





Небольшая польская студия CD Projekt RED стала известна во всем мире благодаря серии игр «Ведьмак», и особенно после выхода шедевральной третьей части, в которую даже спустя 5 лет активно играют во всем мире и для которой продолжают выходить моды. Поэтому не удивительно, что новая игра студии, Cyberpunk 2077, была встречена с восторгом еще до релиза: еще бы, нам обещают большой открытый мир, длинный сюжет и огромные возможности по кастомизации.И хотя релиз уже несколько раз переносили — спасибо коронавирусу — на данный момент он назначен на середину ноября, и разработчики утверждают, что переносов больше не будет. Это подтверждает и тот факт, что несколько дней назад они опубликовали системные требования новинки, ознакомиться с которыми можно на картинке ниже:С учетом того, что предложенные видеокарты отличаются по производительности максимум на 20%, можно предположить, что требования написаны для разрешения 1920х1080 и соответственно минимальных и средне-высоких настроек графики. И мы, в свою очередь, предлагаем вам два ПК, удовлетворяющие минимальным и рекомендуемым требованиям Cyberpunk 2077: первый, разумеется, будет дешевле и подойдет тем, кому сюжет важнее графики. Второй, ожидаемо, будет дороже, но зато позволит насладиться красотами Найт-Сити.Так как игра — долгострой, выходящий и на текущем поколении консолей, нет ничего удивительно, что ей хватает пусть и достаточно быстрого, но все же 4-ядерного CPU из далекого 2012 года, а именно Core i5-3570K. Ближе всего по производительности к нему выступает современный Core i3-9100F: у него тоже 4 ядра, однако частоты чуть ниже. Впрочем, это с лихвой компенсируется более новой архитектурой, так что в играх он выступает даже быстрее.В случае с рекомендуемыми настройками графики нужно уже 4 ядра и 8 потоков — именно столько есть у Core i7-4790. Аналогов из современного мира тут два: это или Core i3-10100, или Ryzen 3 3100. Второй стоит на пару тысяч дешевле и лишь на несколько процентов слабее в играх, так что тут выбор очевиден.Что касается материнских плат, то в данном случае можно брать простые решения с 4 слотами ОЗУ для дальнейшего апгрейда, ибо указанные выше CPU достаточно холодные и находятся внизу своих линеек, поэтому они абсолютно нетребовательны. Однако лучше все же брать платы с радиаторами на цепях питания, дабы они смогли потянуть апгрейд CPU в будущем. Для Core i3 вполне подойдет MSI B360-A PRO, для Ryzen 3 — ASRock B450M Pro4-F.Это же относится и к системам охлаждения: более чем хватит боксовых кулеров, однако обычно BOX-версии процессоров стоят ощутимо дороже OEM, поэтому кулер проще взять отдельно, и того же популярного DEEPCOOL GAMMAXX 200T хватит просто заглаза даже с учетом будущего апгрейда.Думаю, 8 ГБ ОЗУ уже никого не удивляют — Windows 10 с парой-тройкой программ в автозагрузке уже после старта может занимать больше 4 ГБ памяти, так что 8 является уже минимальным уровнем для игр и работы. И в данном случае требование к ОЗУ только одно — она должна быть в двухканальном режиме, никаких одинарных планок по 8 ГБ: это может снизить производительность в играх на ощутимые 20-30%.И именно поэтому я рекомендую брать плату сразу с 4 слотами под ОЗУ: взяв решение с 2 слотами и установив в них две планки по 4 ГБ, вы тем самым лишаете себя в будущем простого апгрейда. С учетом того, что на простых платах под Intel ОЗУ не разгоняется, брать дорогую высокочастотную память смысла нет: берем стандартные две планки Crucial [CT4G4DFS824A] по 4 ГБ DDR4-2400.Также несколько удивляют 12 ГБ в рекомендуемых требованиях: видимо, CD Projekt RED решила максимально снизить порог приемлемой «играбельности», ибо в большинстве современных проектов рекомендуется все же использовать 16 ГБ. В любом случае, нет особого смысла брать одну планку на 8 и одну на 4 ГБ — экономия будет несущественна, поэтому имеет смысл сразу взять на будущее две планки по 8 ГБ.Наш Ryzen 3 3100 гарантированно умеет работать с ОЗУ DDR4-3200. Конечно, в теории контроллер памяти в процессоре сдюжит и 3600, и возможно даже 4000 МГц, смысла в такой памяти с простым 4-ядерным CPU нет: прирост производительности будет незначительным, так что если у вас есть лишние деньги, имеет смысл потратить их в первую очередь на CPU. Поэтому берем две планки Patriot Viper 4 Steel [PVS48G320C6] по 8 ГБ DDR4-3200.Если системные требования по процессору и ОЗУ были ожидаемыми, то вот с видеокартами CD Projekt стали «мухлевать». Посудите сами: игра работает на новом API DirectX 12, с которым AMD RX 470 из минимальных системных требований выступает на уровне Nvidia GTX 1060 из рекомендуемых. Поэтому будем опираться на самую слабую из указанных видеокарт в минимальных системных требованиях и самую мощную из рекомендуемых: в первом случае это снизит цену на GPU, а во втором точно позволит комфортно поиграть.Итак, самая слабая видеокарта в системных требованиях — это мощное решение 2013 года, Nvidia GTX 780. Увы, этот монстр тех лет с целыми 3 ГБ памяти сейчас выступает всего лишь на уровне GTX 1650, видеокарты ниже среднего, которой зачастую и дополнительное питание не нужно:Раз это простая и холодная видеокарта — гнаться за версиями с тремя вентиляторами и тепловыми трубками нет смысла, подойдет самая дешевая KFA2 GeForce GTX 1650 Prodigy. Да, не самое тихое решение, зато стоит недорого.