Чтобы легче дышалось: вышел Xiaomi Mijia Air Purifier Humidifier 3 Pro. Это флагманский очиститель и увлажнитель воздуха в одном устройстве

Народный бренд Xiaomi представил флагманский гаджет умного дома, который делает воздух чище — Mijia Air Purifier Humidifier 3 Pro. Причём помимо очистки, он также увлажняет его.Заявленный показатель увлажнения достигает 2000 мл/ч, а уровень шума в ночном режиме не превышает 28,1 дБ(А). Очиститель Xiaomi Mijia Air Purifier Humidifier 3 Pro способен фильтровать воздух с производительностью CADR до 422 м³/ч для твердых частиц и до 247 м³/ч для формальдегида. За состоянием устройства можно следить через верхний ЖК-дисплей, который отображает пять ключевых показателей.Внутри установлен резервуар для воды объемом 8 л, которого хватает примерно на 16 часов непрерывной работы. Xiaomi использовала систему односторонней подачи воды, чтобы избежать обратного попадания использованной жидкости и пожелтения бака. Также предусмотрены раздельная очистка компонентов и функция самоочистки.Новинка поддерживает голосовое управление и интеграцию с приложением Mi Home, где можно отслеживать уровень влажности и статистику работы. Для удобства предусмотрены верхний залив воды без снятия крышки и колесики, упрощающие перемещение устройства по дому.Цена Xiaomi Mijia Air Purifier Humidifier 3 Pro составляет 1699 юаней (~20 тысяч рублей). Пока гаджет доступен только в Китае.