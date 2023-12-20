Copilot в Windows 10 и 11 получил впечатляющую возможность

Олег

Windows


Компания Microsoft прокачала нейросетевой помощник Copilot в Windows. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мы уже рассказывали о Copilot — это новый ИИ-ассистент для Windows, который сначала появился в 11-й версии, а потом пришел и на «десятку». С помощью Copilot можно выполнять запросы, автоматизировать рутинные задачи на компьютере, искать информацию и так далее. Теперь помощник научился сочинять музыку.

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Согласно источнику, композиции можно создавать на основе описания всего из одного предложения. Они по желанию могут содержать текст, вокальные партии и разные музыкальные инструменты.

Чтобы попробовать новую фичу, откройте браузер Edge, перейдите на страницу Copilot и запросите компонент Suno. После включения плагина нужно нажать на кнопку «Создавайте музыку с Suno». 

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Источник:
Коммерсантъ
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