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Россия Cloudflare

Cloudflare отказался уходить из России. На нем работают множество российских сайтов

Олег
3011

Cloudflare


Американский сервис Cloudflare объявил, что не будет уходить из России. Об этом сообщают несколько российских СМИ со ссылкой на представителей компании.

Cloudflare — один из крупнейших провайдеров безопасного интернета в мире. Он работает в большинстве стран и предоставляет «облачные» ресурсы для сайтов. На мощностях Cloudflare работают как частные медиа, так и немало государственных веб-ресурсов разных стран мира, в том числе российские и украинские.

Глава Cloudflare Мэттью Принц заявил, что компания не будет ограничивать россиян и уходить с рынка РФ. Он объяснил это тем, что «России сейчас нужно больше, а не меньше доступа к мировому интернету». Иными словами, Принц хочет сохранить для россиян доступ к международным источникам информации.

«По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, что показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России. […] Мы ценим настрой многих украинцев, которые обращаются к ИТ-компаниям с просьбой прекратить оказывать услуги в России. Но учитывая, что Cloudflare предоставляет доступ к более открытому и безопасному интернету, мы считаем полное прекращение работы ошибкой», — Мэттью Принц

Напомним, что ранее Минцифры РФ призвало отечественные веб-сайты как можно скорее перенести свои данные на облачные ресурсы Яндекса, Ростелекома и VK. 

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Источник:
CloudFlare
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Комментарии

Ckor_30
+1
Ckor_30
Разробы iguides проснитесь обнову пилите приложения!
9 марта 2022 в 09:32
#
XANTER
+45
XANTER
Приложение обновляйте срочно! Ничего не работает!
8 марта 2022 в 18:50
#
+1
Jason Voorhees
Все работает хорошо, хорошо что у ребят есть мозг и они осознают что это просто политика голимая
8 марта 2022 в 18:45
#
+4
Ovolf
Это хорошо. Они помогают узнавать правду.
8 марта 2022 в 17:44
#
+7
JaveLiner
Proton написал сегодня, что не будет отключать сервисы, но предупредил, что оплата будет невозможна, и нужно озаботиться заранее.
8 марта 2022 в 15:32
#
xpeh_lkr
+122
xpeh_lkr
Да! Всё сломали!
8 марта 2022 в 15:02
#
Mers
+568
Mers
Супер, это все, что я смог прочитать в статье через приложение🤦🏻
8 марта 2022 в 14:31
#
Mers
+568
Mers Mers
Тест фото.
8 марта 2022 в 14:32
#
Mers
+568
Mers Mers
Даже фото нельзя приложить. Ребят, чёт вы перемудрили там у себя.
8 марта 2022 в 14:33
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zomb13
–6
zomb13
Ну есть же здравомыслящие🤔
8 марта 2022 в 14:03
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