«CNews FORUM Кейсы 2026»: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время
На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.
Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на «CNews FORUM Кейсы»» можно уже сейчас. Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.
Главная тема «CNews FORUM Кейсы»» — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.
Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Искусственные интеллект и большие данные», «Информационная безопасность», «Business Process Management» и «Оптимизация цифровой инфраструктуры».
На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры поделятся опытом цифровой трансформации, обсуждая ошибки, успешные кейсы и реальные преимущества от внедрения технологий.
В программе «CNews FORUM Кейсы»» выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Чтобы принять участие в «CNews FORUM Кейсы», заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации
- Домашний интернет начнут фильтровать. В Москве внедряют «белые списки» для проводной сети (Обновлено)
- Протестировали две замены Telegram — KakaoTalk и BiP. Они уже в топе российского App Store
- Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом переводы между физлицами
- Как работает WB Taxi: в два раза дешевле конкурентов и кэшбэк 50%