Copilot в Windows 10 и 11 получил впечатляющую возможность



Компания Microsoft прокачала нейросетевой помощник Copilot в Windows. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Мы уже рассказывали о Copilot — это новый ИИ-ассистент для Windows, который сначала



Компания Microsoft прокачала нейросетевой помощник Copilot в Windows. Об этом пишет «Коммерсантъ».Мы уже рассказывали о Copilot — это новый ИИ-ассистент для Windows, который сначала появился в 11-й версии, а потом пришел и на «десятку» . С помощью Copilot можно выполнять запросы, автоматизировать рутинные задачи на компьютере, искать информацию и так далее. Теперь помощник научился сочинять музыку.



Согласно источнику, композиции можно создавать на основе описания всего из одного предложения. Они по желанию могут содержать текст, вокальные партии и разные музыкальные инструменты.



Чтобы попробовать новую фичу, откройте браузер Edge, перейдите на страницу Copilot и запросите компонент Suno. После включения плагина нужно нажать на кнопку «Создавайте музыку с Suno».