We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020







Студия CD Projekt RED объявила об очередном переносе релиза игры в своем твиттере. Ранее дата выхода была намечена на 19 ноября.Теперь выход Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря. По словам разработчиков, основные трудности возникли из-за выпуска игры на нескольких платформах одновременно. Студия планирует релиз на: ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S, а также Google Stadia.Студия обещает потратить дополнительные дни на тестирование игры для всех поддерживаемых платформ, чтобы убедиться в корректной работе всех функций, среди которых режим обратной совместимости. CD Projekt RED приносит извинения фанатам в связи с доставленными неудобствами.