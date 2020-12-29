Энтузиасты создали мод для Cyberpunk 2077. Он добавляет этой игре жёсткую пикселизацию, из-за чего кажется, будто она была создана в начале или середине 90-х и очень похожа на шутеры тех времён, прежде всего Doom.
Мод накладывает на графику фильтр для увеличения пикселизации в реальном времени, а также добавляет по краям эффект, имитирующий кинескоп старого телевизора или монитора. Соотношение сторон не изменяется.
Для установки мода требуется версия Cyberpunk 2077 для ПК, последняя версия программы ReShade и файлы Doom ReShade с Nexus Mods. Нужно скопировать их в папку Cyberpunk 2077\bin\x64 с заменой старых файлов, после чего в игре появится меню ReShade. Кнопкой Page Up в этом меню включается и отключается фильтр пикселизации.
Как выглядит Cyberpunk 2077 со стилизацией под Doom, можно оценить по этому видео:
У мода есть большой недостаток — он накладывает пиксельный фильтр на интерфейс и меню, из-за чего невозможно разобрать многие важные элементы и, как следствие, пройти игру. Для полноценного прохождения игры этот мод пока не пригоден, но есть надежда на то, что авторы доработают его и устранят все недостатки.
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