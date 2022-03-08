Cloudflare отказался уходить из России. На нем работают множество российских сайтов



Американский сервис Cloudflare объявил, что не будет уходить из России. Об этом сообщают несколько российских СМИ со ссылкой на представителей компании.



Cloudflare — один из крупнейших провайдеров безопасного интернета в мире. Он работает в большинстве стран и предоставляет «облачные» ресурсы для сайтов. На мощностях Cloudflare работают как частные медиа, так и немало государственных веб-ресурсов разных стран мира, в том числе российские и украинские.



Глава Cloudflare Мэттью Принц заявил, что компания не будет ограничивать россиян и уходить с рынка РФ. Он объяснил это тем, что «России сейчас нужно больше, а не меньше доступа к мировому интернету». Иными словами, Принц хочет сохранить для россиян доступ к международным источникам информации.





«По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, что показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России. […] Мы ценим настрой многих украинцев, которые обращаются к ИТ-компаниям с просьбой прекратить оказывать услуги в России. Но учитывая, что Cloudflare предоставляет доступ к более открытому и безопасному интернету, мы считаем полное прекращение работы ошибкой», — Мэттью Принц