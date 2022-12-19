Минцифры прокомментировало «утечку» базы данных пользователей «Госуслуг»



В сети появилась информация об утечке личных данных пользователей сайта «Госуслуги», но Минцифры её отрицает. Об этом пишут несколько российских СМИ.



Сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры выложили в даркнет личные данные пользователей портала «Госуслуги». По их словам база получена из ЕСИА и содержит ФИО, email-адреса, паспортные данные, ИНН, номера телефонов, даты рождения, адреса и ИНН. При этом «Ростелеком» и Минцифры отрицают подлинность этого факта, а



Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал информацию о свежей утечке. По его словам, это старый архив, который хакеры снова и снова публикуют под видом базы данных «Госуслуг».



«Это опять база "Почты России". Та утечка, которая уже четвертый раз публикуется под видом утечки "Госуслуг". Это просто компиляция, они (мошенники - ред.) каждый раз берут эту историю», — Максут Шадаев.

При этом в официальном Telegram-канале Минцифры РФ дается следующая информация:





«Исследование показало, что это старая утечка с одного из сторонних порталов. Портал использует вход через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а для пользователей это выглядит как «вход через Госуслуги», но без ввода логина и пароля. Система получает от ЕСИА подтверждение личности и разрешает вход на портал, однако не имеет прямого доступа к набору данных пользователя».