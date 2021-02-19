Согласно последним данным от компании App Annie, которая аналитикой приложений для мобильных устройств, количество загрузок Clubhouse превысило 8 миллионов, несмотря на то, что оно все еще находится в режиме доступа по приглашениям. Сообщается, что по состоянию на 1 февраля 2021 года у приложения было 3,5 миллиона пользователей, а к 16 февраля — 8,1 миллиона. Этот резкий рост объясняется появлением на платформе известных спикеров, среди которых Илон Маск и Марк Цукерберг.
По оценкам App Annie, более 2,6 миллиона установок из общего числа глобальных загрузок приходятся на США.
До сих пор Clubhouse официально не раскрывал общее количество загрузок или зарегистрированных пользователей. В январе глава компании Пол Дэвисон сообщил, что платформа выросла до 2 миллионов активных участников в неделю. По другим оценками, общая пользовательская база приложения может составлять от 6 до 10 миллионов. На это указывают независимые источники.
Стоит отметить, что данные о количестве установок приложений не всегда совпадают с числом зарегистрированных пользователей. Тем не менее в случае с Clubhouse они могут быть близки, поскольку из-за системы инвайтов люди скачивают программу, когда уже готовы к регистрации в сервисе. Поэтому пользователи, устанавливающие приложение, скорее всего, уже имеют приглашение, либо ожидают получить его от друзей.
Также в новом отчете App Anie отметила, как феномен Clubhouse влияет на более крупную экосистему приложений. У конкурирующих сервисов с похожей функциональностью увеличилось количество загрузок. Стоит отметить, что Twitter и Facebook уже работают над созданием аналогичных сервисов для конкуренции с Clubhouse.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Нейтрально отрицательное.
Ау, редакция!
Это шоу-бизнес детка!)