Что касается рекомендуемых системных требований, то тут самой мощной видеокартой выступает AMD Radeon R9 Fury. Эта видеокарта на пару лет моложе GTX 780 и интересна тем, что имеет быструю HBM-память. Впрочем, она была достаточно горячей, дорогой и редкой, поэтому странно видеть ее в системных требованиях ААА-игры. В любом случае, на одном с ней уровне выступает видеокарта Nvidia GTX 1650 Super:Опять же это далеко не самая горячая среднеуровневая видеокарта, так что опять же можно обойтись простой однокулерной версией — например, Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX.Разумеется, игра умеет работать на жестких дисках, потому что выходит в том числе и на текущих консолях. Однако CD Projekt рекомендуют использовать SSD, и это не удивительно — ААА-тайлы последних 3-4 лет грузятся с жесткого диска очень долго, до пары минут. Конечно, на сам геймплей это влияет слабо, но с учетом того, что твердотельные накопители с каждым годом только дешевеют, то почему бы не побаловать себя быстрой работой системы и игр.Сама игра весит не очень много — 70 ГБ, так что с учетом системы хватит и 120 ГБ накопителя. Однако очевидно что одной игрой дело на закончится, поэтому имеет смысл хотя бы удвоить этот объем. А в более дорогом ПК для рекомендованных системных требований можно и на 480 ГБ замахнуться, ибо некоторые современные игры весят больше 200 ГБ.При этом гнаться за дорогими NVMe SSD опять же не стоит: практика показывает, что на данный момент разница с SATA минимальна, и расти она будет только после выхода честных «некстген-игр», а это будет еще нескоро. Так что остановимся на 256 ГБ Apacer AS350 Panther для «минимальной версии» и 480 ГБ Kingston A400 для «рекомендуемой» версии.Вообще говоря, «железо» выше в играх будет есть ватт 200-250, не больше, так что по сути хватит и блока питания на 400 Вт. При этом совсем экономить и спускаться на уровень Aerocool VX без половины защит точно не стоит, но и «платиновый» блок питания лучше оставить для сборок подороже. В общем, be quiet! SYSTEM POWER 9 400W — хороший выбор в данном случае.В отличие от консолей, корпус для ПК можно выбрать любой (или же вообще собрать «открытый стенд» на коробке из-под материнской платы). Единственное требование — туда должен влезть кулер и видеокарта. Однако у нас они оба компактные, так что большая часть корпусов подойдет.Разумеется, так как у нас сборки недорогие и холодные, брать топовые 20-килограммовые «гробы» с десятком вентиляторов не стоит — вполне хватит Zalman S4. Он достаточно просторный, имеет сразу пару предустановленных вентиляторов и окно для тех, кто хочет любоваться внутренностями своего ПК. Но, разумеется, вы можете взять любой другой корпус, вплоть до DEXP за тысячу рублей.Если собирать все вышеуказанное у одного крупного российского ритейлера, то цена за «минимальный» комплект выйдет около 38 тысяч рублей, за «рекомендуемый» ожидаемо несколько дороже, 47 тысяч. Много это или мало — решать вам, в любом случае я использовал достаточно популярные комплектующие, которые можно найти в других магазинах дешевле.И под конец отвечу на популярные вопросы:Официально — нет: процессора и ОЗУ вполне хватит, а вот видеокарты не особо, так как GTX 770 на 15-25% слабее GTX 780. Но на практике нужно понимать, что системные требования пишутся с некоторым запасом: например, никто не мешает спуститься с 1080р в 720р и получить играбельный результат. Правда, конечно, графика пострадает очень сильно, так что по сути это будет прохождение ради сюжета.Да, вполне, большая часть современных игр способна идти на 4-ядерных CPU с 8 ГБ ОЗУ и видеокартами около GTX 1060. Так, например, даже ультратяжелый Red Dead Redemption 2 имеет в минимальных системных требованиях GTX 770, и на GTX 1650 он вполне играбелен в FHD, выдавая картинку между PlayStation 4 и 4 Pro.К тому же Sony намекнула, что новые игры будут выходить на старые PlayStation еще 3-4 года, то есть эпоха «кроссгена» затянется надолго, поэтому даже такое далеко не самое мощное железо будет справляться с новыми ААА-проектами еще долго, пусть и разумеется без трассировки лучей и не с максимальными настройками графики.Увы, CD Projekt RED пока не объявила системные требования для тех, кто хочет побаловать себя красивым освещением. Однако можно предположить, что владельцы 6-ядерных CPU с 16 ГБ ОЗУ и RTX 2070 точно смогут комфортно поиграть в новинку с «RTX On» в FHD и возможно даже 2K, если активировать DLSS.Спор «консоли vs ПК» вечен. В данном случае очевидно новые Xbox и PlayStation будут куда мощнее и обеспечат лучшее качество графики. Но и Cyberpunk 2077 стоит под них вдвое дороже, чем под ПК, и это же касается других игр. К тому же игровые компьютеры в общем и целом неплохо подходят для работы — процессоры и видеокарты в них вполне способны справиться с рендерингом и обработкой видео, что может быть полезно в текущей самоизоляции. Но, разумеется, что в итоге брать решать вам и только вам.