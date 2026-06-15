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«CNews FORUM Кейсы 2026»: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Александр


На очередном «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» основной темой станет использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделятся своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также расскажут о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.

Крупнейшее мероприятие лета 2026 г. «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 18 июня. Зарегистрироваться на «CNews FORUM Кейсы»» можно уже сейчас. Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

Главная тема «CNews FORUM Кейсы»» — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Цифровизация промышленности», «Искусственные интеллект и большие данные», «Информационная безопасность», «Business Process Management» и «Оптимизация цифровой инфраструктуры».

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры поделятся опытом цифровой трансформации, обсуждая ошибки, успешные кейсы и реальные преимущества от внедрения технологий.

В программе «CNews FORUM Кейсы»» выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.
Чтобы принять участие в «CNews FORUM Кейсы», заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.
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