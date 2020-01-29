



Пользователи интернета стали всё чаще вбивать в поисковик запросы, связанные с мексиканским пивом Corona Extra и коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.



С 18 января после появления новостей о коронавирусе 2019-nCoV из Китая значительно увеличились запросы «corona beer virus», «beer virus» и «beer coronavirus». Очевидно, что люди пытаются нагуглить связь между пивом Corona и коронавирусной инфекцией. С 18 по 26 января количество запросов «corona beer virus» выросло на 2300%. Чаще всего такое словосочетание ищут жители Португалии, Камбоджи, Бельгии, Дании и Израиля.







Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован 8 декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Наибольшее количество заражённых в Китае, но также есть единичные случаи заражения в других странах, в том числе в США, Японии, Канаде, Франции и Южной Корее. В Россию этот вирус не проник.



Распространение 2019-nCoV обернётся проблемами для Apple — заводы Foxconn и Pegatron, где производится сборка устройств Apple, могут приостановить работу. Они находятся в 500 км от Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии от вируса, передавшегося людям от диких животных. В производстве продуктов для Apple задействовано около 10 тысяч человек, и многие из них уезжали на Новый год семьям в другие города, в том числе Ухань. Провинция Хубэй, где расположен этот город, сейчас изолирована, выехать из неё невозможно, поэтому многие сотрудники Foxconn и Pegatron не могут вернуться на работу. Ранее также стало известно, что компания Xiaomi временно закроет все свои магазины в Китае. Она опасается, что её сотрудники могут подхватить коронавирус и заразить им покупателей.



Вспышка 2019-nCoV началась в конце 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 29 января заражено более 6000 человек, 132 умерли, 110 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.







