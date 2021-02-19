





Согласно последним данным от компании App Annie, которая аналитикой приложений для мобильных устройств, количество загрузок Clubhouse превысило 8 миллионов, несмотря на то, что оно все еще находится в режиме доступа по приглашениям. Сообщается, что по состоянию на 1 февраля 2021 года у приложения было 3,5 миллиона пользователей, а к 16 февраля — 8,1 миллиона. Этот резкий рост объясняется появлением на платформе известных спикеров, среди которых Илон Маск и Марк Цукерберг.По оценкам App Annie, более 2,6 миллиона установок из общего числа глобальных загрузок приходятся на США.До сих пор Clubhouse официально не раскрывал общее количество загрузок или зарегистрированных пользователей. В январе глава компании Пол Дэвисон сообщил, что платформа выросла до 2 миллионов активных участников в неделю. По другим оценками, общая пользовательская база приложения может составлять от 6 до 10 миллионов. На это указывают независимые источники.Стоит отметить, что данные о количестве установок приложений не всегда совпадают с числом зарегистрированных пользователей. Тем не менее в случае с Clubhouse они могут быть близки, поскольку из-за системы инвайтов люди скачивают программу, когда уже готовы к регистрации в сервисе. Поэтому пользователи, устанавливающие приложение, скорее всего, уже имеют приглашение, либо ожидают получить его от друзей.Также в новом отчете App Anie отметила, как феномен Clubhouse влияет на более крупную экосистему приложений. У конкурирующих сервисов с похожей функциональностью увеличилось количество загрузок. Стоит отметить, что Twitter и Facebook уже работают над созданием аналогичных сервисов для конкуренции с Clubhouse.