (RWB) активно готовится к выходу на российский рынок пассажирских перевозок, постепенно превращая слухи в реальность. Сигналом к этому стала подача заявки на регистрацию товарного знака WB Taxi в марте 2026 года. Ключевым шагом, подтверждающим серьёзность намерений, можно считать приобретение действующих агрегаторов — «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф».

Международный опыт компании позволяет строить обоснованные прогнозы. Бета-тестирование WB Taxi стартовало в июле 2025 года в Минске. Следом, в ноябре 2025-го, сервис запустили в Узбекистане, а в марте 2026 года открыли массовый доступ для всех жителей Ташкента. Наконец, в конце марта 2026-го WB Taxi заработал в Кыргызстане в формате «закрытого клуба».

Для водителей, судя по действующим предложениям, подготовлены крайне привлекательные условия. Ключевой элемент — сниженная комиссия агрегатора. По инсайдерской информации, для российского рынка комиссия для водителей может составить всего 7%; а для подключившихся в первый месяц — 0% на полгода. Кроме того, обсуждается гарантированный доход в 6000 рублей в день и возможность интеграции с доставкой Wildberries для дополнительного заработка.

Пассажирам WB Taxi также обещает щедрые условия. Тестируемый в СНГ главный инструмент привлечения клиентов — высокий кешбэк (до 50% от стоимости поездки) в виде внутренней валюты — «арбузов». Этими баллами можно оплатить до 99% следующей поездки. В Кыргызстане и Узбекистане пользователям доступно три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и ускоренный «Мульти».

Основываясь на этих данных, для российского рынка можно ожидать:

 — Поэтапный запуск: сначала тест для «своих», затем выход на массовый рынок.
 — Быстрый и агрессивный старт с низкими ценами и высоким кэшбэком для привлечения аудитории.
 — Одну из самых низких комиссий на рынке для водителей.
 — Глубокую интеграцию с существующей экосистемой маркетплейса (доставка, бонусы).

