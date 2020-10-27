Cyberpunk 2077
Студия CD Projekt RED объявила об очередном переносе релиза игры в своем твиттере. Ранее дата выхода была намечена на 19 ноября.

Теперь выход Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря. По словам разработчиков, основные трудности возникли из-за выпуска игры на нескольких платформах одновременно. Студия планирует релиз на: ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S, а также Google Stadia.

Студия обещает потратить дополнительные дни на тестирование игры для всех поддерживаемых платформ, чтобы убедиться в корректной работе всех функций, среди которых режим обратной совместимости. CD Projekt RED приносит извинения фанатам в связи с доставленными неудобствами.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

CD Projekt RED представила русскую озвучку Cyberpunk 2077 CD Projekt RED представила русскую озвучку Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 близко — собираем компьютер, который его потянет Cyberpunk 2077 близко — собираем компьютер, который его потянет

Опубликованы системные требования Cyberpunk 2077 Опубликованы системные требования Cyberpunk 2077