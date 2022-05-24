Coinbase конфисковывает криптовалюту у россиян. Успейте вывести накопления

Некоторые российские пользователи Coinbase получили уведомление о предстоящей блокировке счетов. Ранее криптобиржа блокировала россиян, которые держат у неё криптовалюту более чем на 10 тысяч долларов или евро, а теперь блокировка затронула даже тех, у кого не так много крипты.Coinbase ссылается на необходимость следовать требования FinCEN (бюро в составе Министерства финансов США, борющееся с финансовыми преступлениями). Сначала пользователь получает уведомление, что ему необходимо вывести средства со счёта в течение 40 дней, а спустя несколько часов приходит ещё одно письмо, где говорится, что его аккаунт был безвозвратно удалён.Если вы держите криптовалюту в Coinbase, рекомендуется как можно скорее вывести её оттуда, иначе она в любой момент может оказаться конфискованной. Оспорить блокировку аккаунта вряд ли удастся, и даже если дело дойдёт до суда, шансы вернуть свою криптовалюту минимальные, тем более, что этот рынок по-прежнему почти не регулируется законодательством ни в России, ни в США.