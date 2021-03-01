Clubhouse

Количество скачиваний приложения Clubhouse в России резко упало. На пике 11 февраля его за день скачали 63 тысячи раз, а теперь скачивают примерно в три раза меньше. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании AppMagic.

Популярность Clubhouse снижается не только в России, но в остальных странах. Так, на 1 января количество скачиваний этого приложения по всему миру составляло 38 тысяч в день, на пике 14 февраля — 446 тысяч, а 27 февраля — лишь 335 тысяч. В России на начало года зафиксировано менее 1000 загрузок Clubhouse, пик пришёлся на 11 февраля, после чего начался спад интереса пользователей.

Clubhouse

Clubhouse рискует растерять пользователей столь же стремительно, как он набирал их в первые полтора месяца 2021 года. Правда, если соцсеть выпустит приложение для Android, разнообразит взаимодействие пользователей или хотя бы уберёт требование инвайта при регистрации, у неё появится шанс восстановить популярность и востребованность. 

Известно, что недавно Clubhouse нанял разработчика приложения для Android. Сейчас на Android доступно неофициально приложение — Houseclub.

Соцсеть Clubhouse стала одним из главных феноменов этого года. Она была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит только голосом. В середине февраля приложение Clubhouse вышло на первое место по скачиваниям в российском сегменте App Store. Попасть в эту соцсеть можно только по приглашению от существующих пользователей.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

vc.ru vc.ru

Ссылки по теме:

Праздник на улице пользователей Android. Началась разработка Clubhouse под эту операционную систему Праздник на улице пользователей Android. Началась разработка Clubhouse под эту операционную систему

Весь Clubhouse прослушивается. Вот это сюрприз! Весь Clubhouse прослушивается. Вот это сюрприз!

Россияне готовят сервис, объединяющий всё лучшее из Clubhouse, TikTok и OnlyFans Россияне готовят сервис, объединяющий всё лучшее из Clubhouse, TikTok и OnlyFans