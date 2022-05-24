Coinbase конфисковывает криптовалюту у россиян. Успейте вывести накопления
Александр Кузнецов —
Некоторые российские пользователи Coinbase получили уведомление о предстоящей блокировке счетов. Ранее криптобиржа блокировала россиян, которые держат у неё криптовалюту более чем на 10 тысяч долларов или евро, а теперь блокировка затронула даже тех, у кого не так много крипты.
Coinbase ссылается на необходимость следовать требования FinCEN (бюро в составе Министерства финансов США, борющееся с финансовыми преступлениями). Сначала пользователь получает уведомление, что ему необходимо вывести средства со счёта в течение 40 дней, а спустя несколько часов приходит ещё одно письмо, где говорится, что его аккаунт был безвозвратно удалён.
Если вы держите криптовалюту в Coinbase, рекомендуется как можно скорее вывести её оттуда, иначе она в любой момент может оказаться конфискованной. Оспорить блокировку аккаунта вряд ли удастся, и даже если дело дойдёт до суда, шансы вернуть свою криптовалюту минимальные, тем более, что этот рынок по-прежнему почти не регулируется законодательством ни в России, ни в США.
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Комментарии
На западе все сейчас стало легально, стоит всего лишь сказать что ты русский. Пох им от куда ты (Россия, Украина, США, Германия, Китай), главное то что русский. Буллинг, хейтинг, воровство денег, криминал — западу плевать, лимбы русскому нагадить.
Пишу из Казахстана.
Пишу из Казахстана.
51 минуту назад
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Просто запад показывает сейчас настоящее лицо, маски сброшены. И они именно такие.
20 минут назад
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