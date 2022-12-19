Минцифры Госуслуги

Минцифры прокомментировало «утечку» базы данных пользователей «Госуслуг»

Олег

Госуслуги


В сети появилась информация об утечке личных данных пользователей сайта «Госуслуги», но Минцифры её отрицает. Об этом пишут несколько российских СМИ.

Сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры выложили в даркнет личные данные пользователей портала «Госуслуги». По их словам база получена из ЕСИА и содержит ФИО, email-адреса, паспортные данные, ИНН, номера телефонов, даты рождения, адреса и ИНН. При этом «Ростелеком» и Минцифры отрицают подлинность этого факта, а 

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал информацию о свежей утечке. По его словам, это старый архив, который хакеры снова и снова публикуют под видом базы данных «Госуслуг».
«Это опять база "Почты России". Та утечка, которая уже четвертый раз публикуется под видом утечки "Госуслуг". Это просто компиляция, они (мошенники - ред.) каждый раз берут эту историю», — Максут Шадаев. 
При этом в официальном Telegram-канале Минцифры РФ дается следующая информация: 

«Исследование показало, что это старая утечка с одного из сторонних порталов. Портал использует вход через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а для пользователей это выглядит как «вход через Госуслуги», но без ввода логина и пароля. Система получает от ЕСИА подтверждение личности и разрешает вход на портал, однако не имеет прямого доступа к набору данных пользователя».

Напомним, что «Почта России» в конце июля подтвердила утечку данных из своей базы, но отметила, что банковские данные пользователей не пострадали

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Источник:
Минцифры РФ
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Комментарии

+1
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Откуда только у почты даты рождения и адреса🤷‍♂️. Не иначе Максим стрелки переводит
час назад в 20:15
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Konstantin Bulatnikov
+93
Konstantin Bulatnikov
Врут как всегда, слили базу данных а теперь, да она старая, да и вообще. Бл@@ди....
2 минуты назад
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