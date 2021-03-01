Количество скачиваний приложения Clubhouse в России резко упало. На пике 11 февраля его за день скачали 63 тысячи раз, а теперь скачивают примерно в три раза меньше. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании AppMagic.
Популярность Clubhouse снижается не только в России, но в остальных странах. Так, на 1 января количество скачиваний этого приложения по всему миру составляло 38 тысяч в день, на пике 14 февраля — 446 тысяч, а 27 февраля — лишь 335 тысяч. В России на начало года зафиксировано менее 1000 загрузок Clubhouse, пик пришёлся на 11 февраля, после чего начался спад интереса пользователей.
Clubhouse рискует растерять пользователей столь же стремительно, как он набирал их в первые полтора месяца 2021 года. Правда, если соцсеть выпустит приложение для Android, разнообразит взаимодействие пользователей или хотя бы уберёт требование инвайта при регистрации, у неё появится шанс восстановить популярность и востребованность.
Известно, что недавно Clubhouse нанял разработчика приложения для Android. Сейчас на Android доступно неофициально приложение — Houseclub.
Соцсеть Clubhouse стала одним из главных феноменов этого года. Она была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит только голосом. В середине февраля приложение Clubhouse вышло на первое место по скачиваниям в российском сегменте App Store. Попасть в эту соцсеть можно только по приглашению от существующих пользователей.
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А дорабатывать там ещё много чего, если команду не расширят, то могут и загнуться.
Видимо не рассчитывали на такую популярность, теперь не справляются.